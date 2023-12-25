https://ria.ru/20231225/manturov-1917804791.html

Денис Мантуров: Запад охотится за нашими разработками, оружием и кадрами

Денис Мантуров: Запад охотится за нашими разработками, оружием и кадрами - РИА Новости, 25.12.2023

Денис Мантуров: Запад охотится за нашими разработками, оружием и кадрами

Российская промышленность в этом году, вопреки изначальным пессимистичным прогнозам экспертов, демонстрирует уверенный рост, отмечает вице-премьер – глава... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T11:00

2023-12-25T11:00

2023-12-25T11:00

интервью

интервью - авторы

денис мантуров

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Российская промышленность в этом году, вопреки изначальным пессимистичным прогнозам экспертов, демонстрирует уверенный рост, отмечает вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. В интервью РИА Новости он рассказал, какие отрасли стали драйверами и получили мощный импульс развития, о рекордном исполнении гособоронзаказа за всю новейшую историю страны, промышленном шпионаже со стороны недружественных государств, втором шансе для отечественного автопрома и целях, стоящих перед нашей промышленностью в следующем году. Беседовали Дмитрий Киселев и Наталия Мирошниченко.— Денис Валентинович, завершается 2023 год, каким он был для российской промышленности?— Изначально оценки экспертов относительно этого года были, в большей степени, со знаком минус, но по факту мы видим положительные результаты по основным секторам экономики. В первую очередь хотелось бы сказать об обрабатывающей промышленности: мы планируем выйти на рост около 7 %. Один из основных драйверов здесь – это автопром, где ожидается увеличение объемов рынка более чем на 50 %, производства – свыше 15 % к прошлому году. По радиоэлектронике и микроэлектронике мы также видим рост производства более 30 %. Другие секторы, например, машиностроение, также в плюсе на 15-20 % и более.Важный показатель – индекс деловой активности (PMI), он держится на уровне выше 53 % – это хороший результат и по мировым показателям. Еще один индикатор, на который, кстати, обратил внимание президент, подводя итоги года, – рост инвестиций в основной капитал. В обрабатывающей промышленности он составил 12 % за 9 месяцев.— Можно ли говорить о прорывах и где?— В этом году мы фактически заново начали формировать отрасль электронного машиностроения, увеличено производство в одной из важнейших для технологического суверенитета отраслей: мало-и среднетоннажной химии. Ожидаем, что в 2023 году рост выпуска такой продукции составит 10%. Кроме того, однозначно можно сказать, что текущий год стал трамплином для развития станкостроения.Что касается производства беспилотных авиасистем (БАС), где также удалось достичь существенных результатов, то точные цифры по производству в этом году назвать пока сложно, рынок еще в стадии формирования. Однако два крупнейших производителя беспилотников – ГК "Геоскан" и "Аэромакс" – отмечают рост их выпуска по итогам года. В целом уже сейчас в России насчитывается порядка 200 организаций, которые участвуют в разработке или производстве авиационных беспилотников различных типов. По нашим текущим оценкам, в 2024-2026 годы органы власти и подведомственные учреждения закажут более 8,5 тысяч преимущественно российских БАС. Стимулировать дальнейшее развитие этой отрасли, как вы знаете, планируется с помощью отдельного национального проекта.— В какой степени наша промышленность способна удовлетворить потребности Вооруженных сил и как это соотносится с возможностями Запада?— Западные страны активно принимают участие в производстве новой и скупке советской, а также выпущенной нами в 1990-е годы продукции, у государств, согласившихся сегодня втихую ее продать. Что касается нашей промышленности, то по ряду позиций мы в 10-12 раз увеличили объемы производства и поставок. В силу определенных нюансов я не могу говорить о конкретной номенклатуре поставок и финансировании, но, поверьте мне, цифры огромные. Предприятия работают ритмично: выполнение гособоронзаказа сейчас находится на уровне не менее 98 %. Это рекордный, наивысший показатель исполнения гособоронзаказа (ГОЗ) за всю новейшую историю России. При этом фактический его объем по сравнению с прошлым годом увеличен более, чем в два раза.Что касается контроля за исполнением графиков, то это большая совместная работа структур и ведомств. Это Совет безопасности, Координационный совет по вопросам СВО при правительстве, министерство обороны, министерство промышленности и торговли. Также значительная концентрация работы приходится на оперативный штаб в Национальном центре обороны, он работает круглосуточно. В нем находятся и представители ведомств, и предприятий.— И все-таки, кто пока лидирует в этой гонке?— Не хочется хвалиться, но могу сказать, что мы начали набирать и набрали темп производства раньше, чем страны Запада. Другой вопрос, сколько в принципе эта гонка будет продолжаться по времени. Мы живем в рамках государственной программы вооружения, плюс перспективной программы, которая должна будет утверждаться в следующем году на период 2025-2034 годов. Сейчас активно работают ведомства, в первую очередь, министерство обороны, министерство промышленности и торговли по сверке и подготовке этих параметров. Есть понимание, куда нам двигаться дальше: мы должны и восполнять запасы, и поддерживать заданный темп производства. А вот насколько хватит духу у западных стран, здесь я не хотел бы за них отвечать. Пока мы идем с определенным опережением.— Есть ли случаи промышленного шпионажа со стороны недружественных стран и за чем охотятся?— Это было всегда, во все времена, есть сегодня, будет и завтра. Доходит уже не только до шпионажа, я думаю, вы обратили внимание в средствах массовой информации сообщалось, что ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей предприятий ОПК. Поэтому это активная живая охота не только за перспективными разработками, данными и параметрами наших образцов вооружения, но на наших специалистов, которые особо ценны.— В ноябре первый полет совершил модернизированный дальнемагистральный самолет Ил-96-400. Что это значит для нашего авиапрома?— Это значит, что самолет Ил-96 получает вторую жизнь. Новый облик с увеличенным фюзеляжем, модернизированную авионику и ряд других агрегатов, включая двигатель ПС-90 с добавленной мощностью, на котором можно осуществлять в первую очередь грузовые перевозки, в чем сейчас заинтересован рынок. Если мы увидим продолжение живого интереса к этой машине со стороны транспортных компаний, то движемся дальше – к ремоторизации. Наиболее перспективно и конкурентоспособно, было бы установить два двигателя вместо нынешних четырех, то есть по одному на крыло.— Означает ли возможная ремоторизация то, что в перспективе этот самолет может быть использован для пассажирских перевозок?— Да, конечно. Но прежде мы должны выбрать оптимальное решение по тяге двигателя: 26, 35 или 38 тонн. Сейчас идет работа конструкторов, двигателестроителей и авиаторов, после получения окончательного облика по демонстратору в марте будет понятно, в каком именно направлении нужно двигаться. Двигатель должен подходить и для транспортной машины, а это 100 тонн грузоподъемности, и для широкофюзеляжного дальнемагистрального гражданского самолета. Кроме Ил-96-400, у нас ведется научно-исследовательская работа по абсолютно новому широкофюзеляжному дальнемагистральному самолету следующего поколения, который должен быть создан уже за горизонтом 2030 года.— Учитывая, что у нас есть Ил-96-400 и в перспективе еще один дальнемагистральный самолет нового поколения, заинтересована ли РФ продолжать сотрудничество с КНР по проекту дальнемагистрального лайнера?— Да, мы готовы продолжать работу, но с учетом обстоятельств меняем конфигурацию взаимодействия по данному проекту. В первую очередь на договорные отношения по разработке тех или иных компонентов для этого самолета, в которых есть заинтересованность у наших восточных партнеров.Сейчас мы концентрируемся на разработке комплектующих, которые важны для замещения в наших среднемагистральных и ближнемагистральных самолетах. То есть для модернизированного SJ-100, который после завершения процедур как его собственной сертификации, так и двигателя ПД-8, уже со следующего года будет поставляться авиакомпаниям. Темпы загрузки производства сохраняются: в 2024 году мы должны произвести порядка двадцати SJ-100 и шесть МC-21. Этот самолет (МС-21) до конца следующего года также должен завершить процедуру сертификации в обновленном облике.— Вы сказали, что в этом году ожидается значительный рост производства в автопроме, расскажите подробнее, каких показателей удалось достичь?— Если говорить о всех сегментах, включая легковые, легкие коммерческие машины, автобусы, и грузовики — около 700 тысяч. Это именно производство, которое, кстати, оказалось выше, чем изначальные планы, заложенные в стратегии развития автопрома. Легковых автомобилей уже произведено более 480 тысяч (при годовом плане 470 тысяч). При этом рынок в целом по всем категориям будет около 1,2 миллиона автомобилей, порядка миллиона придется на легковые.— Учитывая взрывной рост китайского автопрома – в этом году, наверное, ввезено полмиллиона "китайцев" – имеет ли смысл настаивать на отечественном? Мы сможем выиграть конкуренцию?— Мы прошли определенный путь и эволюцию развития современного автопрома, начиная с 2007 года. То есть с момента появления первой стратегии и первой программы автомобильной сборки по инвестиционным контрактам, которые тогда подписывались. Открыли рынок для крупных автопроизводителей: западных, японцев и южнокорейцев. Уровень локализации по некоторым моделям на конец 2021 года достиг почти 80 %. Мы наработали огромный опыт и создали современную автомобилестроительную отрасль. Воссоздать количество и сконцентрироваться на компонентном производстве – это обязательный этап, который, как нам казалось, мы реализовали с нашими западными коллегами, которые привели сюда и собственных производителей автокомпонентов. Но мы просто не учли, что можно вопреки логике, собственным интересам и здравому смыслу одномоментно уйти с рынка, оставив мощности, а принятие решения по их дальнейшей судьбе положить на плечи государства.К сегодняшнему дню мы нашли решение практически по каждому заводу: и автомобильному, и автокомпонентному. Но, что очень важно — это то, что наша аутентичная российская автокомпонентная отрасль начала дышать. Потому что западные производители, как я сказал, приходили со своей кооперацией, и уже во вторую очередь рассматривали возможность использования автокомпонентов российского происхождения, которые были изначально предназначены для "АвтоВАЗа", ГАЗа, КамАЗа и других российских автопроизводителей.Я считаю, что сегодня у нас есть второй шанс, которым мы точно воспользуемся. И это уже будут именно совместные производства с китайскими партнерами. Сегодня китайский автопром – один из мировых лидеров. Если внутренний рынок только в самой КНР порядка 30 миллионов, нет сомнений, что они поступательно освоят новые рынки, начиная с Африки, Латинской Америки, Европы, дойдет и до Северной Америки. Мы готовы к сотрудничеству, и наши восточные партнеры ведут себя очень корректно, понимают нашу заинтересованность в создании своего собственного автопрома, но, подчеркну, именно в партнерстве с добросовестными коллегами, которые будут выполнять требования и условия, которые мы предъявляем в рамках нашей новой стратегии, принятой в прошлом году.— К вопросу о втором шансе. Сохраняются ли планы по возрождению бренда "Волга", и удалось ли найти нового технологического партнера?— Насколько мне известно, в ближайшее время нижегородский автомобильный кластер должен завершить эту работу, и — с учетом намеченных планов – в середине следующего года уже выйти с первым собранным автомобилем. На начальном этапе – с технологическим партнером и постепенной последующей локализацией.— Актуальный вопрос в контексте СВО, как обстоят дела с новыми автомобилями для людей с ограниченными возможностями?— Автомобили для маломобильных граждан – это достаточно узкий сегмент рынка, при этом такие транспортные средства в серийном производстве имеют свои конструктивные особенности, и объемы их выпуска важно корректно интегрировать в общие планы. У нас уже есть действующая программа по реализации таких машин, я имею в виду консолидированный заказ со стороны Фонда социального страхования. В текущем году будет поставлено порядка 700 автомобилей. Эти заказы выполняет "АвтоВАЗ", который обладает достаточными производственными мощностями и компетенциями, закрывая все существующие потребности.— Как глава совета директоров "АвтоВАЗа", какой план по производству вы ставите перед компанией на следующий год?— Производственный план будет увеличен почти на четверть, сам "АвтоВАЗ" на данный момент подтверждает намерение выпустить в следующем году не менее 500 тысяч Lada. При этом инвестпрограмма на 2024 год будет весомой, не ниже объемов текущего года — порядка 40 миллиардов рублей. Напомню, что в ближайшие три года будет запущено производство трех моделей: Lada Aura в 2024 году, Lada Iskra в 2025 году и новый кроссовер на платформе Vesta в 2026 году.— Учитывая попадание "АвтоВАЗа" под санкции, не целесообразно ли передать производственную площадку в Санкт-Петербурге обратно "НАМИ"?— "АвтоВАЗ" продолжит развивать все свои производственные площадки. В том числе, выпуск автомобилей продолжается на петербургском заводе, в следующем году там планируется нарастить объемы.— Президент поставил задачу контролировать цены на автомобили, в какой степени это удается, в частности по "АвтоВАЗу"?— В текущем году по "АвтоВАЗу" рост цен составил порядка 11 %. В основном это происходит из-за усложненной логистики, курсовой разницы и стоимости заемных средств. Например, говоря о логистике, сегодня отправка Lada Vesta автовозом стоит 40 тысяч рублей за один автомобиль, при этом маржинальность по этой модели для "АвтоВАЗа" – около 50 тысяч рублей. То есть мы можем сравнить, кто здесь больше зарабатывает: перевозчики или автопроизводители. У компании большой объем кредиторской задолженности, который нужно обслуживать, поэтому рост ключевой ставки также накладывается на стоимость автомобиля. При этом автопроизводитель – это трудовой коллектив около 40 тысяч человек по всей стране и все издержки, о которых я упомянул.Тем не менее мы стараемся, в том числе программами поддержки спроса, максимально сдерживать рост цен, чтобы это в меньшей степени отражалось на потребителе. Так, в этом году в целом было реализовано более 27 тысяч автомобилей по программе льготного автокредитования и более 35 тысяч по программе льготного лизинга. С постепенным снижением ключевой ставки и затрат на перевозку мы будем следить за тем, чтобы и у автопроизводителей стоимость машин также поступательно по каким-то показателям снижалась или, как минимум, сохранялась.— На следующий год предусмотрен довольно большой объем финансирования программы льготного автокредитования, на кого она будет рассчитана?— Это те же самые категории граждан, которые были и в этом году: работники образования, медицинских учреждений, участники и члены семей участников СВО и лица с ограниченными возможностями. Те параметры, которые заложены в программе — это около 18 миллиардов рублей — будут направлены в первую очередь на поддержку этих категорий.— Будут ли расширены категории, имеющие право на льготные автокредиты?— Мы должны посмотреть, как будут обстоять дела с первой половиной следующего года, потом вернемся к рассмотрению данного вопроса. Мы это делаем всегда поступательно, решая задачи по мере освоения средств. Будем смотреть за тенденциями, рынком, тем, как будет складываться ситуация, и принимать взвешенные своевременные решения.— На какой стадии находится сделка по заводу Hyundai?— Компания Hyundai Motor приняла решение о продаже доли в своем петербургском заводе российской компании "Арт-Финанс". Также получено соответствующее одобрение подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. Компании уточняют параметры сделки, в том числе опцион на обратный выкуп. Рассчитываем, что решения будут финализированы в ближайшее время. "Арт-Финанс" совместно с индустриальными партнерами уже прорабатывают возможности скорейшего перезапуска производства автомобилей на этой петербургской площадке. При этом Hyundai Motor сохраняет за собой обязательства по гарантийному и сервисному обслуживанию автомобилей в РФ.— Достаточно ли у нас компетенций для создания и производства высокоскоростных поездов для ВСМ? Будем ли мы привлекать китайских коллег?— Совместная работа с Российскими железными дорогами началась заранее. В частности, с компанией "Синара" по высокоскоростному транспорту она ведется уже на протяжении нескольких лет. Уже набранные компетенции позволяют говорить о том, что мы должны справиться с этой задачей. Если чего-то будет не хватать, мы сможем воспользоваться кооперационными связями с нашими восточными партнерами.— Поезда для ВСМ будет строить именно "Синара" или обсуждается и участие "Трансмашхолдинга"?— Поскольку ВСМ не будет ограничиваться одной линией Москва – Санкт-Петербург, не исключено, что впоследствии к проектированию подвижного состава может быть привлечен и "Трансмашхолдинг".— Переходя к теме торговли, с какими результатами мы закончим год по розничной торговле?— Как и по другим отраслям, здесь были менее оптимистичные прогнозы, в том числе уходом в отрицательную зону. Но сейчас мы видим рост в сопоставимых ценах (за 10 месяцев) 5,5 %. Можно прогнозировать, что годовой оборот розничной торговли (пока можно обозначить только в номинальных ценах) превысит 46 триллионов рублей. Получила развитие и онлайн-торговля, которая сегодня остается одной из самых быстрорастущих сфер экономики. Очевидно, ее объем превысит показатели прошлого года.— В какой степени удалось импортозаместить парфюмерно-косметическую продукцию ушедших брендов?— В целом, и освобождаемые ниши от ухода западных производителей, и своевременная поддержка со стороны государства по продвижению брендов — в том числе компенсация затрат по рекламе — дали определенный результат. С октября 2022 года появилось более 500 новых брендов парфюмерно-косметической продукции, и надо сказать, хорошего качества. Я пользуюсь российской продукцией и доволен, рекомендую всем. Кстати, по данным Роскачества, в уходящем году 47 % потребителей полностью перешли или стали чаще покупать российские бренды. Ранее доля российских парфюмерно-косметических товаров на рынке не превышала 20 %, но сегодня мы отмечаем ее рост – в среднем она составляет 32 %.Запускаются новые производства, увеличиваются объемы выпуска и развивается экспорт. Мы активно поставляем отечественные товары на зарубежные рынки дружественных стран, и это существенные объемы. Думаю, что такая тенденция будет сохраняться.— Что у нас с параллельным импортом?— Это живой процесс: происходит постоянная работа по корректировке как производителей, так и номенклатуры, по которой либо наши российские компании выходят на заданные показатели объемов и качества, либо иностранные поставщики просят исключить их из перечня, возвращаясь.Мы в правительстве приняли коллегиальное решение на следующий год пока сохранить этот механизм, но с учетом тех подходов, которые я описал. То есть будет постепенное уменьшение с точки зрения перечня и номенклатуры.— Продолжается так называемый разворот на Восток, каких успехов удалось достичь?— Наш долгосрочный выбор — не только разворот на Восток, а в целом в сторону дружественных государств. В этом году структура несырьевого неэнергетического экспорта существенно поменялась в их пользу. По некоторым странам речь идет о двузначном темпе прироста поставок в части несырьевого неэнергетического экспорта: например, в этом году в Турцию – на 36 %, Китай – на 26 %, Египет – на 57 %, Бразилию – на 37 % и Саудовскую Аравию – на 87 %. А по ряду стран, в основном на Африканском континенте, рост зафиксирован в разы и даже десятки раз.Новые рынки — особенно Африки и Латинской Америки — требуют индивидуального подхода, поэтому сегодня мы активно работаем над расширением поддержки экспортеров. Например, с российскими лизинговыми компаниями уже прорабатывается создание механизма поддержки поставок российской продукции машиностроения в страны Африки, рассчитываем на его запуск с 2025 года. Это обеспечит нашим экспортерам компенсацию при поставке продукции в адрес лизинговой компании по цене ниже рыночной для удешевления для конечных потребителей и большей конкурентоспособности.Ведется большая работа по заключению соглашений о свободной торговле. В эти дни (25 декабря) ожидается подписание соглашения с Ираном. В стадии активных переговоров соглашения с ОАЭ, Египтом, Индонезией. Параллельно продолжаем проработку оценки экономической целесообразности заключения соглашений о свободной торговле с отдельными странами Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.— Россия – один из мировых лидеров в отрасли минеральных удобрений. Каким будет объем производства и экспорта по итогам года?— Плановый выпуск за 2023 год составит 58,5 миллиона тонн в физическом весе, что на 8 % больше объема 2022 года, в котором выпустили 54,3 миллиона тонн. Кстати, мы входим в число мировых лидеров на рынке минеральных удобрений как по объемам экспорта, так и по качеству нашей продукции. Крупнейшие потребители российских минеральных удобрений — Бразилия, Индия и, кстати, даже США — не собираются отказываться от таких высококачественных продуктов. Совокупный экспорт по итогам года может составить до 33,6 миллиона тонн, что на 5 % больше объема прошлого года.У нас уже есть планы по объему выпуска и экспорта минеральных удобрений в 2024 году – это около 60 миллионов тонн и 35 миллионов тонн соответственно. При этом была проделана существенная работа по созданию новых возможностей по перевалке минудобрений в портах. Произошла переориентация с портов Прибалтики в российские порты, что важно для развития отрасли и экономической безопасности нашей страны в целом.— Недавно принят 12-й пакет санкций против России со стороны Евросоюза. Какова экономическая природа этого процесса, что происходит?— Происходит то, что во главу угла ставится нарушение экономических и кооперационных связей. Что касается центра принятия решений — то, как мне видится, он находится где-то вообще в стороне от логики и от Европы в целом. Вред наносится в первую очередь европейским потребителям, потому что стоимость конечной продукции для них становится дороже. Альтернативные мировые поставщики, естественно, будут создавать дополнительные прибыли и формировать для себя дополнительные возможности и преференции.Если вы спросите, насколько это создает проблемы и обременения для наших производителей — это, конечно же, дополнительные вызовы для того, чтобы определяться с альтернативными рынками поставок. Но в процессе формирования этих пакетов мы не живем в вакууме: видим, слышим, понимаем, в каких направлениях в ЕС формируют свои перспективные пожелания или решения. Поэтому мы тоже не сидим на месте и ко времени вступления в силу того или иногда пакета санкций стараемся подготовить альтернативные рынки поставок.— Какие три глобальные цели вы ставите перед российской промышленностью на 2024 год?— Конечно, сохранить положительную тенденцию по объемам производства. Для этого нужно заниматься вопросами автоматизации, разработки новых образцов конкурентной промышленной продукции, завоевывать ниши на внутреннем рынке и дальше выходить на внешние границы. Конечно, это роботизация: без нее нам будет сложно справляться с сегодняшними вызовами, один из них — обеспечение кадрами. С нашими коллегами из Минобрнауки и Минпросвещения будем продолжать работу по этой части, в том числе поддержку техникумов, колледжей, обеспечивающих предприятия обрабатывающей промышленности специалистами, в которых мы остро нуждаемся. Это и проекты по повышению нашего технологического суверенитета, поставленные президентом задачи по малотоннажной химии. То, что сегодня нужно на межотраслевом уровне, начиная от химической промышленности, заканчивая фармацевтикой и биотехнологиями. Кроме того, это проекты по авиации и судостроению. Задач достаточно, их, конечно, больше чем три, будем с ними справляться.

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интервью, интервью - авторы, денис мантуров