https://ria.ru/20231225/avtovaz-1917833914.html

Мантуров рассказал про специальные Lada для инвалидов

Мантуров рассказал про специальные Lada для инвалидов - РИА Новости, 25.12.2023

Мантуров рассказал про специальные Lada для инвалидов

"АвтоВАЗ" поставит в 2023 году по заказу Фонда социального страхования около 700 специальных модификаций Lada, предназначенных для людей с ограниченными... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T05:37

2023-12-25T05:37

2023-12-25T05:45

экономика

авто

россия

тольятти

ижевск

денис мантуров

автоваз

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/22126/28/221262876_0:61:3198:1860_1920x0_80_0_0_80662b572ce36e5a1bd1b8d5849ce29d.jpg

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. "АвтоВАЗ" поставит в 2023 году по заказу Фонда социального страхования около 700 специальных модификаций Lada, предназначенных для людей с ограниченными возможностями, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Автомобили для маломобильных граждан - это достаточно узкий сегмент рынка, при этом такие транспортные средства в серийном производстве имеют свои конструктивные особенности, и объемы их выпуска важно корректно интегрировать в общие планы", — отметил он."У нас уже есть действующая программа по реализации таких машин, я имею в виду консолидированный заказ со стороны Фонда социального страхования. В текущем году будет поставлено порядка 700 автомобилей. Эти заказы выполняет "АвтоВАЗ", который обладает достаточными производственными мощностями и компетенциями, закрывая все существующие потребности", — подчеркнул Мантуров. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.

https://ria.ru/20231218/avtomobil-1916508248.html

россия

тольятти

ижевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, россия, тольятти, ижевск, денис мантуров, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)