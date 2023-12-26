https://ria.ru/20231226/gripp-1918179052.html

Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 26.12.2023

Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла в России на 5%, в 46 регионах показатели заболеваемости превышают средние по стране, сообщается в... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T14:14

2023-12-26T14:14

2023-12-26T14:14

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла в России на 5%, в 46 регионах показатели заболеваемости превышают средние по стране, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "На 51 неделе 2023 года в РФ отмечен рост числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 5% по сравнению с прошлой неделей. В 46 регионах РФ показатели заболеваемости превышают среднероссийские", - говорится в сообщении. Всего в стране зарегистрировано более 1,2 миллиона заболеваний, при этом количество заболевших на 26,8% меньше, чем на аналогичной неделе прошлого эпидсезона, подчеркнули в ведомстве. В регионах России завершается кампания по вакцинации против гриппа, в целом по стране привито порядка 80 миллионов человек, уточнили в Роспотребнадзоре. Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжает снижаться, но за последнюю неделю зарегистрировано более 77 тысяч случаев заболевания, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20221216/gripp-1839257878.html

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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19