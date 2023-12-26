https://ria.ru/20231226/torgovlya-1918320945.html

Лавров и глава МИД Ирана подтвердили намерение нарастить торговые связи

Лавров и глава МИД Ирана подтвердили намерение нарастить торговые связи - РИА Новости, 26.12.2023

Лавров и глава МИД Ирана подтвердили намерение нарастить торговые связи

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшее наращивание двустороннего... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T20:56

2023-12-26T20:56

2023-12-26T20:56

иран

россия

санкт-петербург

сергей лавров

хосейн амир абдоллахиан

михаил мясникович

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914106695_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_082499774d4d2543f2d73976e7b4c192.jpg

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшее наращивание двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщили в российском МИД. "Выражен обоюдный настрой на дальнейшее наращивание двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе с опорой на подписанное 25 декабря в Санкт-Петербурге Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном", - говорится в сообщении МИД РФ о телефонном разговоре Лаврова с коллегой из Ирана в этот вторник. Ранее страны ЕАЭС подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое должно прийти на смену действовавшему с 2019 года временному соглашению. Подписание состоялось в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге. На церемонии подписи поставили председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович, вице-премьер РФ Алексей Оверчук и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Алиабади. Также соглашение подписали представители Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.

https://ria.ru/20231225/eaes-1918030836.html

иран

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, россия, санкт-петербург, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан, михаил мясникович, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, в мире