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Южная Корея ввела новые санкции против КНДР - РИА Новости, 27.12.2023
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08:32 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/koreya-1918362168.html
Южная Корея ввела новые санкции против КНДР
Южная Корея ввела новые санкции против КНДР - РИА Новости, 27.12.2023
Южная Корея ввела новые санкции против КНДР
Южная Корея в пятницу ввела уже 14-й пакет односторонних санкций в отношении северокорейских физических лиц и организаций, в этот раз в список попали якобы... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T08:32
2023-12-27T08:32
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СЕУЛ, 27 дек – РИА Новости. Южная Корея в пятницу ввела уже 14-й пакет односторонних санкций в отношении северокорейских физических лиц и организаций, в этот раз в список попали якобы причастные к торговле оружием и киберактивности, в том числе глава разведки КНДР, сообщило министерство иностранных дел Сеула. Сообщается, что ввод санкций является ответом на испытательный пуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18" 18 декабря в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. В санкционный список Сеула попали восемь лиц, связанных с киберактивностью и торговлей оружием, в том числе глава разведывательного управления Ри Чхан Хо, чья организация якобы стоит за деятельностью таких северокорейских хакерских групп, как Kimsuky, Lazarus и Andariel. По данным южнокорейского МИД, эти группы зарабатывают валюту для КНДР и крадут технологии посредством "незаконной кибердеятельности". Также в списке числятся директор Beijing New Technology Пак Ён Хан, бывший сотрудник посольства Северной Кореи в Китае Юн Чхоль и сотрудники Pan Systems Pyongyang Рян Су Нё, Ким Сын Су, Пэ Вон Чхоль, Ри Син Сон, Ким Бён Чхоль. Все они якобы в той или иной мере причастны к торговле КНДР оружием или запрещенными материалами. Этот пакет санкций является уже 14-м в своем роде за время правительства президента Юн Сок Ёля. Под санкции в общем попали уже 83 северокорейских гражданина и 53 учреждения.
https://ria.ru/20231226/sanktsii-1918103037.html
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в мире, южная корея, сеул, китай, юн сок ель, оон
В мире, Южная Корея, Сеул, Китай, Юн Сок Ель, ООН
Южная Корея ввела новые санкции против КНДР

МИД: Южная Корея в 14-й раз ввела самостоятельные санкции против КНДР

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
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СЕУЛ, 27 дек – РИА Новости. Южная Корея в пятницу ввела уже 14-й пакет односторонних санкций в отношении северокорейских физических лиц и организаций, в этот раз в список попали якобы причастные к торговле оружием и киберактивности, в том числе глава разведки КНДР, сообщило министерство иностранных дел Сеула.
Сообщается, что ввод санкций является ответом на испытательный пуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18" 18 декабря в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.
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В санкционный список Сеула попали восемь лиц, связанных с киберактивностью и торговлей оружием, в том числе глава разведывательного управления Ри Чхан Хо, чья организация якобы стоит за деятельностью таких северокорейских хакерских групп, как Kimsuky, Lazarus и Andariel. По данным южнокорейского МИД, эти группы зарабатывают валюту для КНДР и крадут технологии посредством "незаконной кибердеятельности".
Также в списке числятся директор Beijing New Technology Пак Ён Хан, бывший сотрудник посольства Северной Кореи в Китае Юн Чхоль и сотрудники Pan Systems Pyongyang Рян Су Нё, Ким Сын Су, Пэ Вон Чхоль, Ри Син Сон, Ким Бён Чхоль. Все они якобы в той или иной мере причастны к торговле КНДР оружием или запрещенными материалами.
Этот пакет санкций является уже 14-м в своем роде за время правительства президента Юн Сок Ёля. Под санкции в общем попали уже 83 северокорейских гражданина и 53 учреждения.
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