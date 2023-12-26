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Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 26.12.2023
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14:14 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/gripp-1918179052.html
Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 26.12.2023
Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла в России на 5%, в 46 регионах показатели заболеваемости превышают средние по стране, сообщается в... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:14
2023-12-26T14:14
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла в России на 5%, в 46 регионах показатели заболеваемости превышают средние по стране, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "На 51 неделе 2023 года в РФ отмечен рост числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 5% по сравнению с прошлой неделей. В 46 регионах РФ показатели заболеваемости превышают среднероссийские", - говорится в сообщении. Всего в стране зарегистрировано более 1,2 миллиона заболеваний, при этом количество заболевших на 26,8% меньше, чем на аналогичной неделе прошлого эпидсезона, подчеркнули в ведомстве. В регионах России завершается кампания по вакцинации против гриппа, в целом по стране привито порядка 80 миллионов человек, уточнили в Роспотребнадзоре. Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжает снижаться, но за последнюю неделю зарегистрировано более 77 тысяч случаев заболевания, отметили в ведомстве.
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла в РФ на 5%

© iStock.com / South_agencyПростуженная женщина
Простуженная женщина - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© iStock.com / South_agency
Простуженная женщина . Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла в России на 5%, в 46 регионах показатели заболеваемости превышают средние по стране, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
"На 51 неделе 2023 года в РФ отмечен рост числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 5% по сравнению с прошлой неделей. В 46 регионах РФ показатели заболеваемости превышают среднероссийские", - говорится в сообщении.
Всего в стране зарегистрировано более 1,2 миллиона заболеваний, при этом количество заболевших на 26,8% меньше, чем на аналогичной неделе прошлого эпидсезона, подчеркнули в ведомстве.
В регионах России завершается кампания по вакцинации против гриппа, в целом по стране привито порядка 80 миллионов человек, уточнили в Роспотребнадзоре.
Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжает снижаться, но за последнюю неделю зарегистрировано более 77 тысяч случаев заболевания, отметили в ведомстве.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19
 
 
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