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Главу зоопарка в Ленинградской области оштрафовали после истории с манулом - РИА Новости, 28.12.2023
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14:15 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/zoopark-1918761669.html
Главу зоопарка в Ленинградской области оштрафовали после истории с манулом
Главу зоопарка в Ленинградской области оштрафовали после истории с манулом - РИА Новости, 28.12.2023
Главу зоопарка в Ленинградской области оштрафовали после истории с манулом
Гендиректор частного зоопарка "На Лампушке" в Ленинградской области, где от инфекции мог скончаться манул, оштрафован на 43 тысячи рублей, заведено уголовное... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T14:15
2023-12-28T14:15
происшествия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Гендиректор частного зоопарка "На Лампушке" в Ленинградской области, где от инфекции мог скончаться манул, оштрафован на 43 тысячи рублей, заведено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Ведомство в октябре сообщало о проверке Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратурой деятельности частного зоопарка "На Лампушке" при базе отдыха у озера Раздолье. До этого в Telegram-канале "Манулизация" появился пост о пропаже из зоопарка "На Лампушке" манула Баюна, переданного летом из Новосибирского зоопарка, и вскоре ряд региональных СМИ сообщили, что манул умер от панлейкопении 30 августа. Зоопарк на своей странице в соцсети "ВКонтакте" проинформировал о том, что в конце лета у них была зафиксирована "очень редкая и опасная для животных инфекция", которую перенесли не все питомцы, получившие в марте соответствующие прививки. На многочисленные запросы зоозащитников и РИА Новости о судьбе манула Баюна зоопарк не ответил. По результатам проверки, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти, выявлены многочисленные нарушения: правил карантина животных и других ветеринарно-санитарных правил; сокрытие сведений о внезапном падеже и об одновременных массовых заболеваниях животных; лицензионных требований при демонстрации животных. "26 декабря по материалу проверки природоохранной прокуратуры, направленному в следственные органы… возбуждено уголовно дело по п. "г" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения им боли и (или) страданий)", - сообщает пресс-служба. Также в адрес генерального директора зоопарка внесено представление, возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 10.6 (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил), ч. 1 ст. 10.7 (сокрытие сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных) КоАП РФ. По их результатам зоопарк оштрафован на сумму 43 тысячи рублей. Добавляется, что дело о правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) находится на рассмотрении в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
https://ria.ru/20231220/sud-1916853194.html
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происшествия, ленинградская область
Происшествия, Ленинградская область
Главу зоопарка в Ленинградской области оштрафовали после истории с манулом

Главу зоопарка в Ленобласти оштрафовали после смерти манула, заведено дело

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Гендиректор частного зоопарка "На Лампушке" в Ленинградской области, где от инфекции мог скончаться манул, оштрафован на 43 тысячи рублей, заведено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ведомство в октябре сообщало о проверке Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратурой деятельности частного зоопарка "На Лампушке" при базе отдыха у озера Раздолье. До этого в Telegram-канале "Манулизация" появился пост о пропаже из зоопарка "На Лампушке" манула Баюна, переданного летом из Новосибирского зоопарка, и вскоре ряд региональных СМИ сообщили, что манул умер от панлейкопении 30 августа.
Зоопарк на своей странице в соцсети "ВКонтакте" проинформировал о том, что в конце лета у них была зафиксирована "очень редкая и опасная для животных инфекция", которую перенесли не все питомцы, получившие в марте соответствующие прививки. На многочисленные запросы зоозащитников и РИА Новости о судьбе манула Баюна зоопарк не ответил.
По результатам проверки, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти, выявлены многочисленные нарушения: правил карантина животных и других ветеринарно-санитарных правил; сокрытие сведений о внезапном падеже и об одновременных массовых заболеваниях животных; лицензионных требований при демонстрации животных.
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"26 декабря по материалу проверки природоохранной прокуратуры, направленному в следственные органы… возбуждено уголовно дело по п. "г" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения им боли и (или) страданий)", - сообщает пресс-служба.
Также в адрес генерального директора зоопарка внесено представление, возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 10.6 (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил), ч. 1 ст. 10.7 (сокрытие сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных) КоАП РФ. По их результатам зоопарк оштрафован на сумму 43 тысячи рублей.
Добавляется, что дело о правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) находится на рассмотрении в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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