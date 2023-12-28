Рейтинг@Mail.ru
Новогодний концерт Анны Асти в Gipsy перенесли на неопределенный срок - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
10:53 28.12.2023 (обновлено: 15:38 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/asti-1918655358.html
Новогодний концерт Анны Асти в Gipsy перенесли на неопределенный срок
Новогодний концерт Анны Асти в Gipsy перенесли на неопределенный срок - РИА Новости, 28.12.2023
Новогодний концерт Анны Асти в Gipsy перенесли на неопределенный срок
Новогодний концерт певицы Anna Asti (Анна Дзюба) в столичном клубе Gipsy перенесли на неопределенный срок, сообщили на странице заведения "ВКонтакте". РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T10:53
2023-12-28T15:38
шоубиз
новости шоу-бизнеса
знаменитости
москва
анастасия ивлеева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871053852_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_551fb928855174b05086efc46f28dfaf.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Новогодний концерт певицы Anna Asti (Анна Дзюба) в столичном клубе Gipsy перенесли на неопределенный срок, сообщили на странице заведения "ВКонтакте". &quot;Друзья, по независящим от нас причинам выступление ANNA ASTI переносится на новую дату, которую мы сообщим в ближайшее время&quot;, — говорится в тексте публикации. Там же сообщили, что в новогоднюю ночь для гостей выступит певец Jony (Джахид Афраил оглы Гусейнли). На его шоу будут действовать билеты, купленные на Анну Асти. В клубе не рассказали, по какой причине концерт Asti не состоится. Но ранее певица появилась на скандальной вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой.Анна Асти ситуацию пока не прокомментировала.Событие, прошедшее 20 и 21 декабря вызвало общественный резонанс из-за дресс-кода "почти без одежды" и провокационного поведения некоторых из гостей. Например, рэпер Vacio пришел почти в голом виде. Он также нарушал общественный порядок и выражался грубой нецензурной бранью. Позже его арестовали на 15 суток. В отношении ее организатора Анастасии Ивлеевой началась налоговая проверка, а также был предъявлен иск на миллиард рублей за причинение морального вреда.Блогерша и телеведущая дважды извинилась за произошедшее, а также пообещала все средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, отправить в благотворительные организации.
https://ria.ru/20231222/reper-1917513858.html
https://ria.ru/20231227/mutabor-1918550389.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871053852_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ff9e4e9e2b236c803eabba47bf22ff4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости шоу-бизнеса, знаменитости, москва, анастасия ивлеева
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Москва, Анастасия Ивлеева
Новогодний концерт Анны Асти в Gipsy перенесли на неопределенный срок

Концерт Анны Асти в Gipsy отменили на фоне участия певицы в вечеринке Ивлеевой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПевица Анна Асти выступает на новогоднем концерте "Жара"
Певица Анна Асти выступает на новогоднем концерте Жара - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Новогодний концерт певицы Anna Asti (Анна Дзюба) в столичном клубе Gipsy перенесли на неопределенный срок, сообщили на странице заведения "ВКонтакте".
«

"Друзья, по независящим от нас причинам выступление ANNA ASTI переносится на новую дату, которую мы сообщим в ближайшее время", — говорится в тексте публикации.

Там же сообщили, что в новогоднюю ночь для гостей выступит певец Jony (Джахид Афраил оглы Гусейнли). На его шоу будут действовать билеты, купленные на Анну Асти.
В клубе не рассказали, по какой причине концерт Asti не состоится. Но ранее певица появилась на скандальной вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой.
Анна Асти ситуацию пока не прокомментировала.
Событие, прошедшее 20 и 21 декабря вызвало общественный резонанс из-за дресс-кода "почти без одежды" и провокационного поведения некоторых из гостей.
Вынесение рэперу приговора в суде за мелкое хулиганство - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Суд арестовал рэпера Vacio за хулиганство на вечеринке Ивлеевой
22 декабря, 15:57
Например, рэпер Vacio пришел почти в голом виде. Он также нарушал общественный порядок и выражался грубой нецензурной бранью. Позже его арестовали на 15 суток.
В отношении ее организатора Анастасии Ивлеевой началась налоговая проверка, а также был предъявлен иск на миллиард рублей за причинение морального вреда.
Блогерша и телеведущая дважды извинилась за произошедшее, а также пообещала все средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, отправить в благотворительные организации.
Вечеринка в клубе Мутабор, организованная Анастасией Ивлеевой - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Клуб "Мутабор" отменил новогоднюю вечеринку после скандала с Ивлеевой
Вчера, 19:17
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиМоскваАнастасия Ивлеева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала