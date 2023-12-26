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Лавров и глава МИД Ирана подтвердили намерение нарастить торговые связи - РИА Новости, 26.12.2023
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20:56 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/torgovlya-1918320945.html
Лавров и глава МИД Ирана подтвердили намерение нарастить торговые связи
Лавров и глава МИД Ирана подтвердили намерение нарастить торговые связи - РИА Новости, 26.12.2023
Лавров и глава МИД Ирана подтвердили намерение нарастить торговые связи
Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшее наращивание двустороннего... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T20:56
2023-12-26T20:56
иран
россия
санкт-петербург
сергей лавров
хосейн амир абдоллахиан
михаил мясникович
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшее наращивание двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщили в российском МИД. "Выражен обоюдный настрой на дальнейшее наращивание двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе с опорой на подписанное 25 декабря в Санкт-Петербурге Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном", - говорится в сообщении МИД РФ о телефонном разговоре Лаврова с коллегой из Ирана в этот вторник. Ранее страны ЕАЭС подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое должно прийти на смену действовавшему с 2019 года временному соглашению. Подписание состоялось в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге. На церемонии подписи поставили председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович, вице-премьер РФ Алексей Оверчук и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Алиабади. Также соглашение подписали представители Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.
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иран, россия, санкт-петербург, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан, михаил мясникович, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, в мире
Иран, Россия, Санкт-Петербург, Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиан, Михаил Мясникович, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, В мире
Лавров и глава МИД Ирана подтвердили намерение нарастить торговые связи

Лавров и глава МИД Ирана в разговоре подтвердили стремление нарастить торговлю

© AP Photo / Ivan SekretarevФлаги России и Ирана
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Ivan Sekretarev
Флаги России и Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшее наращивание двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщили в российском МИД.
"Выражен обоюдный настрой на дальнейшее наращивание двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе с опорой на подписанное 25 декабря в Санкт-Петербурге Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном", - говорится в сообщении МИД РФ о телефонном разговоре Лаврова с коллегой из Ирана в этот вторник.
Ранее страны ЕАЭС подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое должно прийти на смену действовавшему с 2019 года временному соглашению. Подписание состоялось в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге. На церемонии подписи поставили председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович, вице-премьер РФ Алексей Оверчук и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Алиабади. Также соглашение подписали представители Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.
Президент России Владимир Путин на церемонии встречи глав государств — участников Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
"Выгодно России". О чем договорился Путин с партнерами по ЕАЭС
25 декабря, 19:43
 
ИранРоссияСанкт-ПетербургСергей ЛавровХосейн Амир АбдоллахианМихаил МясниковичЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияВ мире
 
 
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