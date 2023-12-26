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Путин после саммита СНГ провел встречи с главами Казахстана и Узбекистана
Путин после саммита СНГ провел встречи с главами Казахстана и Узбекистана - РИА Новости, 26.12.2023
Путин после саммита СНГ провел встречи с главами Казахстана и Узбекистана
Президент России Владимир Путин провел отдельные двусторонние встречи с лидерами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым по завершении... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T22:04
2023-12-26T22:04
2023-12-26T22:55
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел отдельные двусторонние встречи с лидерами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым по завершении неформального саммита СНГ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям"."По завершении неформального саммита Путин, проводив гостей, провел отдельные двусторонние встречи с президентом Казахстана и с президентом Узбекистана", - сказал он.По словам Пескова, лидеры Казахстана и Узбекистана обсудили с Путиным тему сотрудничества в газовой области. "(Оно) весьма и весьма успешно развивается. Достаточно эффективно "Газпром" реализовал проекты по реверсу", - сказал он.
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казахстан, россия, узбекистан, владимир путин, касым-жомарт токаев, шавкат мирзиеев, снг, в мире
Казахстан, Россия, Узбекистан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиеев, СНГ, В мире
Путин после саммита СНГ провел встречи с главами Казахстана и Узбекистана
Путин после саммита СНГ провел встречи с главами Казахстана и Узбекистана