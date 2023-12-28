https://ria.ru/20231228/lavrov-1918629038.html

Большое интервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву. Прямая трансляция

Большое интервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву. Прямая трансляция - РИА Новости, 28.12.2023

Большое интервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву. Прямая трансляция

Министр иностранных дел Сергей Лавров дает большое интервью телеведущему и генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T11:27

2023-12-28T11:27

2023-12-28T11:27

сергей лавров

дмитрий киселев

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Министр иностранных дел Сергей Лавров дает большое интервью телеведущему и генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Интервью главы МИД Сергея Лаврова генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву Интервью главы МИД Сергея Лаврова генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву 2023-12-28T11:27 true PT66M32S

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Максим Зубков

сергей лавров, дмитрий киселев, видео