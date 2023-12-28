https://ria.ru/20231228/magate-1918612653.html
Ульянов считает, что гендиректор МАГАТЭ посетит Россию в 2024 году
Ульянов считает, что гендиректор МАГАТЭ посетит Россию в 2024 году - РИА Новости, 28.12.2023
Ульянов считает, что гендиректор МАГАТЭ посетит Россию в 2024 году
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в 2024 году, как ожидается, вновь посетит Россию, конкретная дата будет зависеть от готовности сторон, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T08:01
2023-12-28T08:01
2023-12-28T08:09
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сергей шойгу
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ВЕНА, 28 дек - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в 2024 году, как ожидается, вновь посетит Россию, конкретная дата будет зависеть от готовности сторон, сообщил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.По его словам, стороны поддерживают "достаточно плотный диалог". Ульянов напомнил, что в 2022 и 2023 годах Гросси несколько раз приезжал с визитом в РФ, прежде всего, для участия в консультациях с российской межведомственной делегацией по Запорожской АЭС."Конечно, этот диалог продолжится. Я думаю, что в 2024 году он посетит Россию, скорее всего. (Дата) зависит от готовности обеих сторон. Пока ясности в этом отношении полной нет", - сказал Ульянов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20231202/zaes-1913321272.html
https://ria.ru/20230925/zaes-1898503348.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, магатэ, вена, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, сергей шойгу, запорожская аэс
В мире, Россия, МАГАТЭ, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС
Ульянов считает, что гендиректор МАГАТЭ посетит Россию в 2024 году
Ульянов: Россия ожидает визита гендиректора МАГАТЭ Гросси в 2024 году