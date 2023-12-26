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В Петербурге проходит неформальный саммит лидеров стран СНГ - РИА Новости, 26.12.2023
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16:37 26.12.2023 (обновлено: 17:33 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/sng-1918234287.html
В Петербурге проходит неформальный саммит лидеров стран СНГ
В Петербурге проходит неформальный саммит лидеров стран СНГ - РИА Новости, 26.12.2023
В Петербурге проходит неформальный саммит лидеров стран СНГ
В Санкт-Петербурге проходит неформальный саммит лидеров стран СНГ. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T16:37
2023-12-26T17:33
санкт-петербург
белоруссия
снг
политика
сергей ролдугин
павел милюков
ильхам алиев
армения
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге проходит неформальный саммит лидеров стран СНГ.Российский лидер пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана начать общение во время экскурсии по дворцово-парковым комплексам Северной столицы.Сначала они побывали в музее-заповеднике "Павловск". После экскурсии по дворцу в одном из его залов для глав государств дали небольшой концерт: симфонический оркестр "Северная симфония" и его солисты — виолончелист Сергей Ролдугин и скрипач Павел Милюков — исполнили несколько классических вальсов и романсов.Лидеры стран также посетили музей-заповедник "Царское Село" и уже прибыли в Петергоф, где планируют осмотреть Большой дворец.Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне.Это мероприятие традиционно проводится в канун Нового года. Сегодняшнее знаменательно тем, что на нем впервые после событий в Нагорном Карабахе встретились президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Они поприветствовали друг друга рукопожатием.
https://ria.ru/20231222/sng-1917439064.html
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санкт-петербург, белоруссия, снг, политика, сергей ролдугин, павел милюков, ильхам алиев, армения, азербайджан, владимир путин, россия, казахстан, александр лукашенко, узбекистан, киргизия
Санкт-Петербург, Белоруссия, СНГ, Политика, Сергей Ролдугин, Павел Милюков, Ильхам Алиев, Армения, Азербайджан, Владимир Путин, Россия, Казахстан, Александр Лукашенко, Узбекистан, Киргизия
В Петербурге проходит неформальный саммит лидеров стран СНГ

В Санкт-Петербурге проходит неформальный саммит лидеров стран СНГ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГлавы стран-участниц СНГ фотографируются в Екатерининском дворце в музее-заповеднике "Царское Село"
Главы стран-участниц СНГ фотографируются в Екатерининском дворце в музее-заповеднике Царское Село - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Главы стран-участниц СНГ фотографируются в Екатерининском дворце в музее-заповеднике "Царское Село"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге проходит неформальный саммит лидеров стран СНГ.
Российский лидер пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана начать общение во время экскурсии по дворцово-парковым комплексам Северной столицы.
Сначала они побывали в музее-заповеднике "Павловск". После экскурсии по дворцу в одном из его залов для глав государств дали небольшой концерт: симфонический оркестр "Северная симфония" и его солисты — виолончелист Сергей Ролдугин и скрипач Павел Милюков — исполнили несколько классических вальсов и романсов.
Лидеры стран также посетили музей-заповедник "Царское Село" и уже прибыли в Петергоф, где планируют осмотреть Большой дворец.
Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне.
Это мероприятие традиционно проводится в канун Нового года. Сегодняшнее знаменательно тем, что на нем впервые после событий в Нагорном Карабахе встретились президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Они поприветствовали друг друга рукопожатием.
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Санкт-ПетербургБелоруссияСНГПолитикаСергей РолдугинПавел МилюковИльхам АлиевАрменияАзербайджанВладимир ПутинРоссияКазахстанАлександр ЛукашенкоУзбекистанКиргизия
 
 
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