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Большое интервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву. Прямая трансляция - РИА Новости, 28.12.2023
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11:27 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/lavrov-1918629038.html
Большое интервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву. Прямая трансляция
Большое интервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву. Прямая трансляция - РИА Новости, 28.12.2023
Большое интервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву. Прямая трансляция
Министр иностранных дел Сергей Лавров дает большое интервью телеведущему и генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:27
2023-12-28T11:27
сергей лавров
дмитрий киселев
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Министр иностранных дел Сергей Лавров дает большое интервью телеведущему и генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
353
60
Интервью главы МИД Сергея Лаврова генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Интервью главы МИД Сергея Лаврова генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей лавров, дмитрий киселев, видео
Сергей Лавров, Дмитрий Киселев
Большое интервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву. Прямая трансляция
Министр иностранных дел Сергей Лавров дает большое интервью телеведущему и генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
2023-12-28T11:27
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PT66M32S

Большое интервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Министр иностранных дел Сергей Лавров дает большое интервью телеведущему и генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
 
Сергей ЛавровДмитрий Киселев
 
 
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