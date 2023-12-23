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Дрозденко открыл День Ленинградской области на выставке "Россия"

Дрозденко открыл День Ленинградской области на выставке "Россия" - РИА Новости, 23.12.2023

Дрозденко открыл День Ленинградской области на выставке "Россия"

В субботу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл День региона на выставке "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T12:28

2023-12-23T12:28

2023-12-23T12:28

ленинградская область

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ленинградская область

александр дрозденко

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В субботу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл День региона на выставке "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. На церемонии открытия Дня Ленобласти Дрозденко рассказал о главных достижениях, достопримечательностях и богатом историческом наследии региона. Он отметил, что у Ленинградской области уникальная история, героическое прошлое, современное настоящее и фантастическое будущее. "Ленинградская область сегодня один из самых быстрорастущих регионов мира по перевозке морским транспортным грузом. Мы растем каждый год на 11%. Сегодня "Усть-Луга", "Приморск", "Высоцк" - это крупнейшие порты Балтики. А "Усть-Луга" уже по итогам этого года будет самым крупным портом Балтики. Став таким за 20 лет из небольшого угольного терминала", - сказал Дрозденко на открытии. Также губернатор рассказал о развитии экономики в Ленобласти. По его словам, в настоящее время валовой региональный продукт области приближается к 1,7 триллиона рублей. "Это рекорд за всю нашу историю и вообще за последние десять лет ВРП региона вырос в 2,5 раза. Когда начались гонки по санкциям в отношении России нам предрекали падение на 12%. Мы регион, где больше всего предприятий с участием иностранного капитала, в том числе недружественных стран. Но мы выдержали и сегодня мы растем на 7,5%", - отметил Дрозденко. Он подчеркнул, что растет в целом промышленность Ленобласти, создаются новые экономические зоны и сегодня область является регионом с одним из самых высоких темпов экономического развития. "За последние десять лет в экономику региона было вложено четыре триллиона рублей. А в ближайшие семь лет в экономику Ленобласти будет вложено 6,5 триллиона рублей. Это самые большие инвестиции в России на ближайшие семь лет в конкретном регионе", - подчеркнул губернатор. В День Ленинградской области для посетителей организована насыщенная культурная и деловая программа: концерты, лекции и дискуссии, мастер-классы, викторина, квест, гастрономическое представление и многое другое. Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Стенд Ленобласти располагается в павильоне 75.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ленинградская область, александр дрозденко, выставка-форум "россия"