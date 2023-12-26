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Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле хутора под Шебекино - РИА Новости, 26.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:54 26.12.2023 (обновлено: 11:08 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/shebekino-1918108889.html
Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле хутора под Шебекино
Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле хутора под Шебекино - РИА Новости, 26.12.2023
Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле хутора под Шебекино
Двум мужчинам, получившим ранение при обстреле ВСУ хутора Марьино Шебекинского округа, проведены операции, рассказала журналистам главный врач городской... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T10:54
2023-12-26T11:08
специальная военная операция на украине
происшествия
здоровье - общество
шебекино
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгород
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БЕЛГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Двум мужчинам, получившим ранение при обстреле ВСУ хутора Марьино Шебекинского округа, проведены операции, рассказала журналистам главный врач городской больницы №2 Белгорода Ольга Мевша. Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что двое мужчин пострадали в результате минометного обстрела хутора Марьино Шебекинского округа. У мужчин минно-взрывные травмы, осколочные ранения, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. "В настоящее время у нас проходят лечение два пациента, которые поступили к нам вчера в результате минно-взрывной травмы из Шебекино. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, у обоих проведены операции, первичная хирургическая обработка ран, извлечены инородные тела: у одного мужчины из мягких тканей в области лопатки, у другого из мягких тканей в области бедра", - сказала Мевша. По ее словам, лечение займет около двух недель. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Хутор Марьино расположен в нескольких метрах от украинской границы.
https://ria.ru/20231226/obstrel-1918103248.html
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происшествия, здоровье - общество, шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгород
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Здоровье - Общество, Шебекино, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгород
Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле хутора под Шебекино

Двух пострадавших при обстреле ВСУ белгородского хутора Марьино прооперировали

© iStock.com / sudok1Капельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© iStock.com / sudok1
Капельница. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Двум мужчинам, получившим ранение при обстреле ВСУ хутора Марьино Шебекинского округа, проведены операции, рассказала журналистам главный врач городской больницы №2 Белгорода Ольга Мевша.
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что двое мужчин пострадали в результате минометного обстрела хутора Марьино Шебекинского округа. У мужчин минно-взрывные травмы, осколочные ранения, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.
«
"В настоящее время у нас проходят лечение два пациента, которые поступили к нам вчера в результате минно-взрывной травмы из Шебекино. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, у обоих проведены операции, первичная хирургическая обработка ран, извлечены инородные тела: у одного мужчины из мягких тканей в области лопатки, у другого из мягких тканей в области бедра", - сказала Мевша.
По ее словам, лечение займет около двух недель.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Хутор Марьино расположен в нескольких метрах от украинской границы.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗдоровье - ОбществоШебекиноБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковБелгород
 
 
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