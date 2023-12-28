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Сторонники УПЦ отстояли храм в Винницкой области - РИА Новости, 28.12.2023
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Религия
 
22:17 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/khram-1918859398.html
Сторонники УПЦ отстояли храм в Винницкой области
Сторонники УПЦ отстояли храм в Винницкой области - РИА Новости, 28.12.2023
Сторонники УПЦ отстояли храм в Винницкой области
Верующие канонической православной церкви Украины (УПЦ) отстояли Казанский храм в Винницкой области при попытке захвата сторонниками раскольнической... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T22:17
2023-12-28T22:17
религия
винницкая область
украина
россия
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Верующие канонической православной церкви Украины (УПЦ) отстояли Казанский храм в Винницкой области при попытке захвата сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). Союз православных журналистов ранее в четверг сообщал, что раскольники пытаются силой захватить Казанский храм в городе Ладыжине в Винницкой области Украины, полиция захвату не препятствует. "Сторонники ПЦУ, которые 28 декабря 2023 года попытались захватить храм УПЦ в честь Казанской иконы Божией Матери в городе Ладыжин Винницкой области, потерпели неудачу. Община прихода отклонила предложение полиции опечатать храм до разрешения спора в судах: верующие считают, что рейдеры могут вероломно захватить церковь, когда там никого не будет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза православных журналистов. По данным СПЖ, на данный момент прихожане с настоятелем и священниками из окрестных приходов закрылись в храме и будут оставаться там, сколько потребуется. Сорванную при штурме дверь установили на место. Сторонники ПЦУ разъехались. Отмечается, что 10 прихожан, в том числе женщины, защищая святыню, были травмированы. Пострадавшие намерены зафиксировать побои. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20231226/tserkov-1918331873.html
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винницкая область, украина, россия, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, Винницкая область, Украина, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
Сторонники УПЦ отстояли храм в Винницкой области

СПЖ: раскольники, пытавшиеся захватить храм УПЦ в Ладыжине, потерпели неудачу

© СПЖ/TelegramСторонники ПЦУ пытаются захватить храм канонической УПЦ в Винницкой области
Сторонники ПЦУ пытаются захватить храм канонической УПЦ в Винницкой области
© СПЖ/Telegram
Сторонники ПЦУ пытаются захватить храм канонической УПЦ в Винницкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Верующие канонической православной церкви Украины (УПЦ) отстояли Казанский храм в Винницкой области при попытке захвата сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
Союз православных журналистов ранее в четверг сообщал, что раскольники пытаются силой захватить Казанский храм в городе Ладыжине в Винницкой области Украины, полиция захвату не препятствует.
«
"Сторонники ПЦУ, которые 28 декабря 2023 года попытались захватить храм УПЦ в честь Казанской иконы Божией Матери в городе Ладыжин Винницкой области, потерпели неудачу. Община прихода отклонила предложение полиции опечатать храм до разрешения спора в судах: верующие считают, что рейдеры могут вероломно захватить церковь, когда там никого не будет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза православных журналистов.
По данным СПЖ, на данный момент прихожане с настоятелем и священниками из окрестных приходов закрылись в храме и будут оставаться там, сколько потребуется. Сорванную при штурме дверь установили на место. Сторонники ПЦУ разъехались.
Отмечается, что 10 прихожан, в том числе женщины, защищая святыню, были травмированы. Пострадавшие намерены зафиксировать побои.
Православный крест - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Синод УПЦ рассказал о потерях и разрушениях с начала СВО
26 декабря, 22:32
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
 
РелигияВинницкая областьУкраинаРоссияПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦ
 
 
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