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Иранский министр прибыл в Петербург для подписания соглашения с ЕАЭС

Иранский министр прибыл в Петербург для подписания соглашения с ЕАЭС - РИА Новости, 25.12.2023

Иранский министр прибыл в Петербург для подписания соглашения с ЕАЭС

Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Алиабади прибыл в понедельник в Санкт-Петербург для подписания соглашения о свободной торговле с... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T13:38

2023-12-25T13:38

2023-12-25T13:51

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Алиабади прибыл в понедельник в Санкт-Петербург для подписания соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), следует из заявления посольства Ирана в Москве в Telegram-канале.В понедельник в Петербурге состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета."Министр промышленности, рудников и торговли прибыл в Санкт-Петербург с целью переговоров с некоторыми официальными лицами Евразийского экономического союза и подписания со стороны Ирана соглашения о свободной торговле с членами ЕАЭС", - говорится в сообщении.Отмечается, что министра сопровождают заместитель главы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари, глава Организации по развитию торговли Мехди Зейгами.В начале декабря помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что соглашение о всеобъемлющем партнерстве ЕАЭС с Ираном готовится, документ планируется подписать на саммите ЕАЭС 25 декабря в Санкт-Петербурге.

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