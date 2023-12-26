https://ria.ru/20231226/shebekino-1918108889.html

Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле хутора под Шебекино

Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле хутора под Шебекино - РИА Новости, 26.12.2023

Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле хутора под Шебекино

Двум мужчинам, получившим ранение при обстреле ВСУ хутора Марьино Шебекинского округа, проведены операции, рассказала журналистам главный врач городской... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T10:54

2023-12-26T10:54

2023-12-26T11:08

специальная военная операция на украине

происшествия

здоровье - общество

шебекино

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

белгород

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БЕЛГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Двум мужчинам, получившим ранение при обстреле ВСУ хутора Марьино Шебекинского округа, проведены операции, рассказала журналистам главный врач городской больницы №2 Белгорода Ольга Мевша. Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что двое мужчин пострадали в результате минометного обстрела хутора Марьино Шебекинского округа. У мужчин минно-взрывные травмы, осколочные ранения, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. "В настоящее время у нас проходят лечение два пациента, которые поступили к нам вчера в результате минно-взрывной травмы из Шебекино. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, у обоих проведены операции, первичная хирургическая обработка ран, извлечены инородные тела: у одного мужчины из мягких тканей в области лопатки, у другого из мягких тканей в области бедра", - сказала Мевша. По ее словам, лечение займет около двух недель. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Хутор Марьино расположен в нескольких метрах от украинской границы.

https://ria.ru/20231226/obstrel-1918103248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгород