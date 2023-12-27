https://ria.ru/20231227/zakon-1918280476.html

"Ни к чему хорошему это не приведет". Что задумали в регионах

"Ни к чему хорошему это не приведет". Что задумали в регионах - РИА Новости, 27.12.2023

"Ни к чему хорошему это не приведет". Что задумали в регионах

В нескольких российских субъектах узаконили эвтаназию бездомных животных. Если в течение 30 дней после отлова не объявится хозяин, собаку умертвят. Законодатели РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T08:00

2023-12-27T08:00

2023-12-27T08:03

животные

бездомные животные

домашние питомцы

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Мария Марикян. В нескольких российских субъектах узаконили эвтаназию бездомных животных. Если в течение 30 дней после отлова не объявится хозяин, собаку умертвят. Законодатели уверены, что это решит сразу несколько проблем. Общественники же бьют тревогу: тем самым, по сути, легализовали безнаказанный отстрел, а нападений станет только больше. РИА Новости разбиралось в ситуации.Поправки в законСогласно общероссийской программе ОСВВ ("Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат"), бездомных животных сперва осматривают, если надо — отправляют на карантин, вакцинируют, стерилизуют и лечат. Через 30 дней, если пес здоров, неагрессивен, а хозяева не нашлись, отпускают на волю — строго там, где подобрали. Это прописано в федеральном законе № 498 "Об ответственном обращении с животными".Летом приняли поправки в закон, в соответствии с которыми регионы получают право самостоятельно распоряжаться судьбой бездомных животных. По мнению авторов, эта мера даст возможность решить проблему участившихся случаев нападений бродячих собак на людей.В первую очередь инициативу поддержали в Бурятии — приняли региональный закон, позволяющий умерщвлять бродячих псов через 30 дней после отлова. Тех, у кого есть хозяин, но "его не могут найти или он отказывается", — через 60 дней.Нововведение мотивировали "заботой о гражданах" и сослались на то, что в последнее время собаки стали нападать на людей чаще. "Помогите их спасти"Так же объяснили принятие аналогичных поправок в Республике Алтай. В пояснительной записке к утвержденному на днях закону указано, что в 2022-м от укусов собак пострадали 540 человек, а за девять месяцев 2023-го — 447. При этом отловили в этом году 687 животных и вернули в прежнюю среду 685.Власти региона указывают, что метод ОСВВ неэффективен: после стерилизации и карантинных мероприятий собаки чаще сбиваются в стаи, становятся агрессивнее. И ссылаются на "мировую практику", согласно которой безнадзорных животных содержат, как правило, сроком от двух недель до двух месяцев, а затем умерщвляют.Теперь, если хозяин не объявится в течение 11 дней, собаку могут усыпить. Местные зоозащитники, в свою очередь, выступили против и потребовали создавать приюты пожизненного содержания.Волонтеры опасаются за жизнь питомцев. Так, руководитель алтайской некоммерческой организации "Дом, где лает счастье" Любовь Буракова пытается пристроить почти 150 собак в надежные руки: те уже прошли процедуру ОСВВ. Их вернут туда, где подобрали."А через 11 дней после повторного отлова, согласно принятому позорному закону об эвтаназии, уничтожат. Животных нужно спасти!" — призывает она.Зоозащитники отметили, что в республике с момента принятия ФЗ № 498 так и не отрегулировали "порядок воздействия на нерадивых хозяев", не создали реестр животных, не поясняли населению, что с прирученными питомцами нужно обращаться ответственно. Да и в целом "не проявляли никакой заинтересованности и желания взаимодействовать с общественностью" по этому вопросу."Нагрузка на бюджет"Схожая ситуация в Забайкалье — депутаты Заксобрания в начале этой недели поддержали законопроект. Согласно принятой в первом чтении версии, содержать животных в приютах будут 30 дней, собак ниже 25 сантиметров в холке — стерилизовать и возвращать в среду обитания. Остальных ждет, как написано в документе, "гуманная эвтаназия".Те, у кого потенциально есть владельцы, смогут провести в приюте до полугода. Если старый или новый хозяин не найдется — усыпят.По мнению руководителя Государственной ветеринарной службы Забайкальского края Андрея Лима, это мера "снизит нагрузку на бюджет". Сейчас собак содержат в приютах пожизненно. Так, на одно животное тратят 53 тысячи в год. В 2022-м на реализацию проекта выделили 93 миллиона рублей, а в 2023-м — 153.Однако на низкую эффективность трат намекают и сами депутаты краевого парламента."Мы прекрасно понимаем, что в настоящее время регулированием численности безнадзорных животных никто конкретно не занимается. Законопроект призван решить эту проблему. Самое главное — это жизнь человека, а затем уже все остальное", — заявил глава думского комитета по аграрной политике Михаил Якимов."Это не работает"Такую же меру узаконили в Астраханской области. Согласно документу, бездомные и агрессивные собаки смогут находиться в пунктах временного содержания до 15 дней, после чего (в случае отсутствия нового хозяина) их будут усыплять методами, "гарантирующими быструю и безболезненную смерть".Согласно пояснительной записке к законопроекту, в 2021-м от укусов собак в регионе пострадали 3620 человек, 1300 из них — дети. В 2022-м — 4813 человек, из них 1400 детей. Закон вступит в силу уже 1 января."До принятия в 2018-м Федерального закона № 498 "Об ответственном обращении с животными" в Астрахани и области ежегодно было порядка четырех тысяч нападений собак. До 2019-го модель отлова и убийства уже действовала. Бойня бездомных животных не решит проблему", — уверен депутат облдумы Олег Шеин.В отличие от программы ОСВВ. Если в 2018-м по России было 380 тысяч нападений собак на людей, то в 2022-м число инцидентов сократилось до 238 тысяч."Однако в Астраханской области — без изменений. В 2019-м чиновники не освоили 70 процентов денег, выделенных на программу. В 2020-м работы по отлову и стерилизации начались только в июне — то есть полгода бездействовали. В 2022-м же весь подряд перечислили частной фирме, что закончилось арестами и громкими уголовными делами. Как выяснилось, львиная доля денег не была потрачена на решение проблем животных, — указывает Шеин. — Вместо выполнения установленных правил чиновники решили устроить бойню. Ведь собаки, которые крупнее 40 сантиметров в холке, по определению будут считаться агрессивными. Тем самым — четких критериев нет, и закон могут трактовать слишком широко"."Путь наименьшего сопротивления"Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов подчеркивает, что регионы, принявшие закон об эвтаназии, "предпочли пойти по пути наименьшего сопротивления".При этом, по его мнению, способов справиться с проблемой гуманно на самом деле много. "Строительство приютов с помощью государственно-частного партнерства, штрафы за самовыгул питомцев или вовсе запрет, — перечисляет парламентарий. — Что из этого арсенала регионы, принявшие такое решение, использовали? Ничего. Они просто решили не заморачиваться".К тому же, напоминает депутат, по закону эвтаназия возможна только при неизлечимой болезни и тяжелых страданиях."Мы запросили позицию Российской академии наук. Нам ответили, что приюты — наиболее эффективный способ регулирования численности безнадзорных животных. Умерщвление же не приведет к сокращению популяции", — обращает внимание Бурматов.Депутат попросил Генпрокуратуру проверить легитимность региональных инициатив. Так, в Тыве и Якутии местные прокуроры пришли к выводу, что подготовленные законопроекты противоречат федеральному закону.По мнению главы Альянса защитников животных Юрия Корецких, такое развитие событий стало следствием поправок к ФЗ, давших самостоятельность субъектам."Мы откатимся в 2018-й: животных станут поголовно усыплять, а число жалоб на стаи вырастет. То есть вернем неработающую схему, — считает он. — Принятые летом изменения бьются с федеральным законодательством, где прописаны гуманные и нравственное принципы обращения с животными".Сейчас Корецких пытается решить проблему через Конституционный суд. "Если он встанет на нашу строну, то региональный закон не будет действовать", — объясняет зоозащитник. И призывает неравнодушных активно участвовать в общественных обсуждениях там, где закон об умерщвлении еще не приняли.

https://ria.ru/20231216/zhivotnye-1916077729.html

https://ria.ru/20221201/zhivotnye-1835535961.html

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

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