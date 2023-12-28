https://ria.ru/20231228/asti-1918655358.html

Новогодний концерт Анны Асти в Gipsy перенесли на неопределенный срок

Новогодний концерт Анны Асти в Gipsy перенесли на неопределенный срок - РИА Новости, 28.12.2023

Новогодний концерт Анны Асти в Gipsy перенесли на неопределенный срок

Новогодний концерт певицы Anna Asti (Анна Дзюба) в столичном клубе Gipsy перенесли на неопределенный срок, сообщили на странице заведения "ВКонтакте". РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T10:53

2023-12-28T10:53

2023-12-28T15:38

шоубиз

новости шоу-бизнеса

знаменитости

москва

анастасия ивлеева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871053852_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_551fb928855174b05086efc46f28dfaf.jpg

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Новогодний концерт певицы Anna Asti (Анна Дзюба) в столичном клубе Gipsy перенесли на неопределенный срок, сообщили на странице заведения "ВКонтакте". "Друзья, по независящим от нас причинам выступление ANNA ASTI переносится на новую дату, которую мы сообщим в ближайшее время", — говорится в тексте публикации. Там же сообщили, что в новогоднюю ночь для гостей выступит певец Jony (Джахид Афраил оглы Гусейнли). На его шоу будут действовать билеты, купленные на Анну Асти. В клубе не рассказали, по какой причине концерт Asti не состоится. Но ранее певица появилась на скандальной вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой.Анна Асти ситуацию пока не прокомментировала.Событие, прошедшее 20 и 21 декабря вызвало общественный резонанс из-за дресс-кода "почти без одежды" и провокационного поведения некоторых из гостей. Например, рэпер Vacio пришел почти в голом виде. Он также нарушал общественный порядок и выражался грубой нецензурной бранью. Позже его арестовали на 15 суток. В отношении ее организатора Анастасии Ивлеевой началась налоговая проверка, а также был предъявлен иск на миллиард рублей за причинение морального вреда.Блогерша и телеведущая дважды извинилась за произошедшее, а также пообещала все средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, отправить в благотворительные организации.

https://ria.ru/20231222/reper-1917513858.html

https://ria.ru/20231227/mutabor-1918550389.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости шоу-бизнеса, знаменитости, москва, анастасия ивлеева