https://ria.ru/20231228/khram-1918859398.html

Сторонники УПЦ отстояли храм в Винницкой области

Сторонники УПЦ отстояли храм в Винницкой области - РИА Новости, 28.12.2023

Сторонники УПЦ отстояли храм в Винницкой области

Верующие канонической православной церкви Украины (УПЦ) отстояли Казанский храм в Винницкой области при попытке захвата сторонниками раскольнической... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T22:17

2023-12-28T22:17

2023-12-28T22:17

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Верующие канонической православной церкви Украины (УПЦ) отстояли Казанский храм в Винницкой области при попытке захвата сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). Союз православных журналистов ранее в четверг сообщал, что раскольники пытаются силой захватить Казанский храм в городе Ладыжине в Винницкой области Украины, полиция захвату не препятствует. "Сторонники ПЦУ, которые 28 декабря 2023 года попытались захватить храм УПЦ в честь Казанской иконы Божией Матери в городе Ладыжин Винницкой области, потерпели неудачу. Община прихода отклонила предложение полиции опечатать храм до разрешения спора в судах: верующие считают, что рейдеры могут вероломно захватить церковь, когда там никого не будет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза православных журналистов. По данным СПЖ, на данный момент прихожане с настоятелем и священниками из окрестных приходов закрылись в храме и будут оставаться там, сколько потребуется. Сорванную при штурме дверь установили на место. Сторонники ПЦУ разъехались. Отмечается, что 10 прихожан, в том числе женщины, защищая святыню, были травмированы. Пострадавшие намерены зафиксировать побои. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231226/tserkov-1918331873.html

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Наталья Макарова

винницкая область, украина, россия, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц