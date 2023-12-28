https://ria.ru/20231228/lavrov-1918708955.html
Лавров заявил об отсутствии манер у европейских чиновников
Лавров заявил об отсутствии манер у европейских чиновников - РИА Новости, 28.12.2023
Лавров заявил об отсутствии манер у европейских чиновников
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и "России 24" высказал удивление отсутствию манер у современных европейских чиновников,... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:02
2023-12-28T12:02
2023-12-28T12:06
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еврокомиссия
сергей лавров
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и "России 24" высказал удивление отсутствию манер у современных европейских чиновников, комментируя их визит в Пекин. Лавров вспомнил визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета в Пекин. Фон дер Ляйен тогда в интервью заявляла, что отношение Европы к Китаю будет зависеть от того, как Пекин поведет себя по Украине. "Да, они привыкли разговаривать со своими бывшими колониями, какими-то средними странами, которые зависят в финансовом смысле от Евросоюза и других западных государств. Но разговаривать так с великой державой, крупнейшей мировой экономикой? Со страной с многими тысячелетиями истории, культуры, традиций, изобретений? Это о многом говорит в том, что касается манер современной европейской бюрократии", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20231208/diplomatiya_es-1914484358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пекин, россия, европа, урсула фон дер ляйен, европейский совет, еврокомиссия, сергей лавров
В мире, Пекин, Россия, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Европейский совет, Еврокомиссия, Сергей Лавров
Лавров заявил об отсутствии манер у европейских чиновников
Лавров удивился отсутствию манер у чиновников ЕС во время визита в Пекин