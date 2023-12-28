https://ria.ru/20231228/asti-1918655358.html
Новогодний концерт Анны Асти в Gipsy перенесли на неопределенный срок
Новогодний концерт Анны Асти в Gipsy перенесли на неопределенный срок - РИА Новости, 28.12.2023
Новогодний концерт Анны Асти в Gipsy перенесли на неопределенный срок
Новогодний концерт певицы Anna Asti (Анна Дзюба) в столичном клубе Gipsy перенесли на неопределенный срок, сообщили на странице заведения "ВКонтакте". РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T10:53
2023-12-28T10:53
2023-12-28T15:38
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Новогодний концерт певицы Anna Asti (Анна Дзюба) в столичном клубе Gipsy перенесли на неопределенный срок, сообщили на странице заведения "ВКонтакте". "Друзья, по независящим от нас причинам выступление ANNA ASTI переносится на новую дату, которую мы сообщим в ближайшее время", — говорится в тексте публикации. Там же сообщили, что в новогоднюю ночь для гостей выступит певец Jony (Джахид Афраил оглы Гусейнли). На его шоу будут действовать билеты, купленные на Анну Асти. В клубе не рассказали, по какой причине концерт Asti не состоится. Но ранее певица появилась на скандальной вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой.Анна Асти ситуацию пока не прокомментировала.Событие, прошедшее 20 и 21 декабря вызвало общественный резонанс из-за дресс-кода "почти без одежды" и провокационного поведения некоторых из гостей. Например, рэпер Vacio пришел почти в голом виде. Он также нарушал общественный порядок и выражался грубой нецензурной бранью. Позже его арестовали на 15 суток. В отношении ее организатора Анастасии Ивлеевой началась налоговая проверка, а также был предъявлен иск на миллиард рублей за причинение морального вреда.Блогерша и телеведущая дважды извинилась за произошедшее, а также пообещала все средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, отправить в благотворительные организации.
https://ria.ru/20231222/reper-1917513858.html
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, москва, анастасия ивлеева
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Москва, Анастасия Ивлеева
Новогодний концерт Анны Асти в Gipsy перенесли на неопределенный срок
Концерт Анны Асти в Gipsy отменили на фоне участия певицы в вечеринке Ивлеевой
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
Новогодний концерт певицы Anna Asti (Анна Дзюба) в столичном клубе Gipsy перенесли на неопределенный срок, сообщили
на странице заведения "ВКонтакте".
«
"Друзья, по независящим от нас причинам выступление ANNA ASTI переносится на новую дату, которую мы сообщим в ближайшее время", — говорится в тексте публикации.
Там же сообщили, что в новогоднюю ночь для гостей выступит певец Jony (Джахид Афраил оглы Гусейнли). На его шоу будут действовать билеты, купленные на Анну Асти.
В клубе не рассказали, по какой причине концерт Asti не состоится. Но ранее певица появилась на скандальной вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой.
Анна Асти ситуацию пока не прокомментировала.
Событие, прошедшее 20 и 21 декабря вызвало общественный резонанс из-за дресс-кода "почти без одежды" и провокационного поведения некоторых из гостей.
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Например, рэпер Vacio пришел почти в голом виде. Он также нарушал общественный порядок и выражался грубой нецензурной бранью. Позже его арестовали на 15 суток.
В отношении ее организатора Анастасии Ивлеевой началась налоговая проверка, а также был предъявлен иск на миллиард рублей за причинение морального вреда.
Блогерша и телеведущая дважды извинилась за произошедшее, а также пообещала все средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, отправить в благотворительные организации.
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