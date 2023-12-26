https://ria.ru/20231226/sng-1918234287.html
В Петербурге проходит неформальный саммит лидеров стран СНГ
В Петербурге проходит неформальный саммит лидеров стран СНГ - РИА Новости, 26.12.2023
В Петербурге проходит неформальный саммит лидеров стран СНГ
В Санкт-Петербурге проходит неформальный саммит лидеров стран СНГ. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T16:37
2023-12-26T16:37
2023-12-26T17:33
санкт-петербург
белоруссия
снг
политика
сергей ролдугин
павел милюков
ильхам алиев
армения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918228324_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_86b2e923ee58ec0569f2afc19dc5c7d4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге проходит неформальный саммит лидеров стран СНГ.Российский лидер пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана начать общение во время экскурсии по дворцово-парковым комплексам Северной столицы.Сначала они побывали в музее-заповеднике "Павловск". После экскурсии по дворцу в одном из его залов для глав государств дали небольшой концерт: симфонический оркестр "Северная симфония" и его солисты — виолончелист Сергей Ролдугин и скрипач Павел Милюков — исполнили несколько классических вальсов и романсов.Лидеры стран также посетили музей-заповедник "Царское Село" и уже прибыли в Петергоф, где планируют осмотреть Большой дворец.Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне.Это мероприятие традиционно проводится в канун Нового года. Сегодняшнее знаменательно тем, что на нем впервые после событий в Нагорном Карабахе встретились президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Они поприветствовали друг друга рукопожатием.
https://ria.ru/20231222/sng-1917439064.html
санкт-петербург
белоруссия
армения
азербайджан
россия
казахстан
узбекистан
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918228324_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_647d2a29fb11337ea0a9b73a440626f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, белоруссия, снг, политика, сергей ролдугин, павел милюков, ильхам алиев, армения, азербайджан, владимир путин, россия, казахстан, александр лукашенко, узбекистан, киргизия
Санкт-Петербург, Белоруссия, СНГ, Политика, Сергей Ролдугин, Павел Милюков, Ильхам Алиев, Армения, Азербайджан, Владимир Путин, Россия, Казахстан, Александр Лукашенко, Узбекистан, Киргизия
В Петербурге проходит неформальный саммит лидеров стран СНГ
В Санкт-Петербурге проходит неформальный саммит лидеров стран СНГ