https://ria.ru/20231227/zakon-1918280476.html
"Ни к чему хорошему это не приведет". Что задумали в регионах
"Ни к чему хорошему это не приведет". Что задумали в регионах - РИА Новости, 27.12.2023
"Ни к чему хорошему это не приведет". Что задумали в регионах
В нескольких российских субъектах узаконили эвтаназию бездомных животных. Если в течение 30 дней после отлова не объявится хозяин, собаку умертвят. Законодатели РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T08:00
2023-12-27T08:00
2023-12-27T08:03
животные
бездомные животные
домашние питомцы
домашние животные
общество
астрахань
владимир бурматов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918264156_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_18db55f47ad18600db183a42ec8e3fa2.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Мария Марикян. В нескольких российских субъектах узаконили эвтаназию бездомных животных. Если в течение 30 дней после отлова не объявится хозяин, собаку умертвят. Законодатели уверены, что это решит сразу несколько проблем. Общественники же бьют тревогу: тем самым, по сути, легализовали безнаказанный отстрел, а нападений станет только больше. РИА Новости разбиралось в ситуации.Поправки в законСогласно общероссийской программе ОСВВ ("Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат"), бездомных животных сперва осматривают, если надо — отправляют на карантин, вакцинируют, стерилизуют и лечат. Через 30 дней, если пес здоров, неагрессивен, а хозяева не нашлись, отпускают на волю — строго там, где подобрали. Это прописано в федеральном законе № 498 "Об ответственном обращении с животными".Летом приняли поправки в закон, в соответствии с которыми регионы получают право самостоятельно распоряжаться судьбой бездомных животных. По мнению авторов, эта мера даст возможность решить проблему участившихся случаев нападений бродячих собак на людей.В первую очередь инициативу поддержали в Бурятии — приняли региональный закон, позволяющий умерщвлять бродячих псов через 30 дней после отлова. Тех, у кого есть хозяин, но "его не могут найти или он отказывается", — через 60 дней.Нововведение мотивировали "заботой о гражданах" и сослались на то, что в последнее время собаки стали нападать на людей чаще. "Помогите их спасти"Так же объяснили принятие аналогичных поправок в Республике Алтай. В пояснительной записке к утвержденному на днях закону указано, что в 2022-м от укусов собак пострадали 540 человек, а за девять месяцев 2023-го — 447. При этом отловили в этом году 687 животных и вернули в прежнюю среду 685.Власти региона указывают, что метод ОСВВ неэффективен: после стерилизации и карантинных мероприятий собаки чаще сбиваются в стаи, становятся агрессивнее. И ссылаются на "мировую практику", согласно которой безнадзорных животных содержат, как правило, сроком от двух недель до двух месяцев, а затем умерщвляют.Теперь, если хозяин не объявится в течение 11 дней, собаку могут усыпить. Местные зоозащитники, в свою очередь, выступили против и потребовали создавать приюты пожизненного содержания.Волонтеры опасаются за жизнь питомцев. Так, руководитель алтайской некоммерческой организации "Дом, где лает счастье" Любовь Буракова пытается пристроить почти 150 собак в надежные руки: те уже прошли процедуру ОСВВ. Их вернут туда, где подобрали."А через 11 дней после повторного отлова, согласно принятому позорному закону об эвтаназии, уничтожат. Животных нужно спасти!" — призывает она.Зоозащитники отметили, что в республике с момента принятия ФЗ № 498 так и не отрегулировали "порядок воздействия на нерадивых хозяев", не создали реестр животных, не поясняли населению, что с прирученными питомцами нужно обращаться ответственно. Да и в целом "не проявляли никакой заинтересованности и желания взаимодействовать с общественностью" по этому вопросу."Нагрузка на бюджет"Схожая ситуация в Забайкалье — депутаты Заксобрания в начале этой недели поддержали законопроект. Согласно принятой в первом чтении версии, содержать животных в приютах будут 30 дней, собак ниже 25 сантиметров в холке — стерилизовать и возвращать в среду обитания. Остальных ждет, как написано в документе, "гуманная эвтаназия".Те, у кого потенциально есть владельцы, смогут провести в приюте до полугода. Если старый или новый хозяин не найдется — усыпят.По мнению руководителя Государственной ветеринарной службы Забайкальского края Андрея Лима, это мера "снизит нагрузку на бюджет". Сейчас собак содержат в приютах пожизненно. Так, на одно животное тратят 53 тысячи в год. В 2022-м на реализацию проекта выделили 93 миллиона рублей, а в 2023-м — 153.Однако на низкую эффективность трат намекают и сами депутаты краевого парламента."Мы прекрасно понимаем, что в настоящее время регулированием численности безнадзорных животных никто конкретно не занимается. Законопроект призван решить эту проблему. Самое главное — это жизнь человека, а затем уже все остальное", — заявил глава думского комитета по аграрной политике Михаил Якимов."Это не работает"Такую же меру узаконили в Астраханской области. Согласно документу, бездомные и агрессивные собаки смогут находиться в пунктах временного содержания до 15 дней, после чего (в случае отсутствия нового хозяина) их будут усыплять методами, "гарантирующими быструю и безболезненную смерть".Согласно пояснительной записке к законопроекту, в 2021-м от укусов собак в регионе пострадали 3620 человек, 1300 из них — дети. В 2022-м — 4813 человек, из них 1400 детей. Закон вступит в силу уже 1 января."До принятия в 2018-м Федерального закона № 498 "Об ответственном обращении с животными" в Астрахани и области ежегодно было порядка четырех тысяч нападений собак. До 2019-го модель отлова и убийства уже действовала. Бойня бездомных животных не решит проблему", — уверен депутат облдумы Олег Шеин.В отличие от программы ОСВВ. Если в 2018-м по России было 380 тысяч нападений собак на людей, то в 2022-м число инцидентов сократилось до 238 тысяч."Однако в Астраханской области — без изменений. В 2019-м чиновники не освоили 70 процентов денег, выделенных на программу. В 2020-м работы по отлову и стерилизации начались только в июне — то есть полгода бездействовали. В 2022-м же весь подряд перечислили частной фирме, что закончилось арестами и громкими уголовными делами. Как выяснилось, львиная доля денег не была потрачена на решение проблем животных, — указывает Шеин. — Вместо выполнения установленных правил чиновники решили устроить бойню. Ведь собаки, которые крупнее 40 сантиметров в холке, по определению будут считаться агрессивными. Тем самым — четких критериев нет, и закон могут трактовать слишком широко"."Путь наименьшего сопротивления"Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов подчеркивает, что регионы, принявшие закон об эвтаназии, "предпочли пойти по пути наименьшего сопротивления".При этом, по его мнению, способов справиться с проблемой гуманно на самом деле много. "Строительство приютов с помощью государственно-частного партнерства, штрафы за самовыгул питомцев или вовсе запрет, — перечисляет парламентарий. — Что из этого арсенала регионы, принявшие такое решение, использовали? Ничего. Они просто решили не заморачиваться".К тому же, напоминает депутат, по закону эвтаназия возможна только при неизлечимой болезни и тяжелых страданиях."Мы запросили позицию Российской академии наук. Нам ответили, что приюты — наиболее эффективный способ регулирования численности безнадзорных животных. Умерщвление же не приведет к сокращению популяции", — обращает внимание Бурматов.Депутат попросил Генпрокуратуру проверить легитимность региональных инициатив. Так, в Тыве и Якутии местные прокуроры пришли к выводу, что подготовленные законопроекты противоречат федеральному закону.По мнению главы Альянса защитников животных Юрия Корецких, такое развитие событий стало следствием поправок к ФЗ, давших самостоятельность субъектам."Мы откатимся в 2018-й: животных станут поголовно усыплять, а число жалоб на стаи вырастет. То есть вернем неработающую схему, — считает он. — Принятые летом изменения бьются с федеральным законодательством, где прописаны гуманные и нравственное принципы обращения с животными".Сейчас Корецких пытается решить проблему через Конституционный суд. "Если он встанет на нашу строну, то региональный закон не будет действовать", — объясняет зоозащитник. И призывает неравнодушных активно участвовать в общественных обсуждениях там, где закон об умерщвлении еще не приняли.
https://ria.ru/20231216/zhivotnye-1916077729.html
https://ria.ru/20221201/zhivotnye-1835535961.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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животные, бездомные животные, домашние питомцы, домашние животные, общество, астрахань, владимир бурматов, госдума рф, забайкальский край, астраханская область, российская академия наук, генеральная прокуратура рф
Животные, бездомные животные, домашние питомцы, домашние животные, Общество, Астрахань, Владимир Бурматов, Госдума РФ, Забайкальский край, Астраханская область, Российская академия наук, Генеральная прокуратура РФ
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Мария Марикян. В нескольких российских субъектах узаконили эвтаназию бездомных животных. Если в течение 30 дней после отлова не объявится хозяин, собаку умертвят. Законодатели уверены, что это решит сразу несколько проблем. Общественники же бьют тревогу: тем самым, по сути, легализовали безнаказанный отстрел, а нападений станет только больше. РИА Новости разбиралось в ситуации.
Согласно общероссийской программе ОСВВ ("Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат"), бездомных животных сперва осматривают, если надо — отправляют на карантин, вакцинируют, стерилизуют и лечат. Через 30 дней, если пес здоров, неагрессивен, а хозяева не нашлись, отпускают на волю — строго там, где подобрали. Это прописано в федеральном законе № 498 "Об ответственном обращении с животными".
Летом приняли поправки в закон, в соответствии с которыми регионы получают право самостоятельно распоряжаться судьбой бездомных животных. По мнению авторов, эта мера даст возможность решить проблему участившихся случаев нападений бродячих собак на людей.
В первую очередь инициативу поддержали в Бурятии — приняли региональный закон, позволяющий умерщвлять бродячих псов через 30 дней после отлова. Тех, у кого есть хозяин, но "его не могут найти или он отказывается", — через 60 дней.
Нововведение мотивировали "заботой о гражданах" и сослались на то, что в последнее время собаки стали нападать на людей чаще.
Так же объяснили принятие аналогичных поправок в Республике Алтай. В пояснительной записке
к утвержденному на днях закону указано, что в 2022-м от укусов собак пострадали 540 человек, а за девять месяцев 2023-го — 447. При этом отловили в этом году 687 животных и вернули в прежнюю среду 685.
Власти региона указывают, что метод ОСВВ неэффективен: после стерилизации и карантинных мероприятий собаки чаще сбиваются в стаи, становятся агрессивнее. И ссылаются на "мировую практику", согласно которой безнадзорных животных содержат, как правило, сроком от двух недель до двух месяцев, а затем умерщвляют.
Теперь, если хозяин не объявится в течение 11 дней, собаку могут усыпить. Местные зоозащитники, в свою очередь, выступили против и потребовали создавать приюты пожизненного содержания.
Волонтеры опасаются за жизнь питомцев. Так, руководитель алтайской некоммерческой организации "Дом, где лает счастье" Любовь Буракова пытается пристроить почти 150 собак в надежные руки: те уже прошли процедуру ОСВВ. Их вернут туда, где подобрали.
"А через 11 дней после повторного отлова, согласно принятому позорному закону об эвтаназии, уничтожат. Животных нужно спасти!" — призывает
она.
Зоозащитники отметили, что в республике с момента принятия ФЗ № 498 так и не отрегулировали "порядок воздействия на нерадивых хозяев", не создали реестр животных, не поясняли населению, что с прирученными питомцами нужно обращаться ответственно. Да и в целом "не проявляли никакой заинтересованности и желания взаимодействовать с общественностью" по этому вопросу.
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Схожая ситуация в Забайкалье — депутаты Заксобрания в начале этой недели поддержали
законопроект. Согласно принятой в первом чтении версии, содержать животных в приютах будут 30 дней, собак ниже 25 сантиметров в холке — стерилизовать и возвращать в среду обитания. Остальных ждет, как написано в документе, "гуманная эвтаназия".
Те, у кого потенциально есть владельцы, смогут провести в приюте до полугода. Если старый или новый хозяин не найдется — усыпят.
По мнению
руководителя Государственной ветеринарной службы Забайкальского края Андрея Лима, это мера "снизит нагрузку на бюджет". Сейчас собак содержат в приютах пожизненно. Так, на одно животное тратят 53 тысячи в год. В 2022-м на реализацию проекта выделили 93 миллиона рублей, а в 2023-м — 153.
Однако на низкую эффективность трат намекают и сами депутаты краевого парламента.
«
"Мы прекрасно понимаем, что в настоящее время регулированием численности безнадзорных животных никто конкретно не занимается. Законопроект призван решить эту проблему. Самое главное — это жизнь человека, а затем уже все остальное", — заявил глава думского комитета по аграрной политике Михаил Якимов.
Такую же меру узаконили
в Астраханской области. Согласно документу, бездомные и агрессивные собаки смогут находиться в пунктах временного содержания до 15 дней, после чего (в случае отсутствия нового хозяина) их будут усыплять методами, "гарантирующими быструю и безболезненную смерть".
Согласно пояснительной записке к законопроекту, в 2021-м от укусов собак в регионе пострадали 3620 человек, 1300 из них — дети. В 2022-м — 4813 человек, из них 1400 детей. Закон вступит в силу уже 1 января.
«
"До принятия в 2018-м Федерального закона № 498 "Об ответственном обращении с животными" в Астрахани и области ежегодно было порядка четырех тысяч нападений собак. До 2019-го модель отлова и убийства уже действовала. Бойня бездомных животных не решит проблему", — уверен депутат облдумы Олег Шеин.
В отличие от программы ОСВВ. Если в 2018-м по России было 380 тысяч нападений собак на людей, то в 2022-м число инцидентов сократилось до 238 тысяч.
«
"Однако в Астраханской области — без изменений. В 2019-м чиновники не освоили 70 процентов денег, выделенных на программу. В 2020-м работы по отлову и стерилизации начались только в июне — то есть полгода бездействовали. В 2022-м же весь подряд перечислили частной фирме, что закончилось арестами и громкими уголовными делами. Как выяснилось, львиная доля денег не была потрачена на решение проблем животных, — указывает Шеин. — Вместо выполнения установленных правил чиновники решили устроить бойню. Ведь собаки, которые крупнее 40 сантиметров в холке, по определению будут считаться агрессивными. Тем самым — четких критериев нет, и закон могут трактовать слишком широко".
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"Путь наименьшего сопротивления"
Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов подчеркивает, что регионы, принявшие закон об эвтаназии, "предпочли пойти по пути наименьшего сопротивления".
При этом, по его мнению, способов справиться с проблемой гуманно на самом деле много. "Строительство приютов с помощью государственно-частного партнерства, штрафы за самовыгул питомцев или вовсе запрет, — перечисляет парламентарий. — Что из этого арсенала регионы, принявшие такое решение, использовали? Ничего. Они просто решили не заморачиваться".
К тому же, напоминает депутат, по закону эвтаназия возможна только при неизлечимой болезни и тяжелых страданиях.
«
"Мы запросили позицию Российской академии наук. Нам ответили, что приюты — наиболее эффективный способ регулирования численности безнадзорных животных. Умерщвление же не приведет к сокращению популяции", — обращает внимание Бурматов.
Депутат попросил Генпрокуратуру проверить легитимность региональных инициатив. Так, в Тыве
и Якутии
местные прокуроры пришли к выводу, что подготовленные законопроекты противоречат федеральному закону.
По мнению главы Альянса защитников животных Юрия Корецких, такое развитие событий стало следствием поправок к ФЗ, давших самостоятельность субъектам.
«
"Мы откатимся в 2018-й: животных станут поголовно усыплять, а число жалоб на стаи вырастет. То есть вернем неработающую схему, — считает он. — Принятые летом изменения бьются с федеральным законодательством, где прописаны гуманные и нравственное принципы обращения с животными".
Сейчас Корецких пытается решить проблему через Конституционный суд. "Если он встанет на нашу строну, то региональный закон не будет действовать", — объясняет зоозащитник. И призывает неравнодушных активно участвовать в общественных обсуждениях там, где закон об умерщвлении еще не приняли.