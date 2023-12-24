https://ria.ru/20231224/blyuda-1917725889.html

Стала известна стоимость новогоднего стола в разных странах

Стала известна стоимость новогоднего стола в разных странах - РИА Новости, 24.12.2023

Стала известна стоимость новогоднего стола в разных странах

Самое дорогое традиционное блюдо на новогоднем столе можно найти в Японии - тарелка гречневой лапши в бульоне обойдется примерно в 10,8 доллара, а самое... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T08:57

2023-12-24T08:57

2023-12-24T08:57

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япония

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Самое дорогое традиционное блюдо на новогоднем столе можно найти в Японии - тарелка гречневой лапши в бульоне обойдется примерно в 10,8 доллара, а самое бюджетное - в Венгрии, где порция фаршированной капусты стоит всего 2,5 доллара, выяснили корреспонденты РИА Новости из разных стран. РИА Новости проанализировало стоимость привычных новогодних блюд в различных странах мира. Для расчетов бралась одна порция. Также для новогоднего стола брались килограмм картофеля, помидоров, огурцов, апельсинов или мандаринов, винограда, мясной нарезки, сыра, бутылка игристого вина и местного крепкого алкоголя, батон хлеба и традиционный десерт. "Гвоздь" стола В Японии есть два главных новогодних блюда. Так, тосикоси соба или гречневая лапша с темпурой из креветок, грибов, овощей или рыбы символизирует "переход через год", и ее едят до наступления нового года. Она должна легко обрываться, оставляя все неприятности позади, и быть тонкой и длинной для продолжительной и счастливой семейной жизни. Блюдо можно купить или приготовить примерно за 10,8 доллара на порцию. Уже в первый день нового года японцы ставят на стол специальное ассорти новогодних закусок, каждая из которых имеет свой смысл. Японцы сейчас сами не собирают набор, а готовый сет, куда может входить от 20 до 73 видов блюд, стоит от 70 до 200 долларов. Самая бюджетная порция праздничного блюда оказалась в Венгрии: там готовят фаршированную капусту, аналог наших голубцов. В составе множество ингредиентов: свиная рулька, сало, свиной жир, капуста, рис и так далее, но одна его порция обойдется лишь в 2,5 доллара. Кроме того, венгры готовят традиционный рулет бейгли из дрожжевого теста с маком или грецким орехом - полкило обойдется уже в 9 долларов. Главное блюдо на Рождество во Франции - это птица, например индейка. Если взять небольшую тушку, то одна порция выйдет в 6,2 доллара. Кроме того, на праздничном столе у французов всегда есть фуа-гра: маленькая баночка стоит около 35 долларов. Есть индейку принято и в США, где один ее килограмм будет стоить 6,59 доллара или 2,9 доллара за порцию. В России традиционного горячего блюда нет, но частой гостьей на праздничном столе является птица. Запеченная индейка в этом году обойдется в 252 рубля, или 2,7 доллара. Традиционными новогодними блюдами в России являются закуски: порция "Оливье" обойдется в 205 рублей, или 2,2 доллара, а бутерброд с красной икрой - в среднем в 150 рублей, или 1,6 доллара. И аккомпанемент Остальной праздничный стол из набора обойдется дороже всего во Франции - 189,3 доллара, из которых сильнее всего по карману ударит мясная нарезка (43,3 доллара за килограмм). За бутылку кальвадоса придется отдать почти 38 долларов, а за популярный местный десерт "полено" - 32,5 доллара. Далее расположились США, где застолье обойдется в 138 долларов: 35 долларов будет стоить бутылка бурбона, еще 30 - мясная нарезка и по 20 долларов - бутылка игристого вина и сыр. Японцы смогут немного сэкономить по сравнению с американцами - 126 долларов, из которых большая часть пойдет на виноград (почти 32 доллара) и сыр (30,6 доллара), а примерно 13,8 доллара - за сётю, японский крепкий спиртной напиток из риса, ржи и сладкого картофеля. В Венгрии праздничный стол за исключением главного блюда будет стоить около 78 долларов. Существенная часть бюджета уйдет на бутылку крепкого алкоголя (28,3 доллара), мясную нарезку (14,2 доллара) и сыр (7,8 доллара). Россияне потратят на новогоднее застолье без главных закусок 5,2 тысячи рублей, или 56,8 доллара. И вновь немалая часть расходов идет на крепкий алкоголь - бутылка коньяка обойдется в 1,3 тысячи рублей. Еще почти 700 рублей будет стоить сыр, а 510 рублей - колбаса.

https://ria.ru/20231223/menyu-1915600208.html

https://ria.ru/20231217/eda-1916269656.html

https://ria.ru/20231223/vybiraya-1917626197.html

https://ria.ru/20231217/blyuda-1916100238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, венгрия, япония, франция, новый год, еда