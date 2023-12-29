https://ria.ru/20231229/peskov-1918947394.html

Песков прокомментировал ситуацию вокруг Carlsberg и "Балтики"

Песков прокомментировал ситуацию вокруг Carlsberg и "Балтики" - РИА Новости, 29.12.2023

Песков прокомментировал ситуацию вокруг Carlsberg и "Балтики"

Тема защиты товарных знаков российских компаний за рубежом хорошо известна президенту России Владимиру Путину, власти защищали и будут защищать отечественных... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T13:15

2023-12-29T13:15

2023-12-29T13:17

carlsberg

дмитрий песков

экономика

балтика (пивоваренная компания)

россия

азербайджан

белоруссия

владимир путин

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Тема защиты товарных знаков российских компаний за рубежом хорошо известна президенту России Владимиру Путину, власти защищали и будут защищать отечественных производителей до конца, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с Carlsberg и "Балтикой", отметив, что служебную переписку Кремль никогда не комментирует.Ранее газета "Ведомости" сообщила, что компания "Балтика" обратилась к руководителю администрации президента Антону Вайно и просит российские власти помочь защитить ее товарные знаки за рубежом. Как следует из материала, продолжается противостояние "Балтики" и датской Carlsberg за право использования ряда товарных знаков - российская компания просит дать поручение Роспатенту предложить патентным ведомствам государств – членов СНГ (Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана), а также профильным ведомствам Туркмении и Монголии приостановить регистрацию лицензионных договоров на использование в этих странах основных брендов группы."Мы служебную переписку никогда не комментируем, внутреннюю переписку. То, что эта тема есть, то, что эта тема неоднократно фигурировала и то, что об этой теме хорошо известно президенту, это я вам могу подтвердить. Естественно, отечественных производителей защищали и будем защищать до конца", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20231111/carlsberg-1908864428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

carlsberg, дмитрий песков, экономика, балтика (пивоваренная компания), россия, азербайджан, белоруссия, владимир путин, антон вайно, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), снг