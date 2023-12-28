https://ria.ru/20231228/zoopark-1918761669.html

Главу зоопарка в Ленинградской области оштрафовали после истории с манулом

Главу зоопарка в Ленинградской области оштрафовали после истории с манулом - РИА Новости, 28.12.2023

Главу зоопарка в Ленинградской области оштрафовали после истории с манулом

Гендиректор частного зоопарка "На Лампушке" в Ленинградской области, где от инфекции мог скончаться манул, оштрафован на 43 тысячи рублей, заведено уголовное... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T14:15

2023-12-28T14:15

2023-12-28T14:15

происшествия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Гендиректор частного зоопарка "На Лампушке" в Ленинградской области, где от инфекции мог скончаться манул, оштрафован на 43 тысячи рублей, заведено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Ведомство в октябре сообщало о проверке Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратурой деятельности частного зоопарка "На Лампушке" при базе отдыха у озера Раздолье. До этого в Telegram-канале "Манулизация" появился пост о пропаже из зоопарка "На Лампушке" манула Баюна, переданного летом из Новосибирского зоопарка, и вскоре ряд региональных СМИ сообщили, что манул умер от панлейкопении 30 августа. Зоопарк на своей странице в соцсети "ВКонтакте" проинформировал о том, что в конце лета у них была зафиксирована "очень редкая и опасная для животных инфекция", которую перенесли не все питомцы, получившие в марте соответствующие прививки. На многочисленные запросы зоозащитников и РИА Новости о судьбе манула Баюна зоопарк не ответил. По результатам проверки, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти, выявлены многочисленные нарушения: правил карантина животных и других ветеринарно-санитарных правил; сокрытие сведений о внезапном падеже и об одновременных массовых заболеваниях животных; лицензионных требований при демонстрации животных. "26 декабря по материалу проверки природоохранной прокуратуры, направленному в следственные органы… возбуждено уголовно дело по п. "г" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения им боли и (или) страданий)", - сообщает пресс-служба. Также в адрес генерального директора зоопарка внесено представление, возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 10.6 (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил), ч. 1 ст. 10.7 (сокрытие сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных) КоАП РФ. По их результатам зоопарк оштрафован на сумму 43 тысячи рублей. Добавляется, что дело о правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) находится на рассмотрении в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

https://ria.ru/20231220/sud-1916853194.html

https://ria.ru/20231220/schenok-1917000834.html

ленинградская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ленинградская область