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Дрозденко на выставке "Россия" представил достижения Ленинградской области - РИА Новости, 23.12.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
15:01 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/vystavka-1917658250.html
Дрозденко на выставке "Россия" представил достижения Ленинградской области
Дрозденко на выставке "Россия" представил достижения Ленинградской области - РИА Новости, 23.12.2023
Дрозденко на выставке "Россия" представил достижения Ленинградской области
В рамках открытия Дня Ленинградской области губернатор региона Александр Дрозденко презентовал главные достижения области за последние годы, передает... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T15:01
2023-12-23T15:01
выставка-форум "россия"
ленинградская область
александр дрозденко
выставка-форум "россия"
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В рамках открытия Дня Ленинградской области губернатор региона Александр Дрозденко презентовал главные достижения области за последние годы, передает корреспондент РИА Новости. Губернатор региона рассказал гостям выставки о достижениях Ленобласти, экономическом потенциале, историческом наследии, развитии предприятий в регионе. "В Ленинградской области производится 40% всех продуктов северо-запада и мы сегодня регион номер один по производству яйца, продуктивности наших коров, производству зелени, салатов. Мы третий регион в стране по производству форели, а также цветов", - сказал Дрозденко. Говоря об экономике он отметил, что очень важно качество жизни - жители Ленобласти должны почувствовать, что рост экономики дает им рост качества жизни. "Это конечно же и создание новых рабочих мест, за последние пять лет мы создали 11 тысяч новых рабочих мест. И задача в ближайшие годы создать еще 30 тысяч новых трудовых вакансий. Мы регион номер один по вводу жилья на одного жителя. И, кстати, наше жилье одно из самых эффективных по соотношению цена и качество", - отметил Дрозденко. Он добавил, что Ленобласть входит в пятерку самых быстрорастущих по населению регионов России. В 2012 году там проживали 1,6 миллиона человек, а в этом году - 2,1 миллиона жителей. "В регионе строятся объекты социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры. За последние десять лет было построено более 500 социальных объектов. Мы вошли в топ-10 регионов с самым низким уровнем бедности - ниже 7%. Мы социально ориентированный регион по бюджету - 2/3 его направляется на социальные программы и это здорово", - подчеркнул Дрозденко. В День Ленинградской области для посетителей организована яркая культурная и деловая программа, с которой можно ознакомиться на официальном сайте выставки "Россия". Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Стенд Ленобласти располагается в павильоне 75.
https://ria.ru/20231223/drozdenko-1917648438.html
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ленинградская область, александр дрозденко, выставка-форум "россия", общество
Выставка-форум "Россия", Ленинградская область, Александр Дрозденко, Выставка-форум "Россия", Общество
Дрозденко на выставке "Россия" представил достижения Ленинградской области

Дрозденко рассказал о достижениях Ленинградской области на выставке "Россия"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на выставке "Россия"
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на выставке Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на выставке "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В рамках открытия Дня Ленинградской области губернатор региона Александр Дрозденко презентовал главные достижения области за последние годы, передает корреспондент РИА Новости.
Губернатор региона рассказал гостям выставки о достижениях Ленобласти, экономическом потенциале, историческом наследии, развитии предприятий в регионе.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на выставке Россия
Дрозденко назвал себя "продвинутым байкером"
Вчера, 13:39
"В Ленинградской области производится 40% всех продуктов северо-запада и мы сегодня регион номер один по производству яйца, продуктивности наших коров, производству зелени, салатов. Мы третий регион в стране по производству форели, а также цветов", - сказал Дрозденко.
Говоря об экономике он отметил, что очень важно качество жизни - жители Ленобласти должны почувствовать, что рост экономики дает им рост качества жизни.
«
"Это конечно же и создание новых рабочих мест, за последние пять лет мы создали 11 тысяч новых рабочих мест. И задача в ближайшие годы создать еще 30 тысяч новых трудовых вакансий. Мы регион номер один по вводу жилья на одного жителя. И, кстати, наше жилье одно из самых эффективных по соотношению цена и качество", - отметил Дрозденко.
Он добавил, что Ленобласть входит в пятерку самых быстрорастущих по населению регионов России. В 2012 году там проживали 1,6 миллиона человек, а в этом году - 2,1 миллиона жителей.
"В регионе строятся объекты социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры. За последние десять лет было построено более 500 социальных объектов.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Ленинградская область. День региона
Выставка Россия. Ленинградская область. День региона
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Выставка "Россия". Ленинградская область. День региона
Мы вошли в топ-10 регионов с самым низким уровнем бедности - ниже 7%. Мы социально ориентированный регион по бюджету - 2/3 его направляется на социальные программы и это здорово", - подчеркнул Дрозденко.
В День Ленинградской области для посетителей организована яркая культурная и деловая программа, с которой можно ознакомиться на официальном сайте выставки "Россия".
Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Стенд Ленобласти располагается в павильоне 75.
Масштабная проекция всей страны: международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке-форуме "Россия" у посетителей есть уникальная возможность узнать больше о стране и обычаях регионов.

Международная выставка-форум Россия

На выставке-форуме "Россия" у посетителей есть уникальная возможность узнать больше о стране и обычаях регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 17
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Прошла церемония бракосочетания пары из Волгоградской области с элементами традиционной донской казачьей свадьбы.

Свадьба в традициях донских казаков на Международной выставке-форуме Россия

Прошла церемония бракосочетания пары из Волгоградской области с элементами традиционной донской казачьей свадьбы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 17
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Состоялась конференция Agrocode conf 2023. На ней обсудили применение новых технологий в АПК.

Конференция Agrocode conf Будущее есть!

Состоялась конференция Agrocode conf 2023. На ней обсудили применение новых технологий в АПК.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 17
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Большой популярностью пользуется детская игра "Рыбалка".

Международная выставка-форум Россия

Большой популярностью пользуется детская игра "Рыбалка".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В День Республики Адыгея посетители смогли познакомиться с ее культурой и изучить потенциал региона.

Международная выставка форум Россия ФЛ

В День Республики Адыгея посетители смогли познакомиться с ее культурой и изучить потенциал региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки начал работу павильон "Города для жизни сбываются".

Открытие павильона №59 Города для жизни сбываются

В рамках выставки начал работу павильон "Города для жизни сбываются".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 17
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Его экспозиция посвящена трансформации жизни в российских городах.

Открытие павильона №59 Города для жизни сбываются

Его экспозиция посвящена трансформации жизни в российских городах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 17
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Как показало исследование, выставка вызвала чувство гордости за Родину у 97 процентов посетителей.

Международная выставка-форум Россия

Как показало исследование, выставка вызвала чувство гордости за Родину у 97 процентов посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Девять из десяти опрошенных заявили, что узнали для себя что-то новое.

Международная выставка-форум Россия

Девять из десяти опрошенных заявили, что узнали для себя что-то новое.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о достижениях региона и планах на следующий год.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо на Международной выставке-форуме Россия

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о достижениях региона и планах на следующий год.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 17
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Астраханскую область представил на выставке губернатор Игорь Бабушкин.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на Международной выставке-форуме Россия

Астраханскую область представил на выставке губернатор Игорь Бабушкин.

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В День Волгоградской области прошло "Пуховое дефиле".

Пуховое дефиле - показ коллекции одежды от урюпинских мастеров пуховязального промысла

В День Волгоградской области прошло "Пуховое дефиле".

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На главной уличной сцене выступила народная артистка России Надежда Бабкина.

Концертная программа Надежды Бабкиной и ансамбля Русская песня

На главной уличной сцене выступила народная артистка России Надежда Бабкина.

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На выставке работает павильон "Природоград", где можно узнать об охране флоры и фауны, сохранении лесов и водоемов и многом другом.

Павильон Природоград на Международной выставке-форуме Россия

На выставке работает павильон "Природоград", где можно узнать об охране флоры и фауны, сохранении лесов и водоемов и многом другом.

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Для посетителей все время проводится яркая культурная программа.

Международная выставка-форум Россия

Для посетителей все время проводится яркая культурная программа.

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Гости смогли увидеть свадьбу в калмыцких традициях.

Свадебная церемония Санала Найминова и Эркины Мучкаевой по калмыцким традициям

Гости смогли увидеть свадьбу в калмыцких традициях.

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Состоялся финал Всероссийского конкурса "Знание".

Финал Всероссийского конкурса Знание

Состоялся финал Всероссийского конкурса "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 17

На выставке-форуме "Россия" у посетителей есть уникальная возможность узнать больше о стране и обычаях регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 17

Прошла церемония бракосочетания пары из Волгоградской области с элементами традиционной донской казачьей свадьбы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 17

Состоялась конференция Agrocode conf 2023. На ней обсудили применение новых технологий в АПК.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 17

Большой популярностью пользуется детская игра "Рыбалка".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 17

В День Республики Адыгея посетители смогли познакомиться с ее культурой и изучить потенциал региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 17

В рамках выставки начал работу павильон "Города для жизни сбываются".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 17

Его экспозиция посвящена трансформации жизни в российских городах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 17

Как показало исследование, выставка вызвала чувство гордости за Родину у 97 процентов посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 17

Девять из десяти опрошенных заявили, что узнали для себя что-то новое.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 17

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о достижениях региона и планах на следующий год.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 17

Астраханскую область представил на выставке губернатор Игорь Бабушкин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 17

В День Волгоградской области прошло "Пуховое дефиле".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 17

На главной уличной сцене выступила народная артистка России Надежда Бабкина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 17

На выставке работает павильон "Природоград", где можно узнать об охране флоры и фауны, сохранении лесов и водоемов и многом другом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17

Для посетителей все время проводится яркая культурная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 17

Гости смогли увидеть свадьбу в калмыцких традициях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 17

Состоялся финал Всероссийского конкурса "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 17
 
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