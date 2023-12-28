https://ria.ru/20231228/magate-1918612653.html

Ульянов считает, что гендиректор МАГАТЭ посетит Россию в 2024 году

Ульянов считает, что гендиректор МАГАТЭ посетит Россию в 2024 году - РИА Новости, 28.12.2023

Ульянов считает, что гендиректор МАГАТЭ посетит Россию в 2024 году

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в 2024 году, как ожидается, вновь посетит Россию, конкретная дата будет зависеть от готовности сторон, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T08:01

2023-12-28T08:01

2023-12-28T08:09

в мире

россия

магатэ

вена

михаил ульянов (дипломат)

рафаэль гросси

сергей шойгу

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863089066_0:218:2865:1830_1920x0_80_0_0_14542c1b4e436ccf5bec9ef4a1b5f349.jpg

ВЕНА, 28 дек - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в 2024 году, как ожидается, вновь посетит Россию, конкретная дата будет зависеть от готовности сторон, сообщил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.По его словам, стороны поддерживают "достаточно плотный диалог". Ульянов напомнил, что в 2022 и 2023 годах Гросси несколько раз приезжал с визитом в РФ, прежде всего, для участия в консультациях с российской межведомственной делегацией по Запорожской АЭС."Конечно, этот диалог продолжится. Я думаю, что в 2024 году он посетит Россию, скорее всего. (Дата) зависит от готовности обеих сторон. Пока ясности в этом отношении полной нет", - сказал Ульянов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20231202/zaes-1913321272.html

https://ria.ru/20230925/zaes-1898503348.html

россия

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, магатэ, вена, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, сергей шойгу, запорожская аэс