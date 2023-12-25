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Иранский министр прибыл в Петербург для подписания соглашения с ЕАЭС - РИА Новости, 25.12.2023
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13:38 25.12.2023 (обновлено: 13:51 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/eaes-1917929528.html
Иранский министр прибыл в Петербург для подписания соглашения с ЕАЭС
Иранский министр прибыл в Петербург для подписания соглашения с ЕАЭС - РИА Новости, 25.12.2023
Иранский министр прибыл в Петербург для подписания соглашения с ЕАЭС
Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Алиабади прибыл в понедельник в Санкт-Петербург для подписания соглашения о свободной торговле с... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T13:38
2023-12-25T13:51
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Алиабади прибыл в понедельник в Санкт-Петербург для подписания соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), следует из заявления посольства Ирана в Москве в Telegram-канале.В понедельник в Петербурге состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета."Министр промышленности, рудников и торговли прибыл в Санкт-Петербург с целью переговоров с некоторыми официальными лицами Евразийского экономического союза и подписания со стороны Ирана соглашения о свободной торговле с членами ЕАЭС", - говорится в сообщении.Отмечается, что министра сопровождают заместитель главы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари, глава Организации по развитию торговли Мехди Зейгами.В начале декабря помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что соглашение о всеобъемлющем партнерстве ЕАЭС с Ираном готовится, документ планируется подписать на саммите ЕАЭС 25 декабря в Санкт-Петербурге.
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в мире, санкт-петербург, иран, евразийский экономический союз, россия, экономика, москва, юрий ушаков
В мире, Санкт-Петербург, Иран, Евразийский экономический союз, Россия, Экономика, Москва, Юрий Ушаков
Иранский министр прибыл в Петербург для подписания соглашения с ЕАЭС

Иранский министр торговли прибыл в Петербург для подписания соглашения с ЕАЭС

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Алиабади прибыл в понедельник в Санкт-Петербург для подписания соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), следует из заявления посольства Ирана в Москве в Telegram-канале.
В понедельник в Петербурге состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.
«
"Министр промышленности, рудников и торговли прибыл в Санкт-Петербург с целью переговоров с некоторыми официальными лицами Евразийского экономического союза и подписания со стороны Ирана соглашения о свободной торговле с членами ЕАЭС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что министра сопровождают заместитель главы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари, глава Организации по развитию торговли Мехди Зейгами.
В начале декабря помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что соглашение о всеобъемлющем партнерстве ЕАЭС с Ираном готовится, документ планируется подписать на саммите ЕАЭС 25 декабря в Санкт-Петербурге.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на неформальном саммите руководителей государств - участников СНГ - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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Вчера, 09:39
 
В миреСанкт-ПетербургИранЕвразийский экономический союзРоссияЭкономикаМоскваЮрий Ушаков
 
 
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