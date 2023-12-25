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Путин проведет встречу с Шойгу в Петербурге
Путин проведет встречу с Шойгу в Петербурге - РИА Новости, 25.12.2023
Путин проведет встречу с Шойгу в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин во время посещения судостроительного завода "Северная верфь" в Санкт-Петербурге осмотрит основные системы вооружения на фрегате... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:06
2023-12-25T15:06
2023-12-25T15:06
северная верфь
владимир путин
дмитрий песков
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сергей шойгу
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время посещения судостроительного завода "Северная верфь" в Санкт-Петербурге осмотрит основные системы вооружения на фрегате "Адмирал Головко" и проведет отдельную встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин в понедельник примет участие в церемонии поднятия флага на фрегате "Адмирал Головко", также по видеосвязи будет произведена церемония поднятия флага на малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и морском тральщике "Лев Чернавин". Главу государства будут сопровождать Шойгу и вице-премьер - министр промышленности РФ Денис Мантуров. "Также, будучи на фрегате, президент осмотрит основные системы вооружения, встретиться также отдельно с министром обороны Шойгу", - рассказал Песков.
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Северная верфь, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Санкт-Петербург, Россия, Сергей Шойгу, Безопасность
Путин проведет встречу с Шойгу в Петербурге
Путин на судостроительном заводе в Петербурге отдельно встретится с Шойгу