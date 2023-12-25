https://ria.ru/20231225/vstrecha-1917949942.html

Путин проведет встречу с Шойгу в Петербурге

Путин проведет встречу с Шойгу в Петербурге - РИА Новости, 25.12.2023

Путин проведет встречу с Шойгу в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин во время посещения судостроительного завода "Северная верфь" в Санкт-Петербурге осмотрит основные системы вооружения на фрегате... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T15:06

2023-12-25T15:06

2023-12-25T15:06

северная верфь

владимир путин

дмитрий песков

санкт-петербург

россия

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время посещения судостроительного завода "Северная верфь" в Санкт-Петербурге осмотрит основные системы вооружения на фрегате "Адмирал Головко" и проведет отдельную встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин в понедельник примет участие в церемонии поднятия флага на фрегате "Адмирал Головко", также по видеосвязи будет произведена церемония поднятия флага на малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и морском тральщике "Лев Чернавин". Главу государства будут сопровождать Шойгу и вице-премьер - министр промышленности РФ Денис Мантуров. "Также, будучи на фрегате, президент осмотрит основные системы вооружения, встретиться также отдельно с министром обороны Шойгу", - рассказал Песков.

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северная верфь, владимир путин, дмитрий песков, санкт-петербург, россия, сергей шойгу, безопасность