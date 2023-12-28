Рейтинг@Mail.ru
В Раде заявили, что права верующих на Украине не нарушаются - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
00:09 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/ukraina-1918592620.html
В Раде заявили, что права верующих на Украине не нарушаются
В Раде заявили, что права верующих на Украине не нарушаются - РИА Новости, 28.12.2023
В Раде заявили, что права верующих на Украине не нарушаются
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что права верующих на территории страны не нарушаются, по его словам,... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T00:09
2023-12-28T00:09
религия
верховная рада украины
украина
россия
оон
московский патриархат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861756996_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc6606bbe10e9221150dd872782d568a.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что права верующих на территории страны не нарушаются, по его словам, утверждение о том, что власти запретили на законодательном уровне Украинскую православную церковь (УПЦ), не соответствуют действительности. Как заявил ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, действия украинских властей против УПЦ и законопроект, предлагающий распустить религиозные организации, связанные с Россией, противоречат свободе вероисповедания и международному праву. На вопрос журналиста украинского телеканала "1+1", как омбудсмен воспринял слова Тюрка относительно "запрета или не запрета конфессий на территории Украины", Лубинец ответил, что для него "более важно, чтобы международные действующие институции защищали права людей в мире и на Украине". "По этому примеру, я не считаю, что мы (украинские власти - ред.) заслужили критику. Те дефиниции, которые использовал Тюрк - якобы законопроектом запретили одну из конфессий на Украине, это неправда", - сказал он. По его словам, законопроект направлен на то, чтобы предоставить возможность госслужбе Украины по этнополитике и свободе совести возможность обратится в суд с "подобным заявлением", исключительно украинский суд может принять такое решение, "законопроект этого не решает". "Сейчас, по моему мнению, на Украине не происходит ни одного нарушения прав верующих", - заключил он. С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.
https://ria.ru/20231225/prikhod-1918062244.html
https://ria.ru/20231214/oon-1915867468.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861756996_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7d5332d2a5d85f83145633a50bd94110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
верховная рада украины, украина, россия, оон, московский патриархат
Религия, Верховная Рада Украины, Украина, Россия, ООН, Московский Патриархат
В Раде заявили, что права верующих на Украине не нарушаются

Омбудсмен Рады Лубинец: права верующих на территории Украины не нарушаются

© AP Photo / Andrew KravchenkoВерующие в Киево-Печерской лавре в Киеве
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что права верующих на территории страны не нарушаются, по его словам, утверждение о том, что власти запретили на законодательном уровне Украинскую православную церковь (УПЦ), не соответствуют действительности.
Как заявил ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, действия украинских властей против УПЦ и законопроект, предлагающий распустить религиозные организации, связанные с Россией, противоречат свободе вероисповедания и международному праву.
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Около 600 учреждений УПЦ перешли в раскольническую ПЦУ
25 декабря, 23:48
На вопрос журналиста украинского телеканала "1+1", как омбудсмен воспринял слова Тюрка относительно "запрета или не запрета конфессий на территории Украины", Лубинец ответил, что для него "более важно, чтобы международные действующие институции защищали права людей в мире и на Украине". "По этому примеру, я не считаю, что мы (украинские власти - ред.) заслужили критику. Те дефиниции, которые использовал Тюрк - якобы законопроектом запретили одну из конфессий на Украине, это неправда", - сказал он.
По его словам, законопроект направлен на то, чтобы предоставить возможность госслужбе Украины по этнополитике и свободе совести возможность обратится в суд с "подобным заявлением", исключительно украинский суд может принять такое решение, "законопроект этого не решает".
"Сейчас, по моему мнению, на Украине не происходит ни одного нарушения прав верующих", - заключил он.
С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.
Монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в г. Черкассы на Украине - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Сотрудники ООН посетили Черкассы после силового захвата монастыря УПЦ
14 декабря, 17:38
 
РелигияВерховная Рада УкраиныУкраинаРоссияООНМосковский Патриархат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала