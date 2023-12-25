https://ria.ru/20231225/pugacheva-1917937236.html

Галкин* и Пугачева отметили двенадцатую годовщину свадьбы

Галкин* и Пугачева отметили двенадцатую годовщину свадьбы - РИА Новости, 25.12.2023

Галкин* и Пугачева отметили двенадцатую годовщину свадьбы

Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин* отметили годовщину свадьбы в ресторане, о чем рассказали на своих страницах в Instagram**. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T17:18

2023-12-25T17:18

2023-12-25T19:15

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин* отметили годовщину свадьбы в ресторане, о чем рассказали на своих страницах в Instagram**. "Счастье!" — подписала совместный с супругом снимок Пугачева.На фото артисты сидят за столом в ресторане и чокается бокалами, смотря друг другу в глаза."12 лет узаконенного счастья", — прокомментировал кадр Максим Галкин*.Где конкретно знаменитости отметили круглую дату, они не раскрыли.В прошлом году Алла Пугачева и Максим Галкин* вместе с детьми переехали в Израиль после того, как юморист публично осудил спецоперацию. Тогда же Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов.Позже стало известно, что в разгар военных действий между Израилем и ХАМАС Галкин*, обещавший помогать стране бороться с террористами, уехал на гастроли в Европу, а затем и вовсе покинул новую родину. Знаменитости переехали на Кипр.В середине декабря супруги сообщили, что вернулись в Израиль ради юбилея их общего друга музыканта Андрея Макаревича*. Алла Пугачева и Максим Галкин* в отношениях уже более 20 лет, но официально зарегистрировали отношения в декабре 2011 года. Пара также воспитывает двоих детей — Елизавету и Гарри, рожденных в 2013-м суррогатной матерью.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231123/galkin-1911312810.html

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Алёна Пава

максим галкин, алла пугачева, россия, общество, знаменитости, новости шоу-бизнеса