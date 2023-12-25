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Страны ЕАЭС подписали соглашение о свободной торговле с Ираном - РИА Новости, 25.12.2023
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14:53 25.12.2023 (обновлено: 16:07 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/torgovlya-1917946686.html
Страны ЕАЭС подписали соглашение о свободной торговле с Ираном
Страны ЕАЭС подписали соглашение о свободной торговле с Ираном - РИА Новости, 25.12.2023
Страны ЕАЭС подписали соглашение о свободной торговле с Ираном
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое должно прийти на смену действовавшему РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T14:53
2023-12-25T16:07
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое должно прийти на смену действовавшему с 2019 года временному соглашению.Подписание состоялось в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. На церемонии свои подписи поставили председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович, вице-премьер РФ Алексей Оверчук и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Алиабади. Также соглашение подписали представители Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии."Соглашение официально вступает в силу с момента его ратификации государствами-членами. Думаю, что их парламенты не будут затягивать этот процесс и проведут его достаточно быстро", - сказал Мясникович журналистам после завершения церемонии.При этом, по его словам, в настоящее время необходимо вести практическую работу над формированием механизмов реализации как торговых, так и инвестиционных положений соглашения."Мы делали расчеты: при нынешнем уровне развития отношений это позволит экономить прежде всего на уплате таможенных пошлин, платежей, и здесь очень серьезные цифры получаются, которые будет экономить и российский бизнес, и иранский бизнес. Естественно, будут создаваться лучшие возможности для выхода на рынки друг друга", - отметил Оверчук.По мнению Аббасса Али-Абади, соглашение создает предпосылки не только для развития торговли между странами, но и туризма.Временное соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном было заключено 17 мая 2018 года и действует с 27 октября 2019 года.
https://ria.ru/20231209/iran-1914835939.html
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санкт-петербург, иран, в мире, россия, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия
Санкт-Петербург, Иран, В мире, Россия, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия
Страны ЕАЭС подписали соглашение о свободной торговле с Ираном

Страны ЕАЭС подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПодписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой Иран. 25 декабря 2023
Подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой Иран. 25 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой Иран. 25 декабря 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое должно прийти на смену действовавшему с 2019 года временному соглашению.
Подписание состоялось в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. На церемонии свои подписи поставили председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович, вице-премьер РФ Алексей Оверчук и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Алиабади. Также соглашение подписали представители Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.
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"Соглашение официально вступает в силу с момента его ратификации государствами-членами. Думаю, что их парламенты не будут затягивать этот процесс и проведут его достаточно быстро", - сказал Мясникович журналистам после завершения церемонии.
При этом, по его словам, в настоящее время необходимо вести практическую работу над формированием механизмов реализации как торговых, так и инвестиционных положений соглашения.
"Мы делали расчеты: при нынешнем уровне развития отношений это позволит экономить прежде всего на уплате таможенных пошлин, платежей, и здесь очень серьезные цифры получаются, которые будет экономить и российский бизнес, и иранский бизнес. Естественно, будут создаваться лучшие возможности для выхода на рынки друг друга", - отметил Оверчук.
По мнению Аббасса Али-Абади, соглашение создает предпосылки не только для развития торговли между странами, но и туризма.
Временное соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном было заключено 17 мая 2018 года и действует с 27 октября 2019 года.
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