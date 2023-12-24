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На Алтае 15 человек обратились к медикам после посещения кафе

На Алтае 15 человек обратились к медикам после посещения кафе - РИА Новости, 24.12.2023

На Алтае 15 человек обратились к медикам после посещения кафе

Пятнадцать человек, в том числе трое детей, обратились к медикам после посещения кафе в Заринске Алтайского края, прокуратура проводит проверку, сообщила РИА... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T16:11

2023-12-24T16:11

2023-12-24T16:11

происшествия

алтайский край

заринск

здоровье - общество

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БАРНАУЛ, 24 дек — РИА Новости. Пятнадцать человек, в том числе трое детей, обратились к медикам после посещения кафе в Заринске Алтайского края, прокуратура проводит проверку, сообщила РИА Новости помощник прокурора края Мария Антошкина. "Установлено, что в медицинское учреждение в городе Заринске Алтайского края за помощью обратились 15 граждан, трое из которых дети. Они сообщили, что накануне посещали заведение общественного питания, после чего появились жалобы на плохое самочувствие, которое они связывают с работой бактерицидного оборудования. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальным прокурором проводится проверка соблюдения законодательства в сфере оказания услуг", — говорится в сообщении. Уточняется, что прокурору города поручено взять ситуацию на контроль, дать оценку полноты реализации полномочий органов контроля, при необходимости организовать дополнительные проверочные мероприятия, принять меры реагирования.

https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html

алтайский край

заринск

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происшествия, алтайский край, заринск, здоровье - общество