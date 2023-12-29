https://ria.ru/20231229/peskov-1918947394.html
Песков прокомментировал ситуацию вокруг Carlsberg и "Балтики"
Песков прокомментировал ситуацию вокруг Carlsberg и "Балтики" - РИА Новости, 29.12.2023
Песков прокомментировал ситуацию вокруг Carlsberg и "Балтики"
Тема защиты товарных знаков российских компаний за рубежом хорошо известна президенту России Владимиру Путину, власти защищали и будут защищать отечественных... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:15
2023-12-29T13:15
2023-12-29T13:17
carlsberg
дмитрий песков
экономика
балтика (пивоваренная компания)
россия
азербайджан
белоруссия
владимир путин
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Тема защиты товарных знаков российских компаний за рубежом хорошо известна президенту России Владимиру Путину, власти защищали и будут защищать отечественных производителей до конца, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с Carlsberg и "Балтикой", отметив, что служебную переписку Кремль никогда не комментирует.Ранее газета "Ведомости" сообщила, что компания "Балтика" обратилась к руководителю администрации президента Антону Вайно и просит российские власти помочь защитить ее товарные знаки за рубежом. Как следует из материала, продолжается противостояние "Балтики" и датской Carlsberg за право использования ряда товарных знаков - российская компания просит дать поручение Роспатенту предложить патентным ведомствам государств – членов СНГ (Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана), а также профильным ведомствам Туркмении и Монголии приостановить регистрацию лицензионных договоров на использование в этих странах основных брендов группы."Мы служебную переписку никогда не комментируем, внутреннюю переписку. То, что эта тема есть, то, что эта тема неоднократно фигурировала и то, что об этой теме хорошо известно президенту, это я вам могу подтвердить. Естественно, отечественных производителей защищали и будем защищать до конца", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20231111/carlsberg-1908864428.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
carlsberg, дмитрий песков, экономика, балтика (пивоваренная компания), россия, азербайджан, белоруссия, владимир путин, антон вайно, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), снг
Carlsberg, Дмитрий Песков, Экономика, Балтика (пивоваренная компания), Россия, Азербайджан, Белоруссия, Владимир Путин, Антон Вайно, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), СНГ
Песков прокомментировал ситуацию вокруг Carlsberg и "Балтики"
Песков заявил, что ситуация с Carlsberg и "Балтикой" хорошо известна президенту