https://ria.ru/20231225/nlo-1917902840.html

Ученый рассказал, чем был объект у самолета Байдена, который назвали НЛО

Ученый рассказал, чем был объект у самолета Байдена, который назвали НЛО - РИА Новости, 25.12.2023

Ученый рассказал, чем был объект у самолета Байдена, который назвали НЛО

Неизвестный объект, ранее замеченный рядом с самолетом президента США Джо Байдена, может оказаться чем угодно, но не пришельцами из космоса: такие "встречи"... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T12:09

2023-12-25T12:09

2023-12-25T12:09

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лос-анджелес

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иван вагнер

российская академия наук

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Неизвестный объект, ранее замеченный рядом с самолетом президента США Джо Байдена, может оказаться чем угодно, но не пришельцами из космоса: такие "встречи" случаются регулярно, но еще ни разу не было доказано внеземное происхождение увиденных объектов, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт. Накануне газета New York Times сообщила о том, что американские плейнспоттеры засекли неизвестный шаровидный предмет над аэропортом Лос-Анджелеса, когда там приземлялся самолёт с Байденом. Один из авторов видео спросил, был ли это НЛО, другой предположил, что им удалось заснять воздушный шар. "Это, как и всегда: с "НЛО" встречаются очень многие, но пока еще нет ни одного доказательства, что это было что-то, что можно толковать как НЛО. Ни одного. Все серьезные проверки показывали, что это либо атмосферные явления, либо просто показалось", - сказал Эйсмонт. Он подчеркнул, что существуют и реальные предметы, которые выглядят как НЛО. В качестве примера он привел случай с российским космонавтом Иваном Вагнером, который во время своего полета на Международной космической станции снял видеоролик с полярным сиянием, на котором были видны несколько блестящих объектов летящих параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг друга. Космонавт поинтересовался у читателей своих соцсетей, что они думают о природе этих объектов, однако очень скоро стало известно, что в объектив попали спутники, удачно расположившиеся так, что свет от них отражался в направлении МКС. "То есть доказательства точно не было, хотя многие клянутся и пытаются то, что они видели, выдать за что-то такое реальное, представляющее НЛО. Такого ни одного подтверждённого случая. Галлюцинации, миражи, какие-то просто ошибочные восприятия атмосферных явлений или реальных объектов", - добавил Эйсмонт. Ученый уточнил, что к полету самолета президента США привлечено больше внимания, чем к рядовым авиарейсам, но даже "сам Байден не поможет" доказать, что увиденное плейнспоттерами действительно является объектом внеземного происхождения.

https://ria.ru/20231130/nlo-1912789108.html

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в мире, сша, лос-анджелес, джо байден, иван вагнер, российская академия наук