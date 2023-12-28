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Лавров заявил об отсутствии манер у европейских чиновников - РИА Новости, 28.12.2023
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12:02 28.12.2023 (обновлено: 12:06 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/lavrov-1918708955.html
Лавров заявил об отсутствии манер у европейских чиновников
Лавров заявил об отсутствии манер у европейских чиновников - РИА Новости, 28.12.2023
Лавров заявил об отсутствии манер у европейских чиновников
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и "России 24" высказал удивление отсутствию манер у современных европейских чиновников,... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:02
2023-12-28T12:06
в мире
пекин
россия
европа
урсула фон дер ляйен
европейский совет
еврокомиссия
сергей лавров
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и "России 24" высказал удивление отсутствию манер у современных европейских чиновников, комментируя их визит в Пекин. Лавров вспомнил визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета в Пекин. Фон дер Ляйен тогда в интервью заявляла, что отношение Европы к Китаю будет зависеть от того, как Пекин поведет себя по Украине. "Да, они привыкли разговаривать со своими бывшими колониями, какими-то средними странами, которые зависят в финансовом смысле от Евросоюза и других западных государств. Но разговаривать так с великой державой, крупнейшей мировой экономикой? Со страной с многими тысячелетиями истории, культуры, традиций, изобретений? Это о многом говорит в том, что касается манер современной европейской бюрократии", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20231208/diplomatiya_es-1914484358.html
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в мире, пекин, россия, европа, урсула фон дер ляйен, европейский совет, еврокомиссия, сергей лавров
В мире, Пекин, Россия, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Европейский совет, Еврокомиссия, Сергей Лавров
Лавров заявил об отсутствии манер у европейских чиновников

Лавров удивился отсутствию манер у чиновников ЕС во время визита в Пекин

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и "России 24" высказал удивление отсутствию манер у современных европейских чиновников, комментируя их визит в Пекин.
Лавров вспомнил визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета в Пекин. Фон дер Ляйен тогда в интервью заявляла, что отношение Европы к Китаю будет зависеть от того, как Пекин поведет себя по Украине.
"Да, они привыкли разговаривать со своими бывшими колониями, какими-то средними странами, которые зависят в финансовом смысле от Евросоюза и других западных государств. Но разговаривать так с великой державой, крупнейшей мировой экономикой? Со страной с многими тысячелетиями истории, культуры, традиций, изобретений? Это о многом говорит в том, что касается манер современной европейской бюрократии", - сказал Лавров.
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В миреПекинРоссияЕвропаУрсула фон дер ЛяйенЕвропейский советЕврокомиссияСергей Лавров
 
 
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