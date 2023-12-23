https://ria.ru/20231223/vystavka-1917658250.html

Дрозденко на выставке "Россия" представил достижения Ленинградской области

Дрозденко на выставке "Россия" представил достижения Ленинградской области - РИА Новости, 23.12.2023

Дрозденко на выставке "Россия" представил достижения Ленинградской области

В рамках открытия Дня Ленинградской области губернатор региона Александр Дрозденко презентовал главные достижения области за последние годы, передает... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T15:01

2023-12-23T15:01

2023-12-23T15:01

выставка-форум "россия"

ленинградская область

александр дрозденко

выставка-форум "россия"

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В рамках открытия Дня Ленинградской области губернатор региона Александр Дрозденко презентовал главные достижения области за последние годы, передает корреспондент РИА Новости. Губернатор региона рассказал гостям выставки о достижениях Ленобласти, экономическом потенциале, историческом наследии, развитии предприятий в регионе. "В Ленинградской области производится 40% всех продуктов северо-запада и мы сегодня регион номер один по производству яйца, продуктивности наших коров, производству зелени, салатов. Мы третий регион в стране по производству форели, а также цветов", - сказал Дрозденко. Говоря об экономике он отметил, что очень важно качество жизни - жители Ленобласти должны почувствовать, что рост экономики дает им рост качества жизни. "Это конечно же и создание новых рабочих мест, за последние пять лет мы создали 11 тысяч новых рабочих мест. И задача в ближайшие годы создать еще 30 тысяч новых трудовых вакансий. Мы регион номер один по вводу жилья на одного жителя. И, кстати, наше жилье одно из самых эффективных по соотношению цена и качество", - отметил Дрозденко. Он добавил, что Ленобласть входит в пятерку самых быстрорастущих по населению регионов России. В 2012 году там проживали 1,6 миллиона человек, а в этом году - 2,1 миллиона жителей. "В регионе строятся объекты социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры. За последние десять лет было построено более 500 социальных объектов. Мы вошли в топ-10 регионов с самым низким уровнем бедности - ниже 7%. Мы социально ориентированный регион по бюджету - 2/3 его направляется на социальные программы и это здорово", - подчеркнул Дрозденко. В День Ленинградской области для посетителей организована яркая культурная и деловая программа, с которой можно ознакомиться на официальном сайте выставки "Россия". Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Стенд Ленобласти располагается в павильоне 75.

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ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ленинградская область, александр дрозденко, выставка-форум "россия", общество