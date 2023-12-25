Рейтинг@Mail.ru
Галкин* и Пугачева отметили двенадцатую годовщину свадьбы - РИА Новости, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:18 25.12.2023 (обновлено: 19:15 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/pugacheva-1917937236.html
Галкин* и Пугачева отметили двенадцатую годовщину свадьбы
Галкин* и Пугачева отметили двенадцатую годовщину свадьбы - РИА Новости, 25.12.2023
Галкин* и Пугачева отметили двенадцатую годовщину свадьбы
Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин* отметили годовщину свадьбы в ресторане, о чем рассказали на своих страницах в Instagram**. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T17:18
2023-12-25T19:15
шоубиз
максим галкин
алла пугачева
россия
общество
знаменитости
новости шоу-бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869606914_0:108:3449:2048_1920x0_80_0_0_4fb3fb563e54a1875277a25d5a355320.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин* отметили годовщину свадьбы в ресторане, о чем рассказали на своих страницах в Instagram**. &quot;Счастье!&quot; — подписала совместный с супругом снимок Пугачева.На фото артисты сидят за столом в ресторане и чокается бокалами, смотря друг другу в глаза.&quot;12 лет узаконенного счастья&quot;, — прокомментировал кадр Максим Галкин*.Где конкретно знаменитости отметили круглую дату, они не раскрыли.В прошлом году Алла Пугачева и Максим Галкин* вместе с детьми переехали в Израиль после того, как юморист публично осудил спецоперацию. Тогда же Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов.Позже стало известно, что в разгар военных действий между Израилем и ХАМАС Галкин*, обещавший помогать стране бороться с террористами, уехал на гастроли в Европу, а затем и вовсе покинул новую родину. Знаменитости переехали на Кипр.В середине декабря супруги сообщили, что вернулись в Израиль ради юбилея их общего друга музыканта Андрея Макаревича*. Алла Пугачева и Максим Галкин* в отношениях уже более 20 лет, но официально зарегистрировали отношения в декабре 2011 года. Пара также воспитывает двоих детей — Елизавету и Гарри, рожденных в 2013-м суррогатной матерью.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231123/galkin-1911312810.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869606914_609:0:3340:2048_1920x0_80_0_0_1becde6e0bdc99e7a385c58cd17c4325.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
максим галкин, алла пугачева, россия, общество, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Максим Галкин, Алла Пугачева, Россия, Общество, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Галкин* и Пугачева отметили двенадцатую годовщину свадьбы

Максим Галкин* и Алла Пугачева с шиком отметили двенадцатую годовщину свадьбы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачёва и телеведущий Максим Галкин выступают на международном музыкальном фестивале "ЖАРА"
Певица Алла Пугачёва и телеведущий Максим Галкин выступают на международном музыкальном фестивале ЖАРА - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Алла Пугачёва и телеведущий Максим Галкин выступают на международном музыкальном фестивале "ЖАРА". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин* отметили годовщину свадьбы в ресторане, о чем рассказали на своих страницах в Instagram**.
«

"Счастье!" — подписала совместный с супругом снимок Пугачева.

© Фото : @alla_orfeyМаксим Галкин* и Алла Пугачева во время празднования годовщины брака
Максим Галкин* и Алла Пугачева во время празднования годовщины брака - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : @alla_orfey
Максим Галкин* и Алла Пугачева во время празднования годовщины брака
На фото артисты сидят за столом в ресторане и чокается бокалами, смотря друг другу в глаза.
«

"12 лет узаконенного счастья", — прокомментировал кадр Максим Галкин*.

Где конкретно знаменитости отметили круглую дату, они не раскрыли.
В прошлом году Алла Пугачева и Максим Галкин* вместе с детьми переехали в Израиль после того, как юморист публично осудил спецоперацию. Тогда же Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов.
Позже стало известно, что в разгар военных действий между Израилем и ХАМАС Галкин*, обещавший помогать стране бороться с террористами, уехал на гастроли в Европу, а затем и вовсе покинул новую родину. Знаменитости переехали на Кипр.
В середине декабря супруги сообщили, что вернулись в Израиль ради юбилея их общего друга музыканта Андрея Макаревича*.
Алла Пугачева и Максим Галкин* в отношениях уже более 20 лет, но официально зарегистрировали отношения в декабре 2011 года. Пара также воспитывает двоих детей — Елизавету и Гарри, рожденных в 2013-м суррогатной матерью.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Максим Галкин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Стало известно, за какую сумму Галкин* готов выступить перед русскими
23 ноября, 15:19
 
ШоубизМаксим ГалкинАлла ПугачеваРоссияОбществоЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала