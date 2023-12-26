https://ria.ru/20231226/shebekino-1918108889.html
Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле хутора под Шебекино
Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле хутора под Шебекино - РИА Новости, 26.12.2023
Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле хутора под Шебекино
Двум мужчинам, получившим ранение при обстреле ВСУ хутора Марьино Шебекинского округа, проведены операции, рассказала журналистам главный врач городской... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T10:54
2023-12-26T10:54
2023-12-26T11:08
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здоровье - общество
шебекино
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Двум мужчинам, получившим ранение при обстреле ВСУ хутора Марьино Шебекинского округа, проведены операции, рассказала журналистам главный врач городской больницы №2 Белгорода Ольга Мевша. Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что двое мужчин пострадали в результате минометного обстрела хутора Марьино Шебекинского округа. У мужчин минно-взрывные травмы, осколочные ранения, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. "В настоящее время у нас проходят лечение два пациента, которые поступили к нам вчера в результате минно-взрывной травмы из Шебекино. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, у обоих проведены операции, первичная хирургическая обработка ран, извлечены инородные тела: у одного мужчины из мягких тканей в области лопатки, у другого из мягких тканей в области бедра", - сказала Мевша. По ее словам, лечение займет около двух недель. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Хутор Марьино расположен в нескольких метрах от украинской границы.
https://ria.ru/20231226/obstrel-1918103248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле хутора под Шебекино
Двух пострадавших при обстреле ВСУ белгородского хутора Марьино прооперировали