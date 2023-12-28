https://ria.ru/20231228/ukraina-1918592620.html

В Раде заявили, что права верующих на Украине не нарушаются

В Раде заявили, что права верующих на Украине не нарушаются - РИА Новости, 28.12.2023

В Раде заявили, что права верующих на Украине не нарушаются

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что права верующих на территории страны не нарушаются, по его словам,... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T00:09

2023-12-28T00:09

2023-12-28T00:09

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что права верующих на территории страны не нарушаются, по его словам, утверждение о том, что власти запретили на законодательном уровне Украинскую православную церковь (УПЦ), не соответствуют действительности. Как заявил ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, действия украинских властей против УПЦ и законопроект, предлагающий распустить религиозные организации, связанные с Россией, противоречат свободе вероисповедания и международному праву. На вопрос журналиста украинского телеканала "1+1", как омбудсмен воспринял слова Тюрка относительно "запрета или не запрета конфессий на территории Украины", Лубинец ответил, что для него "более важно, чтобы международные действующие институции защищали права людей в мире и на Украине". "По этому примеру, я не считаю, что мы (украинские власти - ред.) заслужили критику. Те дефиниции, которые использовал Тюрк - якобы законопроектом запретили одну из конфессий на Украине, это неправда", - сказал он. По его словам, законопроект направлен на то, чтобы предоставить возможность госслужбе Украины по этнополитике и свободе совести возможность обратится в суд с "подобным заявлением", исключительно украинский суд может принять такое решение, "законопроект этого не решает". "Сейчас, по моему мнению, на Украине не происходит ни одного нарушения прав верующих", - заключил он. С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.

https://ria.ru/20231225/prikhod-1918062244.html

https://ria.ru/20231214/oon-1915867468.html

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верховная рада украины, украина, россия, оон, московский патриархат