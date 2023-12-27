https://ria.ru/20231227/koreya-1918362168.html

Южная Корея ввела новые санкции против КНДР

Южная Корея ввела новые санкции против КНДР - РИА Новости, 27.12.2023

Южная Корея ввела новые санкции против КНДР

Южная Корея в пятницу ввела уже 14-й пакет односторонних санкций в отношении северокорейских физических лиц и организаций, в этот раз в список попали якобы... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T08:32

2023-12-27T08:32

2023-12-27T08:32

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СЕУЛ, 27 дек – РИА Новости. Южная Корея в пятницу ввела уже 14-й пакет односторонних санкций в отношении северокорейских физических лиц и организаций, в этот раз в список попали якобы причастные к торговле оружием и киберактивности, в том числе глава разведки КНДР, сообщило министерство иностранных дел Сеула. Сообщается, что ввод санкций является ответом на испытательный пуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18" 18 декабря в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. В санкционный список Сеула попали восемь лиц, связанных с киберактивностью и торговлей оружием, в том числе глава разведывательного управления Ри Чхан Хо, чья организация якобы стоит за деятельностью таких северокорейских хакерских групп, как Kimsuky, Lazarus и Andariel. По данным южнокорейского МИД, эти группы зарабатывают валюту для КНДР и крадут технологии посредством "незаконной кибердеятельности". Также в списке числятся директор Beijing New Technology Пак Ён Хан, бывший сотрудник посольства Северной Кореи в Китае Юн Чхоль и сотрудники Pan Systems Pyongyang Рян Су Нё, Ким Сын Су, Пэ Вон Чхоль, Ри Син Сон, Ким Бён Чхоль. Все они якобы в той или иной мере причастны к торговле КНДР оружием или запрещенными материалами. Этот пакет санкций является уже 14-м в своем роде за время правительства президента Юн Сок Ёля. Под санкции в общем попали уже 83 северокорейских гражданина и 53 учреждения.

https://ria.ru/20231226/sanktsii-1918103037.html

https://ria.ru/20231209/kndr-1914752550.html

южная корея

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, сеул, китай, юн сок ель, оон