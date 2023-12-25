https://ria.ru/20231225/mechty-1917873031.html

Трутнев исполнит новогодние пожелания детей из ДНР, Петербурга и Хабаровска

Трутнев исполнит новогодние пожелания детей из ДНР, Петербурга и Хабаровска - РИА Новости, 25.12.2023

Трутнев исполнит новогодние пожелания детей из ДНР, Петербурга и Хабаровска

Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в рамках акции "Елка желаний" пообещал выполнить мечты Алисы из Донецка о роликовых коньках, Вероники из РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T10:56

2023-12-25T10:56

2023-12-25T11:21

общество

донецк

санкт-петербург

хабаровский край

юрий трутнев

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в рамках акции "Елка желаний" пообещал выполнить мечты Алисы из Донецка о роликовых коньках, Вероники из Санкт-Петербурга об умной станции и Льва из Хабаровского края, который очень хочет побывать в роли штурмана парусного судна. Трутнев принял участие во всероссийской акции "Елка желаний", он снял с елки три шара-открытки. В первом из них оказалось пожелание двенадцатилетней Алисы из Донецка. "Мечтает о роликовых коньках. Алиса, поздравляю тебя с наступающим Новым годом, с удовольствием постараюсь сам заехать в Донецк и вручить роликовые коньки. До встречи", - пообещал Трутнев. Во второй открытке была описана мечта шестилетней Вероники из Санкт-Петербурга. "Мечтает об умной колонке Яндекс-станция. Вероника, с наступающим новым годом. Колонку обязательно купим, отправим вам в подарок", - сказал вице-премьер. В третьем шаре было пожелание девятилетнего Льва из города Советская Гавань Хабаровского края. "Мечтает побывать штурманом на парусном судне. Если мечтает, мечты должны сбываться. Правда, наверное, немножечко подождем по сезону – не уверен, что прямо сейчас нам удастся парусное судно вывести в море. Но к весне", - уточнил Трутнев, пожелав мальчику счастья в наступающем 2024 году. Как уточнили в пресс-службе аппарата полпредства, Трутнев выбрал пять шаров-открыток с желаниями юных дальневосточников. Помимо мечты Льва из Хабаровского края, вице-премьер осуществит просьбы восьмилетней Елизаветы из Петропавловска-Камчатского побывать в собачьем питомнике, четырнадцатилетнего Максима из Николаевска-на-Амуре о наборе гитариста, пятнадцатилетней Валентины из Благовещенска о сюрпризе, тринадцатилетнего Николая из Магадана побывать в роли пилота.Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. За время существования акции исполнено 7950 заветных желаний.

https://ria.ru/20231225/moskva-1917872368.html

донецк

санкт-петербург

хабаровский край

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общество, донецк, санкт-петербург, хабаровский край, юрий трутнев