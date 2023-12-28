Рейтинг@Mail.ru
Ульянов считает, что гендиректор МАГАТЭ посетит Россию в 2024 году - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:01 28.12.2023 (обновлено: 08:09 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/magate-1918612653.html
Ульянов считает, что гендиректор МАГАТЭ посетит Россию в 2024 году
Ульянов считает, что гендиректор МАГАТЭ посетит Россию в 2024 году - РИА Новости, 28.12.2023
Ульянов считает, что гендиректор МАГАТЭ посетит Россию в 2024 году
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в 2024 году, как ожидается, вновь посетит Россию, конкретная дата будет зависеть от готовности сторон, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T08:01
2023-12-28T08:09
в мире
россия
магатэ
вена
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
сергей шойгу
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863089066_0:218:2865:1830_1920x0_80_0_0_14542c1b4e436ccf5bec9ef4a1b5f349.jpg
ВЕНА, 28 дек - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в 2024 году, как ожидается, вновь посетит Россию, конкретная дата будет зависеть от готовности сторон, сообщил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.По его словам, стороны поддерживают "достаточно плотный диалог". Ульянов напомнил, что в 2022 и 2023 годах Гросси несколько раз приезжал с визитом в РФ, прежде всего, для участия в консультациях с российской межведомственной делегацией по Запорожской АЭС."Конечно, этот диалог продолжится. Я думаю, что в 2024 году он посетит Россию, скорее всего. (Дата) зависит от готовности обеих сторон. Пока ясности в этом отношении полной нет", - сказал Ульянов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20231202/zaes-1913321272.html
https://ria.ru/20230925/zaes-1898503348.html
россия
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863089066_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_9580c429c9a4eee854d91ebfdc7483e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, магатэ, вена, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, сергей шойгу, запорожская аэс
В мире, Россия, МАГАТЭ, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС
Ульянов считает, что гендиректор МАГАТЭ посетит Россию в 2024 году

Ульянов: Россия ожидает визита гендиректора МАГАТЭ Гросси в 2024 году

© AP Photo / Heinz-Peter BaderГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 28 дек - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в 2024 году, как ожидается, вновь посетит Россию, конкретная дата будет зависеть от готовности сторон, сообщил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По его словам, стороны поддерживают "достаточно плотный диалог". Ульянов напомнил, что в 2022 и 2023 годах Гросси несколько раз приезжал с визитом в РФ, прежде всего, для участия в консультациях с российской межведомственной делегацией по Запорожской АЭС.
Члены делегации МАГАТЭ во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
Россия и МАГАТЭ договорились о полномасштабных консультациях по ЗАЭС
2 декабря, 11:48
"Конечно, этот диалог продолжится. Я думаю, что в 2024 году он посетит Россию, скорее всего. (Дата) зависит от готовности обеих сторон. Пока ясности в этом отношении полной нет", - сказал Ульянов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Лихачев и Гросси обсудили ситуацию на Запорожской АЭС
25 сентября, 14:28
 
В миреРоссияМАГАТЭВенаМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиСергей ШойгуЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала