Рейтинг@Mail.ru
В МАГАТЭ рассказали о проверках гарантий на украинских ядерных объектах - РИА Новости, 29.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:58 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/magate-1918868705.html
В МАГАТЭ рассказали о проверках гарантий на украинских ядерных объектах
В МАГАТЭ рассказали о проверках гарантий на украинских ядерных объектах - РИА Новости, 29.12.2023
В МАГАТЭ рассказали о проверках гарантий на украинских ядерных объектах
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) утверждает, что успешно проверяло использование ядерных материалов в мирных целях на АЭС на Украине в... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T00:58
2023-12-29T00:58
в мире
украина
днепр (город)
россия
рафаэль гросси
сергей шойгу
магатэ
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825755217_0:136:3400:2048_1920x0_80_0_0_4dde22a3342c1f40da03407df466665c.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) утверждает, что успешно проверяло использование ядерных материалов в мирных целях на АЭС на Украине в течение 2023 года. "На Украине, несмотря на продолжающийся вооруженный конфликт, МАГАТЭ смогло лично провести мероприятия по проверке на местах, чтобы сделать выводы о гарантиях использования ядерных материалов в мирных целях", - говорится в релизе, посвященном итогам года деятельности организации. Агентство отмечает, что его эксперты осуществили многочисленные миссии на атомные электростанции по всей стране, а также посетили Запорожскую АЭС с целью снижения риска ядерной аварии. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее указывал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС.
https://ria.ru/20231228/magate-1918612653.html
украина
днепр (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825755217_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_99596c1841f3fa3819453fc7e8548088.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, днепр (город), россия, рафаэль гросси, сергей шойгу, магатэ, запорожская аэс
В мире, Украина, Днепр (город), Россия, Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
В МАГАТЭ рассказали о проверках гарантий на украинских ядерных объектах

МАГАТЭ заявило об успешных проверках гарантий на объектах Украины в 2023 году

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) утверждает, что успешно проверяло использование ядерных материалов в мирных целях на АЭС на Украине в течение 2023 года.
«
"На Украине, несмотря на продолжающийся вооруженный конфликт, МАГАТЭ смогло лично провести мероприятия по проверке на местах, чтобы сделать выводы о гарантиях использования ядерных материалов в мирных целях", - говорится в релизе, посвященном итогам года деятельности организации.
Агентство отмечает, что его эксперты осуществили многочисленные миссии на атомные электростанции по всей стране, а также посетили Запорожскую АЭС с целью снижения риска ядерной аварии.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.
Министр обороны России Сергей Шойгу ранее указывал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Ульянов считает, что гендиректор МАГАТЭ посетит Россию в 2024 году
Вчера, 08:01
 
В миреУкраинаДнепр (город)РоссияРафаэль ГроссиСергей ШойгуМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала