https://ria.ru/20231228/lavrov-1918629038.html
Большое интервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву. Прямая трансляция
Большое интервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву. Прямая трансляция - РИА Новости, 28.12.2023
Большое интервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву. Прямая трансляция
Министр иностранных дел Сергей Лавров дает большое интервью телеведущему и генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:27
2023-12-28T11:27
2023-12-28T11:27
сергей лавров
дмитрий киселев
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Министр иностранных дел Сергей Лавров дает большое интервью телеведущему и генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918707552_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_06c673615eca4dcfac5f7dab0c94016f.jpg
Интервью главы МИД Сергея Лаврова генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Интервью главы МИД Сергея Лаврова генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
2023-12-28T11:27
true
PT66M32S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, дмитрий киселев, видео
Сергей Лавров, Дмитрий Киселев
Большое интервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву. Прямая трансляция
Министр иностранных дел Сергей Лавров дает большое интервью телеведущему и генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
2023-12-28T11:27
true
PT66M32S
Министр иностранных дел Сергей Лавров дает большое интервью телеведущему и генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.