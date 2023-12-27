https://ria.ru/20231227/otel-1918117525.html
Названа средняя стоимость номера в отеле в популярных у туристов городах
Названа средняя стоимость номера в отеле в популярных у туристов городах - РИА Новости, 27.12.2023
Названа средняя стоимость номера в отеле в популярных у туристов городах
Эксперты определили среднюю стоимость номера в отеле в 2023 году в популярных у туристов городах, сообщает "Яндекс. Путешествия". РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T02:31
2023-12-27T02:31
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Эксперты определили среднюю стоимость номера в отеле в 2023 году в популярных у туристов городах, сообщает "Яндекс. Путешествия".Специалисты сервиса проанализировали данные бронирований пользователей в период с 1 января по 31 декабря текущего года.Больше всего бронирований было сделано в Москве и Санкт-Петербурге. Средняя стоимость ночи там – 5,2 и 5,3 тысячи рублей соответственно. Сочи – на третьем месте, но ночь пребывания там стоила в среднем 6,6 тысячи рублей.Сутки пребывания в Казани и Нижнем Новгороде обходились в среднем в 5,7 тысячи рублей, в Краснодаре – в четыре тысячи, Ростове –на-Дону и Екатеринбурге – в 4,6 тысячи рублей.В десятку самых востребованных мест вошли также Анапа и Воронеж. Сутки проживания в гостиницах там стоили туристам в среднем 7,4 и 5,3 тысячи рублей.Среди востребованных зарубежных у россиян городов самые большие траты на проживание были в Дубае – в среднем 18 тысяч рублей в сутки. Расходы на номер в Ереване, Алма-Ате и Баку обычно превышали девять тысяч рублей. Чуть дешевле обходилось проживание в Стамбуле и Ташкенте. Больше шести тысяч рублей платили туристы, останавливаясь в Минске, Астане и Гагре. В Бресте средняя стоимость проживания составляла всего 5,4 тысячи рублей.
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РИА Новости
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новости - туризм, коммерческая недвижимость, москва, санкт-петербург, сочи, новый год, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Коммерческая недвижимость, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новый год, Туризм
Названа средняя стоимость номера в отеле в популярных у туристов городах
Эксперты: в Сочи и Анапе самые дорогие средние цены в отелях в 2023 году