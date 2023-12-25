https://ria.ru/20231225/avtovaz-1917833914.html
Мантуров рассказал про специальные Lada для инвалидов
Мантуров рассказал про специальные Lada для инвалидов - РИА Новости, 25.12.2023
Мантуров рассказал про специальные Lada для инвалидов
"АвтоВАЗ" поставит в 2023 году по заказу Фонда социального страхования около 700 специальных модификаций Lada, предназначенных для людей с ограниченными... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T05:37
2023-12-25T05:37
2023-12-25T05:45
экономика
авто
россия
тольятти
ижевск
денис мантуров
автоваз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. "АвтоВАЗ" поставит в 2023 году по заказу Фонда социального страхования около 700 специальных модификаций Lada, предназначенных для людей с ограниченными возможностями, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Автомобили для маломобильных граждан - это достаточно узкий сегмент рынка, при этом такие транспортные средства в серийном производстве имеют свои конструктивные особенности, и объемы их выпуска важно корректно интегрировать в общие планы", — отметил он."У нас уже есть действующая программа по реализации таких машин, я имею в виду консолидированный заказ со стороны Фонда социального страхования. В текущем году будет поставлено порядка 700 автомобилей. Эти заказы выполняет "АвтоВАЗ", который обладает достаточными производственными мощностями и компетенциями, закрывая все существующие потребности", — подчеркнул Мантуров. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
https://ria.ru/20231218/avtomobil-1916508248.html
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экономика, авто, россия, тольятти, ижевск, денис мантуров, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Авто, Россия, Тольятти, Ижевск, Денис Мантуров, АвтоВАЗ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров рассказал про специальные Lada для инвалидов
Мантуров: "АвтоВАЗ" поставит около 700 специальных Lada для инвалидов