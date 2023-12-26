https://ria.ru/20231226/sobaki-1918175837.html

В Астраханской области разрешили усыплять бродячих собак

В Астраханской области разрешили усыплять бродячих собак - РИА Новости, 26.12.2023

В Астраханской области разрешили усыплять бродячих собак

Парламент Астраханской области во вторник утвердил региональный закон, позволяющий усыплять нежизнеспособных и социально опасных безнадзорных животных, сообщает РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T14:08

2023-12-26T14:08

2023-12-26T14:08

общество

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 дек - РИА Новости. Парламент Астраханской области во вторник утвердил региональный закон, позволяющий усыплять нежизнеспособных и социально опасных безнадзорных животных, сообщает администрация губернатора региона. "Закон о порядке осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Астраханской области был принят сегодня в двух чтениях на заседании Думы", - говорится в сообщении. Согласно документу, бездомных и агрессивных собак будут держать в пунктах временного содержания до 15 дней, после чего, в случае отсутствия нового хозяина, их будут усыплять гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть. Вопросами освидетельствования животных будет заниматься служба ветеринарии, отловом собак по заявкам граждан - "Чистый город". Организовать места временного содержания готовы приюты по всей области, отметили в областной администрации. Закон вступит в силу 1 января 2024 года. Согласно пояснительной записке к законопроекту, в 2021 году от укусов собак в регионе пострадали 3620 человек, 1300 из них - дети. В 2022 году - 4813 человек, из них 1400 детей. Астраханцы, которые регулярно обращаются за помощью, собрали 2 тысячи подписей в поддержку закона.

https://ria.ru/20231216/zhivotnye-1916077729.html

астраханская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, астраханская область