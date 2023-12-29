https://ria.ru/20231229/magate-1918868705.html

В МАГАТЭ рассказали о проверках гарантий на украинских ядерных объектах

В МАГАТЭ рассказали о проверках гарантий на украинских ядерных объектах - РИА Новости, 29.12.2023

В МАГАТЭ рассказали о проверках гарантий на украинских ядерных объектах

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) утверждает, что успешно проверяло использование ядерных материалов в мирных целях на АЭС на Украине в... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T00:58

2023-12-29T00:58

2023-12-29T00:58

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украина

днепр (город)

россия

рафаэль гросси

сергей шойгу

магатэ

запорожская аэс

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) утверждает, что успешно проверяло использование ядерных материалов в мирных целях на АЭС на Украине в течение 2023 года. "На Украине, несмотря на продолжающийся вооруженный конфликт, МАГАТЭ смогло лично провести мероприятия по проверке на местах, чтобы сделать выводы о гарантиях использования ядерных материалов в мирных целях", - говорится в релизе, посвященном итогам года деятельности организации. Агентство отмечает, что его эксперты осуществили многочисленные миссии на атомные электростанции по всей стране, а также посетили Запорожскую АЭС с целью снижения риска ядерной аварии. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее указывал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС.

https://ria.ru/20231228/magate-1918612653.html

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в мире, украина, днепр (город), россия, рафаэль гросси, сергей шойгу, магатэ, запорожская аэс