https://ria.ru/20231227/otel-1918117525.html

Названа средняя стоимость номера в отеле в популярных у туристов городах

Названа средняя стоимость номера в отеле в популярных у туристов городах - РИА Новости, 27.12.2023

Названа средняя стоимость номера в отеле в популярных у туристов городах

Эксперты определили среднюю стоимость номера в отеле в 2023 году в популярных у туристов городах, сообщает "Яндекс. Путешествия". РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T02:31

2023-12-27T02:31

2023-12-27T02:31

туризм

новости - туризм

коммерческая недвижимость

москва

санкт-петербург

сочи

новый год

туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911153909_0:400:2730:1936_1920x0_80_0_0_6e001c51a21349698af332f77d27350e.jpg

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Эксперты определили среднюю стоимость номера в отеле в 2023 году в популярных у туристов городах, сообщает "Яндекс. Путешествия".Специалисты сервиса проанализировали данные бронирований пользователей в период с 1 января по 31 декабря текущего года.Больше всего бронирований было сделано в Москве и Санкт-Петербурге. Средняя стоимость ночи там – 5,2 и 5,3 тысячи рублей соответственно. Сочи – на третьем месте, но ночь пребывания там стоила в среднем 6,6 тысячи рублей.Сутки пребывания в Казани и Нижнем Новгороде обходились в среднем в 5,7 тысячи рублей, в Краснодаре – в четыре тысячи, Ростове –на-Дону и Екатеринбурге – в 4,6 тысячи рублей.В десятку самых востребованных мест вошли также Анапа и Воронеж. Сутки проживания в гостиницах там стоили туристам в среднем 7,4 и 5,3 тысячи рублей.Среди востребованных зарубежных у россиян городов самые большие траты на проживание были в Дубае – в среднем 18 тысяч рублей в сутки. Расходы на номер в Ереване, Алма-Ате и Баку обычно превышали девять тысяч рублей. Чуть дешевле обходилось проживание в Стамбуле и Ташкенте. Больше шести тысяч рублей платили туристы, останавливаясь в Минске, Астане и Гагре. В Бресте средняя стоимость проживания составляла всего 5,4 тысячи рублей.

https://ria.ru/20231226/kanikuly-1918102468.html

москва

санкт-петербург

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, коммерческая недвижимость, москва, санкт-петербург, сочи, новый год, туризм