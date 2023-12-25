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Лидеры ЕАЭС собрались в Петербурге, где состоится заседание Высшего совета - РИА Новости, 25.12.2023
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18:19 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/eaes-1918015751.html
Лидеры ЕАЭС собрались в Петербурге, где состоится заседание Высшего совета
Лидеры ЕАЭС собрались в Петербурге, где состоится заседание Высшего совета - РИА Новости, 25.12.2023
Лидеры ЕАЭС собрались в Петербурге, где состоится заседание Высшего совета
Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) собрались в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, где состоится заседание Высшего Евразийского... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T18:19
2023-12-25T18:19
санкт-петербург
россия
евразийский экономический союз (еаэс)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) собрались в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, где состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Друг за другом прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и премьер-министр Армении Никол Пашинян, пропустивший последние встречи. Глава российского государства Владимир Путин встречал своих гостей в галерее библиотеки. Планируется, что заседание, на котором будут подведены итоги российского председательства в объединении, пройдёт в узком и в расширенном составе, также ожидается церемония подписания документов, в том числе Декларации о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года. В 2023 году Россия председательствовала в органах ЕАЭС. Среди приоритетов российского председательства, в частности, была технологическая независимость, цифровая трансформация, инвестиции, продовольственная безопасность, общий финансовый рынок, транспортная инфраструктура, климат. Кроме того, по российской инициативе был подготовлен и согласован новый программный документ, определяющий дальнейшее развитие экономических интеграционных процессов в рамках Союза до 2030 года и на период до 2045 года. Президентская библиотека была открыта в 2009 году и функционирует как общегосударственное электронное хранилище цифровых копий важнейших документов по истории, теории и практике российской государственности, русскому языку, а также как крупнейший многофункциональный информационный, научно-образовательный и культурно-просветительский центр, имеющий статус национальной библиотеки России. Библиотека расположена в центре Санкт-Петербурга в историческом здании Синода.
https://ria.ru/20231225/peskov-1917948100.html
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санкт-петербург, россия, евразийский экономический союз (еаэс)
Санкт-Петербург, Россия, Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
Лидеры ЕАЭС собрались в Петербурге, где состоится заседание Высшего совета

Лидеры ЕАЭС собрались в Санкт-Петербурге, где состоится заседание ВЕЭС

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) собрались в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, где состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
Друг за другом прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и премьер-министр Армении Никол Пашинян, пропустивший последние встречи. Глава российского государства Владимир Путин встречал своих гостей в галерее библиотеки.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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Планируется, что заседание, на котором будут подведены итоги российского председательства в объединении, пройдёт в узком и в расширенном составе, также ожидается церемония подписания документов, в том числе Декларации о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года.
В 2023 году Россия председательствовала в органах ЕАЭС. Среди приоритетов российского председательства, в частности, была технологическая независимость, цифровая трансформация, инвестиции, продовольственная безопасность, общий финансовый рынок, транспортная инфраструктура, климат. Кроме того, по российской инициативе был подготовлен и согласован новый программный документ, определяющий дальнейшее развитие экономических интеграционных процессов в рамках Союза до 2030 года и на период до 2045 года.
Президентская библиотека была открыта в 2009 году и функционирует как общегосударственное электронное хранилище цифровых копий важнейших документов по истории, теории и практике российской государственности, русскому языку, а также как крупнейший многофункциональный информационный, научно-образовательный и культурно-просветительский центр, имеющий статус национальной библиотеки России.
Библиотека расположена в центре Санкт-Петербурга в историческом здании Синода.
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