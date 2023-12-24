Рейтинг@Mail.ru
На Алтае 15 человек обратились к медикам после посещения кафе - РИА Новости, 24.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/kafe-1917773582.html
На Алтае 15 человек обратились к медикам после посещения кафе
На Алтае 15 человек обратились к медикам после посещения кафе - РИА Новости, 24.12.2023
На Алтае 15 человек обратились к медикам после посещения кафе
Пятнадцать человек, в том числе трое детей, обратились к медикам после посещения кафе в Заринске Алтайского края, прокуратура проводит проверку, сообщила РИА... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T16:11
2023-12-24T16:11
происшествия
алтайский край
заринск
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126416_0:325:3063:2048_1920x0_80_0_0_d3f5da3fef159a3bf6890a304e4b3ad3.jpg
БАРНАУЛ, 24 дек — РИА Новости. Пятнадцать человек, в том числе трое детей, обратились к медикам после посещения кафе в Заринске Алтайского края, прокуратура проводит проверку, сообщила РИА Новости помощник прокурора края Мария Антошкина. "Установлено, что в медицинское учреждение в городе Заринске Алтайского края за помощью обратились 15 граждан, трое из которых дети. Они сообщили, что накануне посещали заведение общественного питания, после чего появились жалобы на плохое самочувствие, которое они связывают с работой бактерицидного оборудования. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальным прокурором проводится проверка соблюдения законодательства в сфере оказания услуг", — говорится в сообщении. Уточняется, что прокурору города поручено взять ситуацию на контроль, дать оценку полноты реализации полномочий органов контроля, при необходимости организовать дополнительные проверочные мероприятия, принять меры реагирования.
https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html
алтайский край
заринск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126416_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_df708a353113483ab272ea5cf057c486.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алтайский край, заринск, здоровье - общество
Происшествия, Алтайский край, Заринск, Здоровье - Общество
На Алтае 15 человек обратились к медикам после посещения кафе

На Алтае 15 человек, включая детей, обратились к медикам после посещения кафе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 24 дек — РИА Новости. Пятнадцать человек, в том числе трое детей, обратились к медикам после посещения кафе в Заринске Алтайского края, прокуратура проводит проверку, сообщила РИА Новости помощник прокурора края Мария Антошкина.
"Установлено, что в медицинское учреждение в городе Заринске Алтайского края за помощью обратились 15 граждан, трое из которых дети. Они сообщили, что накануне посещали заведение общественного питания, после чего появились жалобы на плохое самочувствие, которое они связывают с работой бактерицидного оборудования. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальным прокурором проводится проверка соблюдения законодательства в сфере оказания услуг", — говорится в сообщении.
Уточняется, что прокурору города поручено взять ситуацию на контроль, дать оценку полноты реализации полномочий органов контроля, при необходимости организовать дополнительные проверочные мероприятия, принять меры реагирования.
Сотрудница инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Случаи массовых пищевых отравлений в России в 2023 году
6 июля, 11:30
 
ПроисшествияАлтайский крайЗаринскЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала