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Путин после саммита СНГ провел встречи с главами Казахстана и Узбекистана

Путин после саммита СНГ провел встречи с главами Казахстана и Узбекистана - РИА Новости, 26.12.2023

Путин после саммита СНГ провел встречи с главами Казахстана и Узбекистана

Президент России Владимир Путин провел отдельные двусторонние встречи с лидерами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым по завершении... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T22:04

2023-12-26T22:04

2023-12-26T22:55

казахстан

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шавкат мирзиеев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел отдельные двусторонние встречи с лидерами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым по завершении неформального саммита СНГ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям"."По завершении неформального саммита Путин, проводив гостей, провел отдельные двусторонние встречи с президентом Казахстана и с президентом Узбекистана", - сказал он.По словам Пескова, лидеры Казахстана и Узбекистана обсудили с Путиным тему сотрудничества в газовой области. "(Оно) весьма и весьма успешно развивается. Достаточно эффективно "Газпром" реализовал проекты по реверсу", - сказал он.

https://ria.ru/20231226/sng-1918314318.html

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казахстан, россия, узбекистан, владимир путин, касым-жомарт токаев, шавкат мирзиеев, снг, в мире