https://ria.ru/20231228/lavrov-1918708955.html

Лавров заявил об отсутствии манер у европейских чиновников

Лавров заявил об отсутствии манер у европейских чиновников - РИА Новости, 28.12.2023

Лавров заявил об отсутствии манер у европейских чиновников

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и "России 24" высказал удивление отсутствию манер у современных европейских чиновников,... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T12:02

2023-12-28T12:02

2023-12-28T12:06

в мире

пекин

россия

европа

урсула фон дер ляйен

европейский совет

еврокомиссия

сергей лавров

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и "России 24" высказал удивление отсутствию манер у современных европейских чиновников, комментируя их визит в Пекин. Лавров вспомнил визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета в Пекин. Фон дер Ляйен тогда в интервью заявляла, что отношение Европы к Китаю будет зависеть от того, как Пекин поведет себя по Украине. "Да, они привыкли разговаривать со своими бывшими колониями, какими-то средними странами, которые зависят в финансовом смысле от Евросоюза и других западных государств. Но разговаривать так с великой державой, крупнейшей мировой экономикой? Со страной с многими тысячелетиями истории, культуры, традиций, изобретений? Это о многом говорит в том, что касается манер современной европейской бюрократии", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20231208/diplomatiya_es-1914484358.html

пекин

россия

европа

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Дарья Буймова

в мире, пекин, россия, европа, урсула фон дер ляйен, европейский совет, еврокомиссия, сергей лавров