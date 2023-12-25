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Мантуров рассказал об увеличении производственного плана "АвтоВАЗа" - РИА Новости, 25.12.2023
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05:48 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/avtovaz-1917834176.html
Мантуров рассказал об увеличении производственного плана "АвтоВАЗа"
Мантуров рассказал об увеличении производственного плана "АвтоВАЗа" - РИА Новости, 25.12.2023
Мантуров рассказал об увеличении производственного плана "АвтоВАЗа"
Производственный план "АвтоВАЗа" на 2024 год планируется увеличить почти на четверть, сам автопроизводитель уже подтвердил готовность выпустить не менее 500... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T05:48
2023-12-25T05:48
экономика
авто
россия
тольятти
денис мантуров
максим соколов
автоваз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Производственный план "АвтоВАЗа" на 2024 год планируется увеличить почти на четверть, сам автопроизводитель уже подтвердил готовность выпустить не менее 500 тысяч машин Lada, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Производственный план будет увеличен почти на четверть, сам "АвтоВАЗ" на данный момент подтверждает намерение выпустить в следующем году не менее 500 тысяч Lada", - сказал вице-премьер, по совместительству являющийся главой совета директоров компании, отвечая на вопрос об объемах выпуска Lada в следующем году. В текущем же году план по производству "АвтоВАЗа" составлял 400 тысяч автомобилей, после попадания в санкционный лист США автоконцерн сообщил о небольшой корректировке в связи со сбоем логистических цепочек (в пределах 10%). Как отмечал президент компании Максим Соколов, продажи Lada в 2023 году могут увеличиться вдвое в годовом выражении - до примерно 350 тысяч машин. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
https://ria.ru/20231225/avtovaz-1917833914.html
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экономика, авто, россия, тольятти, денис мантуров, максим соколов, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Авто, Россия, Тольятти, Денис Мантуров, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров рассказал об увеличении производственного плана "АвтоВАЗа"

Мантуров: "АвтоВАЗ" увеличит производственный план на 2024 год почти на четверть

© РИА Новости / Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Производственный план "АвтоВАЗа" на 2024 год планируется увеличить почти на четверть, сам автопроизводитель уже подтвердил готовность выпустить не менее 500 тысяч машин Lada, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«
"Производственный план будет увеличен почти на четверть, сам "АвтоВАЗ" на данный момент подтверждает намерение выпустить в следующем году не менее 500 тысяч Lada", - сказал вице-премьер, по совместительству являющийся главой совета директоров компании, отвечая на вопрос об объемах выпуска Lada в следующем году.
В текущем же году план по производству "АвтоВАЗа" составлял 400 тысяч автомобилей, после попадания в санкционный лист США автоконцерн сообщил о небольшой корректировке в связи со сбоем логистических цепочек (в пределах 10%).
Как отмечал президент компании Максим Соколов, продажи Lada в 2023 году могут увеличиться вдвое в годовом выражении - до примерно 350 тысяч машин.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
АВТОВАЗ - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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05:37
 
ЭкономикаАвтоРоссияТольяттиДенис МантуровМаксим СоколовАвтоВАЗМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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