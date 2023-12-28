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Фадеев объявил, что исключит Чистякову-Ионову из проекта Глюк’oZa - РИА Новости, 28.12.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
15:31 28.12.2023 (обновлено: 15:54 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/glyukoza-1918771420.html
Фадеев объявил, что исключит Чистякову-Ионову из проекта Глюк’oZa
Фадеев объявил, что исключит Чистякову-Ионову из проекта Глюк’oZa - РИА Новости, 28.12.2023
Фадеев объявил, что исключит Чистякову-Ионову из проекта Глюк’oZa
Продюсер и композитор Максим Фадеев сообщил в своем Телеграм-канале о возобновлении проекта Глюк’oZa без Натальи Чистяковой-Ионовой из-за участия певицы в... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:31
2023-12-28T15:54
шоубиз
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Продюсер и композитор Максим Фадеев сообщил в своем Телеграм-канале о возобновлении проекта Глюк’oZa без Натальи Чистяковой-Ионовой из-за участия певицы в "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой."В связи с происходящими событиями я принял решение о возобновлении проекта Глюк’oZa в его первозданном виде. Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта — прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях", — написал Фадеев.Продюсер пояснил, что Глюк’oZa — это название группы, созданной им в начале 2000-х для детской аудитории, а не псевдоним певицы.&quot;Этот проект создавался для детей, и мне кажется, она [Наталья Чистякова-Ионова — ред.] выросла уже из этого образа. Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом. Проект Глюк’oZa — это два альбома: Москва и Глюк’oZa Nostra. Все остальное — это уже изыски Ионовой и Ко&quot;, — пояснил он.Ранее стало известно, что на медиарынке приостанавливаются рекламные контракты со звездами из-за их участия в арт-проекте блогера Анастасии Ивлеевой.Праздник прошел в столичном клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря и получил название "голая вечеринка" из-за дресс-кода "почти без одежды".В первый день туда пришли многие знаменитости, включая Глюкозу, а также Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана, Ольгу Орлову и других. Праздник имел статус "закрытого мероприятия", но сама организатор и участники активно выкладывали фото в соцсетях, привлекая к себе внимание, чем разозлили общественность. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала событие циничным. По ее словам, неэтично "проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов".Депутат Госдумы Мария Бутина обратилась в МВД, Роскомнадзор и Минкультуры с просьбой провести проверку и дать правовую оценку вечеринке. По ее мнению, мероприятие следует оценить "на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ* и указу президента об укреплении традиционных ценностей".Позже большинство из артистов записали видео с извинениями за участие в вечеринке. Сама Ивлеева тоже уже дважды попросила прощения за то, что сделала.
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максим фадеев, анастасия ивлеева, знаменитости, новости шоу-бизнеса, москва, филипп киркоров
Шоубиз, Максим Фадеев, Анастасия Ивлеева, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Москва, Филипп Киркоров
Фадеев объявил, что исключит Чистякову-Ионову из проекта Глюк’oZa

Продюсер Фадеев сообщил о возобновлении проекта Глюк’oZa без Чистяковой-Ионовой

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаМаксим Фадеев и Глюк’oZa (Наталья Ионова-Чистякова)
Максим Фадеев и Глюк’oZa (Наталья Ионова-Чистякова) - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Максим Фадеев и Глюк’oZa (Наталья Ионова-Чистякова)
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Продюсер и композитор Максим Фадеев сообщил в своем Телеграм-канале о возобновлении проекта Глюк’oZa без Натальи Чистяковой-Ионовой из-за участия певицы в "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой.
«
"В связи с происходящими событиями я принял решение о возобновлении проекта Глюк’oZa в его первозданном виде. Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта — прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях", — написал Фадеев.
Продюсер пояснил, что Глюк’oZa — это название группы, созданной им в начале 2000-х для детской аудитории, а не псевдоним певицы.
«

"Этот проект создавался для детей, и мне кажется, она [Наталья Чистякова-Ионова ред.] выросла уже из этого образа. Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом. Проект Глюк’oZa — это два альбома: Москва и Глюк’oZa Nostra. Все остальное — это уже изыски Ионовой и Ко", — пояснил он.

Ранее стало известно, что на медиарынке приостанавливаются рекламные контракты со звездами из-за их участия в арт-проекте блогера Анастасии Ивлеевой.
Праздник прошел в столичном клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря и получил название "голая вечеринка" из-за дресс-кода "почти без одежды".
В первый день туда пришли многие знаменитости, включая Глюкозу, а также Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана, Ольгу Орлову и других.
Праздник имел статус "закрытого мероприятия", но сама организатор и участники активно выкладывали фото в соцсетях, привлекая к себе внимание, чем разозлили общественность.

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала событие циничным. По ее словам, неэтично "проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов".
Депутат Госдумы Мария Бутина обратилась в МВД, Роскомнадзор и Минкультуры с просьбой провести проверку и дать правовую оценку вечеринке. По ее мнению, мероприятие следует оценить "на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ* и указу президента об укреплении традиционных ценностей".
Позже большинство из артистов записали видео с извинениями за участие в вечеринке. Сама Ивлеева тоже уже дважды попросила прощения за то, что сделала.
Композитор и продюсер Максим Фадеев - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Фадеев объяснил, почему его возмутила "голая вечеринка" Ивлеевой
26 декабря, 18:21
 
ШоубизМаксим ФадеевАнастасия ИвлееваЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаМоскваФилипп Киркоров
 
 
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