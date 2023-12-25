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Экспортный потенциал России двигается вперед, заявила Матвиенко - РИА Новости, 25.12.2023
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17:00 25.12.2023 (обновлено: 17:01 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/matvienko-1917995307.html
Экспортный потенциал России двигается вперед, заявила Матвиенко
Экспортный потенциал России двигается вперед, заявила Матвиенко - РИА Новости, 25.12.2023
Экспортный потенциал России двигается вперед, заявила Матвиенко
Регионы и бизнес ощущают поддержку Российского экспортного центра (РЭЦ) в развитии экспортного потенциала РФ, этот потенциал не снижается, а двигается вперед,... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T17:00
2023-12-25T17:01
экономика
россия
санкт-петербург
валентина матвиенко
вероника никишина
галина карелова
совет федерации рф
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Регионы и бизнес ощущают поддержку Российского экспортного центра (РЭЦ) в развитии экспортного потенциала РФ, этот потенциал не снижается, а двигается вперед, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Прежде всего, хочу вам сказать — в постоянном контакте находимся с субъектами Российской Федерации, они все отмечают, что вы оказываете большую помощь, поддержку в развитии нашего экспортного потенциала и регионам, и конкретным экспортёрам. Очень ценят эту работу: она важна особенно сейчас в тех условиях, в которых мы находимся. Знаю, что вы уже такой большой опыт наработали в контактах с зарубежными партнёрами, и экспортный потенциал наш не снижается, он двигается", - сказала Матвиенко на встрече с главой РЭЦ Вероникой Никишиной. Матвиенко отметила, что, несмотря на трудное для страны время, те ожидаемые в экономике результаты говорят, что бизнес "у нас — большие молодцы". "В тех условиях, в которых мы работаем — это просто подвиг, и только Россия, наверное, могла такой подвиг совершить, ещё раз подтвердив, какой у нас огромный потенциал. Развитие экспорта — очень важная составляющая нашей внешнеэкономической торговли, наших внешнеэкономических связей, и экспортный центр играет очень большую роль. Поэтому мы готовы и дальше продолжить взаимодействие с вами", - добавила парламентарий. По словам законодателя, парламентарии готовы продолжить плотное взаимодействие с такими "очень профессиональными людьми", если необходимо "какое-то усиление законодательства, возможно, уточнение нормативной базы". Матвиенко также поблагодарила РЭЦ за поддержку женского предпринимательства и женщин-экспортеров - "они тоже очень ценят". "Мы вместе с вами готовимся теперь уже к четвертому Евразийскому женскому форуму, где тема экономического сотрудничества, взаимодействия будет, безусловно, в повестке нашего общения — экономического сотрудничества независимого, без всяких ограничений, без всякой политизации", - сказала председатель Совфеда. Она добавила, что взаимовыгодное сотрудничество - "такой наш боевой штык". "Надеюсь, что мы вместе подготовим хорошую программу. Уже интерес очень большой к форуму, много откликов, желающих приехать, поэтому будем напряженно готовиться", - заключила Матвиенко. Четвертый Евразийский женский форум пройдет в сентябре 2024 года в Санкт-Петербурге, сообщила ранее председатель Совета ЕЖФ, сенатор Галина Карелова.
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экономика, россия, санкт-петербург, валентина матвиенко, вероника никишина, галина карелова, совет федерации рф, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Валентина Матвиенко, Вероника Никишина, Галина Карелова, Совет Федерации РФ, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Экспортный потенциал России двигается вперед, заявила Матвиенко

Матвиенко: экспортный потенциал РФ не снижается, а двигается вперед

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанк Валентина Матвиенко
 Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Регионы и бизнес ощущают поддержку Российского экспортного центра (РЭЦ) в развитии экспортного потенциала РФ, этот потенциал не снижается, а двигается вперед, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Прежде всего, хочу вам сказать — в постоянном контакте находимся с субъектами Российской Федерации, они все отмечают, что вы оказываете большую помощь, поддержку в развитии нашего экспортного потенциала и регионам, и конкретным экспортёрам. Очень ценят эту работу: она важна особенно сейчас в тех условиях, в которых мы находимся. Знаю, что вы уже такой большой опыт наработали в контактах с зарубежными партнёрами, и экспортный потенциал наш не снижается, он двигается", - сказала Матвиенко на встрече с главой РЭЦ Вероникой Никишиной.
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Матвиенко отметила, что, несмотря на трудное для страны время, те ожидаемые в экономике результаты говорят, что бизнес "у нас — большие молодцы".
"В тех условиях, в которых мы работаем — это просто подвиг, и только Россия, наверное, могла такой подвиг совершить, ещё раз подтвердив, какой у нас огромный потенциал. Развитие экспорта — очень важная составляющая нашей внешнеэкономической торговли, наших внешнеэкономических связей, и экспортный центр играет очень большую роль. Поэтому мы готовы и дальше продолжить взаимодействие с вами", - добавила парламентарий.
По словам законодателя, парламентарии готовы продолжить плотное взаимодействие с такими "очень профессиональными людьми", если необходимо "какое-то усиление законодательства, возможно, уточнение нормативной базы".
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Матвиенко также поблагодарила РЭЦ за поддержку женского предпринимательства и женщин-экспортеров - "они тоже очень ценят".
"Мы вместе с вами готовимся теперь уже к четвертому Евразийскому женскому форуму, где тема экономического сотрудничества, взаимодействия будет, безусловно, в повестке нашего общения — экономического сотрудничества независимого, без всяких ограничений, без всякой политизации", - сказала председатель Совфеда.
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Она добавила, что взаимовыгодное сотрудничество - "такой наш боевой штык".
"Надеюсь, что мы вместе подготовим хорошую программу. Уже интерес очень большой к форуму, много откликов, желающих приехать, поэтому будем напряженно готовиться", - заключила Матвиенко.
Четвертый Евразийский женский форум пройдет в сентябре 2024 года в Санкт-Петербурге, сообщила ранее председатель Совета ЕЖФ, сенатор Галина Карелова.
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ЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургВалентина МатвиенкоВероника НикишинаГалина КареловаСовет Федерации РФРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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