https://ria.ru/20231227/pobediteli-1918396915.html

Победителей Всероссийской премии "Служение" определят народным голосованием

Победителей Всероссийской премии "Служение" определят народным голосованием - РИА Новости, 27.12.2023

Победителей Всероссийской премии "Служение" определят народным голосованием

Открылся этап народного голосования Всероссийской муниципальной премии "Служение", в рамках которой выберут лучшие проекты, управленческие решения и кандидатов... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T11:48

2023-12-27T11:48

2023-12-27T11:48

россия

сергей кириенко

всероссийская премия "служение"

владимир путин

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Открылся этап народного голосования Всероссийской муниципальной премии "Служение", в рамках которой выберут лучшие проекты, управленческие решения и кандидатов специальной номинации; отдать свой голос можно до 14 января 2024 года, сообщает организационный комитет мероприятия. Проголосовать может любой желающий в каждой из десяти номинаций на официальном сайте премии. Церемония награждения победителей состоится 16 января 2024 года. Всероссийская муниципальная премия "Служение" проводится впервые и присуждается выдающимся представителям муниципального сообщества — командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. В январе 2024 года будут определены топ-3 финалиста каждой номинации — по одному победителю и два лауреата, говорится в сообщении. Для участия поступило почти 19 тысяч заявок из 89 регионов Российской Федерации. В девяти номинациях заявлено более 18 тысяч проектов и управленческих решений, на специальную номинацию за особый вклад в служение людям выдвинуто 433 кандидата. "Народное голосование — важнейший этап премии “Служение”. В ходе отборочных этапов — перекрестного голосования самими участниками, экспертной оценки — отобрано 100 номинантов, которые теперь будут бороться за победу. Вся страна сможет выбрать муниципальные практики, созданные людьми для людей, а главное — познакомиться с историями муниципальных служащих, чья работа по-настоящему является отображением принципа “служения”", — подчеркнула член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева, слова которой приводятся в сообщении. Участникам голосования предлагается оценить муниципальные инициативы на местах и выбрать лучшие. В частности, создание эффективных каналов коммуникации с гражданами оценят в номинации "Прямой разговор — доверие к власти", внедрение цифровых технологий — в номинации "Новые технологии — новые возможности". Проекты, направленные на популяризацию муниципального образования, выберут в номинации "Мой край — моя гордость", а института наставничества в номинации "Опыт наставника — успех молодых". Награды за повышение качества жизни граждан предусмотрены в номинации "Малая родина — сила России", за помощь участникам СВО и их семьям — в номинации "Защита отечества — общее дело", добавили в оргкомитете. Проекты, реализованные при участии бизнеса, представлены в номинации "Объединяя усилия — умножаем возможности", успешные управленческие решения, которые могут быть масштабированы и тиражированы на всю страну — в номинации "Практики муниципалитета — решения для страны", а совместная работа представителей власти и граждан — в номинации "Инициатива каждого — общий успех". Представителей муниципального сообщества, чья деятельность наиболее ярко раскрывает понятие "служение", наградят в специальной номинации "Судьба человека — гордость Отечества" — за особый вклад в служение людям, пояснили организаторы. Всероссийская муниципальная премия "Служение" проводится по поручению президента России Владимира Путина. Организатор — Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента Российской Федерации. Наблюдательный совет возглавил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231213/tsifrovizatsiyalanit-1914364733.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, сергей кириенко, всероссийская премия "служение", владимир путин