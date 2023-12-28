https://ria.ru/20231228/asti-1918793949.html

В "Барвиха Luxury Village" отменили новогоднее шоу Анны Асти

В "Барвиха Luxury Village" отменили новогоднее шоу Анны Асти - РИА Новости, 28.12.2023

В "Барвиха Luxury Village" отменили новогоднее шоу Анны Асти

Выступление на новогоднем концерте в "Барвихе Luxury Village" певицы Anna Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) отменено, сообщили РИА Новости администраторы касс. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T16:01

2023-12-28T16:01

2023-12-28T16:01

шоубиз

новости шоу-бизнеса

знаменитости

москва

анастасия ивлеева

екатерина мизулина

мария бутина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909616143_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_81ca0155aa15c277f4f475c8b0bd3f35.jpg

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Выступление на новогоднем концерте в "Барвихе Luxury Village" певицы Anna Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) отменено, сообщили РИА Новости администраторы касс.Вместо исполнительницы хита "Царица" на сцену к зрителям выйдет Люся Чеботина."Да, это правда. Произошла замена артиста. В новогоднюю ночь вместо Anna Asti будет выступать Люся Чеботина", — сообщили администраторы.В концертом зале не уточнили, по каким причинам произошла замена. Сама певица пока не прокомментировала ситуацию. Столичный клуб Gipsy ранее также отменил участие Anna Asti в новогоднем концерте. Выступление певицы перенесли на неопределенный срок без объяснения причин. Ранее певица появилась на скандальной вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой и даже спела перед публикой. Событие, прошедшее 20 и 21 декабря, вызвало общественный резонанс из-за дресс-кода "почти без одежды" и провокационного поведения некоторых из гостей. Праздник имел статус "закрытого мероприятия", но сама организатор и участники активно выкладывали фото в соцсетях, привлекая к себе внимание, чем разозлили общественность. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала событие циничным. По ее словам, неэтично "проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов".Депутат Госдумы Мария Бутина обратилась в МВД, Роскомнадзор и Минкультуры с просьбой провести проверку и дать правовую оценку вечеринке. По ее мнению, мероприятие следует оценить "на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ* и указу президента об укреплении традиционных ценностей".Позже большинство из артистов записали видео с извинениями за участие вечеринке. Сама Ивлеева тоже уже дважды попросила прощения за то, что сделала.

https://ria.ru/20231227/inshakov-1918540094.html

https://ria.ru/20231228/glyukoza-1918771420.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новости шоу-бизнеса, знаменитости, москва, анастасия ивлеева, екатерина мизулина, мария бутина