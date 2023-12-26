https://ria.ru/20231226/sobaki-1918175837.html
В Астраханской области разрешили усыплять бродячих собак
В Астраханской области разрешили усыплять бродячих собак - РИА Новости, 26.12.2023
В Астраханской области разрешили усыплять бродячих собак
Парламент Астраханской области во вторник утвердил региональный закон, позволяющий усыплять нежизнеспособных и социально опасных безнадзорных животных, сообщает РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:08
2023-12-26T14:08
2023-12-26T14:08
общество
астраханская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773576646_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_dc484a9f5406ffbc323a12818c2d94b8.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 дек - РИА Новости. Парламент Астраханской области во вторник утвердил региональный закон, позволяющий усыплять нежизнеспособных и социально опасных безнадзорных животных, сообщает администрация губернатора региона. "Закон о порядке осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Астраханской области был принят сегодня в двух чтениях на заседании Думы", - говорится в сообщении. Согласно документу, бездомных и агрессивных собак будут держать в пунктах временного содержания до 15 дней, после чего, в случае отсутствия нового хозяина, их будут усыплять гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть. Вопросами освидетельствования животных будет заниматься служба ветеринарии, отловом собак по заявкам граждан - "Чистый город". Организовать места временного содержания готовы приюты по всей области, отметили в областной администрации. Закон вступит в силу 1 января 2024 года. Согласно пояснительной записке к законопроекту, в 2021 году от укусов собак в регионе пострадали 3620 человек, 1300 из них - дети. В 2022 году - 4813 человек, из них 1400 детей. Астраханцы, которые регулярно обращаются за помощью, собрали 2 тысячи подписей в поддержку закона.
https://ria.ru/20231216/zhivotnye-1916077729.html
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773576646_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56ec3cb8a93c545d2f86c68cc42c9774.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, астраханская область
Общество, Астраханская область
В Астраханской области разрешили усыплять бродячих собак
Астраханские депутаты приняли закон, позволяющий усыплять бездомных собак
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 дек - РИА Новости.
Парламент Астраханской области во вторник утвердил региональный закон
, позволяющий усыплять нежизнеспособных и социально опасных безнадзорных животных, сообщает администрация губернатора региона.
«
"Закон о порядке осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Астраханской области был принят сегодня в двух чтениях на заседании Думы", - говорится в сообщении.
Согласно документу, бездомных и агрессивных собак будут держать в пунктах временного содержания до 15 дней, после чего, в случае отсутствия нового хозяина, их будут усыплять гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть.
Вопросами освидетельствования животных будет заниматься служба ветеринарии, отловом собак по заявкам граждан - "Чистый город". Организовать места временного содержания готовы приюты по всей области, отметили в областной администрации.
Закон вступит в силу 1 января 2024 года.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, в 2021 году от укусов собак в регионе пострадали 3620 человек, 1300 из них - дети. В 2022 году - 4813 человек, из них 1400 детей. Астраханцы, которые регулярно обращаются за помощью, собрали 2 тысячи подписей в поддержку закона.
"Избавятся от всех": чем обеспокоены жители Бурятии