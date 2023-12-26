https://ria.ru/20231226/sng-1918234287.html

В Петербурге проходит неформальный саммит лидеров стран СНГ

В Петербурге проходит неформальный саммит лидеров стран СНГ - РИА Новости, 26.12.2023

В Петербурге проходит неформальный саммит лидеров стран СНГ

В Санкт-Петербурге проходит неформальный саммит лидеров стран СНГ. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T16:37

2023-12-26T16:37

2023-12-26T17:33

санкт-петербург

белоруссия

снг

политика

сергей ролдугин

павел милюков

ильхам алиев

армения

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге проходит неформальный саммит лидеров стран СНГ.Российский лидер пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана начать общение во время экскурсии по дворцово-парковым комплексам Северной столицы.Сначала они побывали в музее-заповеднике "Павловск". После экскурсии по дворцу в одном из его залов для глав государств дали небольшой концерт: симфонический оркестр "Северная симфония" и его солисты — виолончелист Сергей Ролдугин и скрипач Павел Милюков — исполнили несколько классических вальсов и романсов.Лидеры стран также посетили музей-заповедник "Царское Село" и уже прибыли в Петергоф, где планируют осмотреть Большой дворец.Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне.Это мероприятие традиционно проводится в канун Нового года. Сегодняшнее знаменательно тем, что на нем впервые после событий в Нагорном Карабахе встретились президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Они поприветствовали друг друга рукопожатием.

https://ria.ru/20231222/sng-1917439064.html

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