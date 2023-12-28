https://ria.ru/20231228/asti-1918793949.html
В "Барвиха Luxury Village" отменили новогоднее шоу Анны Асти
В "Барвиха Luxury Village" отменили новогоднее шоу Анны Асти - РИА Новости, 28.12.2023
В "Барвиха Luxury Village" отменили новогоднее шоу Анны Асти
Выступление на новогоднем концерте в "Барвихе Luxury Village" певицы Anna Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) отменено, сообщили РИА Новости администраторы касс. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T16:01
2023-12-28T16:01
2023-12-28T16:01
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Выступление на новогоднем концерте в "Барвихе Luxury Village" певицы Anna Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) отменено, сообщили РИА Новости администраторы касс.Вместо исполнительницы хита "Царица" на сцену к зрителям выйдет Люся Чеботина."Да, это правда. Произошла замена артиста. В новогоднюю ночь вместо Anna Asti будет выступать Люся Чеботина", — сообщили администраторы.В концертом зале не уточнили, по каким причинам произошла замена. Сама певица пока не прокомментировала ситуацию. Столичный клуб Gipsy ранее также отменил участие Anna Asti в новогоднем концерте. Выступление певицы перенесли на неопределенный срок без объяснения причин. Ранее певица появилась на скандальной вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой и даже спела перед публикой. Событие, прошедшее 20 и 21 декабря, вызвало общественный резонанс из-за дресс-кода "почти без одежды" и провокационного поведения некоторых из гостей. Праздник имел статус "закрытого мероприятия", но сама организатор и участники активно выкладывали фото в соцсетях, привлекая к себе внимание, чем разозлили общественность. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала событие циничным. По ее словам, неэтично "проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов".Депутат Госдумы Мария Бутина обратилась в МВД, Роскомнадзор и Минкультуры с просьбой провести проверку и дать правовую оценку вечеринке. По ее мнению, мероприятие следует оценить "на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ* и указу президента об укреплении традиционных ценностей".Позже большинство из артистов записали видео с извинениями за участие вечеринке. Сама Ивлеева тоже уже дважды попросила прощения за то, что сделала.
https://ria.ru/20231227/inshakov-1918540094.html
https://ria.ru/20231228/glyukoza-1918771420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, знаменитости, москва, анастасия ивлеева, екатерина мизулина, мария бутина
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Москва, Анастасия Ивлеева, Екатерина Мизулина, Мария Бутина
В "Барвиха Luxury Village" отменили новогоднее шоу Анны Асти
Анну Асти заменили на Чеботину в новогоднем концерте "Барвихи Luxury Village"
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Выступление на новогоднем концерте в "Барвихе Luxury Village" певицы Anna Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) отменено, сообщили РИА Новости администраторы касс.
Вместо исполнительницы хита "Царица" на сцену к зрителям выйдет Люся Чеботина.
«
"Да, это правда. Произошла замена артиста. В новогоднюю ночь вместо Anna Asti будет выступать Люся Чеботина", — сообщили администраторы.
В концертом зале не уточнили, по каким причинам произошла замена. Сама певица пока не прокомментировала ситуацию.
Столичный клуб Gipsy ранее также отменил
участие Anna Asti в новогоднем концерте. Выступление певицы перенесли на неопределенный срок без объяснения причин.
Ранее певица появилась на скандальной вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой и даже спела перед публикой.
Событие, прошедшее 20 и 21 декабря, вызвало общественный резонанс из-за дресс-кода "почти без одежды" и провокационного поведения некоторых из гостей.
Праздник имел статус "закрытого мероприятия", но сама организатор и участники активно выкладывали фото в соцсетях, привлекая к себе внимание, чем разозлили общественность.
Инициатор коллективного иска против Ивлеевой дал совет блогерше
Глава "Лиги безопасного интернета
" Екатерина Мизулина
назвала событие циничным. По ее словам, неэтично "проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов".
Депутат Госдумы Мария Бутина
обратилась в МВД, Роскомнадзор
и Минкультуры с просьбой провести проверку и дать правовую оценку вечеринке. По ее мнению, мероприятие следует оценить "на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ* и указу президента об укреплении традиционных ценностей".
Позже большинство из артистов записали видео с извинениями
за участие вечеринке. Сама Ивлеева тоже уже дважды попросила прощения за то, что сделала.
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