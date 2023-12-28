Фадеев объявил, что исключит Чистякову-Ионову из проекта Глюк’oZa
Продюсер Фадеев сообщил о возобновлении проекта Глюк’oZa без Чистяковой-Ионовой
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Продюсер и композитор Максим Фадеев сообщил в своем Телеграм-канале о возобновлении проекта Глюк’oZa без Натальи Чистяковой-Ионовой из-за участия певицы в "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой.
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"В связи с происходящими событиями я принял решение о возобновлении проекта Глюк’oZa в его первозданном виде. Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта — прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях", — написал Фадеев.
Продюсер пояснил, что Глюк’oZa — это название группы, созданной им в начале 2000-х для детской аудитории, а не псевдоним певицы.
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"Этот проект создавался для детей, и мне кажется, она [Наталья Чистякова-Ионова — ред.] выросла уже из этого образа. Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом. Проект Глюк’oZa — это два альбома: Москва и Глюк’oZa Nostra. Все остальное — это уже изыски Ионовой и Ко", — пояснил он.
Ранее стало известно, что на медиарынке приостанавливаются рекламные контракты со звездами из-за их участия в арт-проекте блогера Анастасии Ивлеевой.
Праздник прошел в столичном клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря и получил название "голая вечеринка" из-за дресс-кода "почти без одежды".
В первый день туда пришли многие знаменитости, включая Глюкозу, а также Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана, Ольгу Орлову и других.
Праздник имел статус "закрытого мероприятия", но сама организатор и участники активно выкладывали фото в соцсетях, привлекая к себе внимание, чем разозлили общественность.
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала событие циничным. По ее словам, неэтично "проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов".
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала событие циничным. По ее словам, неэтично "проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов".
Депутат Госдумы Мария Бутина обратилась в МВД, Роскомнадзор и Минкультуры с просьбой провести проверку и дать правовую оценку вечеринке. По ее мнению, мероприятие следует оценить "на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ* и указу президента об укреплении традиционных ценностей".
Позже большинство из артистов записали видео с извинениями за участие в вечеринке. Сама Ивлеева тоже уже дважды попросила прощения за то, что сделала.