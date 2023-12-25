https://ria.ru/20231225/torgovlya-1917946686.html

Страны ЕАЭС подписали соглашение о свободной торговле с Ираном

Страны ЕАЭС подписали соглашение о свободной торговле с Ираном - РИА Новости, 25.12.2023

Страны ЕАЭС подписали соглашение о свободной торговле с Ираном

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое должно прийти на смену действовавшему РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T14:53

2023-12-25T14:53

2023-12-25T16:07

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое должно прийти на смену действовавшему с 2019 года временному соглашению.Подписание состоялось в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. На церемонии свои подписи поставили председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович, вице-премьер РФ Алексей Оверчук и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Алиабади. Также соглашение подписали представители Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии."Соглашение официально вступает в силу с момента его ратификации государствами-членами. Думаю, что их парламенты не будут затягивать этот процесс и проведут его достаточно быстро", - сказал Мясникович журналистам после завершения церемонии.При этом, по его словам, в настоящее время необходимо вести практическую работу над формированием механизмов реализации как торговых, так и инвестиционных положений соглашения."Мы делали расчеты: при нынешнем уровне развития отношений это позволит экономить прежде всего на уплате таможенных пошлин, платежей, и здесь очень серьезные цифры получаются, которые будет экономить и российский бизнес, и иранский бизнес. Естественно, будут создаваться лучшие возможности для выхода на рынки друг друга", - отметил Оверчук.По мнению Аббасса Али-Абади, соглашение создает предпосылки не только для развития торговли между странами, но и туризма.Временное соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном было заключено 17 мая 2018 года и действует с 27 октября 2019 года.

https://ria.ru/20231209/iran-1914835939.html

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санкт-петербург, иран, в мире, россия, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия