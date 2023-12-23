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Дрозденко открыл День Ленинградской области на выставке "Россия" - РИА Новости, 23.12.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
12:28 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/vystavka-1917639755.html
Дрозденко открыл День Ленинградской области на выставке "Россия"
Дрозденко открыл День Ленинградской области на выставке "Россия" - РИА Новости, 23.12.2023
Дрозденко открыл День Ленинградской области на выставке "Россия"
В субботу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл День региона на выставке "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T12:28
2023-12-23T12:28
ленинградская область
общество
ленинградская область
александр дрозденко
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В субботу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл День региона на выставке "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. На церемонии открытия Дня Ленобласти Дрозденко рассказал о главных достижениях, достопримечательностях и богатом историческом наследии региона. Он отметил, что у Ленинградской области уникальная история, героическое прошлое, современное настоящее и фантастическое будущее. "Ленинградская область сегодня один из самых быстрорастущих регионов мира по перевозке морским транспортным грузом. Мы растем каждый год на 11%. Сегодня "Усть-Луга", "Приморск", "Высоцк" - это крупнейшие порты Балтики. А "Усть-Луга" уже по итогам этого года будет самым крупным портом Балтики. Став таким за 20 лет из небольшого угольного терминала", - сказал Дрозденко на открытии. Также губернатор рассказал о развитии экономики в Ленобласти. По его словам, в настоящее время валовой региональный продукт области приближается к 1,7 триллиона рублей. "Это рекорд за всю нашу историю и вообще за последние десять лет ВРП региона вырос в 2,5 раза. Когда начались гонки по санкциям в отношении России нам предрекали падение на 12%. Мы регион, где больше всего предприятий с участием иностранного капитала, в том числе недружественных стран. Но мы выдержали и сегодня мы растем на 7,5%", - отметил Дрозденко. Он подчеркнул, что растет в целом промышленность Ленобласти, создаются новые экономические зоны и сегодня область является регионом с одним из самых высоких темпов экономического развития. "За последние десять лет в экономику региона было вложено четыре триллиона рублей. А в ближайшие семь лет в экономику Ленобласти будет вложено 6,5 триллиона рублей. Это самые большие инвестиции в России на ближайшие семь лет в конкретном регионе", - подчеркнул губернатор. В День Ленинградской области для посетителей организована насыщенная культурная и деловая программа: концерты, лекции и дискуссии, мастер-классы, викторина, квест, гастрономическое представление и многое другое. Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Стенд Ленобласти располагается в павильоне 75.
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, ленинградская область, александр дрозденко, выставка-форум "россия"
Ленинградская область , Общество, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Выставка-форум "Россия"
Дрозденко открыл День Ленинградской области на выставке "Россия"

Губернатор Дрозденко открыл День Ленинградской области на выставке "Россия"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на выставке "Россия"
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на выставке Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на выставке "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В субботу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл День региона на выставке "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости.
На церемонии открытия Дня Ленобласти Дрозденко рассказал о главных достижениях, достопримечательностях и богатом историческом наследии региона.
Он отметил, что у Ленинградской области уникальная история, героическое прошлое, современное настоящее и фантастическое будущее.
«
"Ленинградская область сегодня один из самых быстрорастущих регионов мира по перевозке морским транспортным грузом. Мы растем каждый год на 11%. Сегодня "Усть-Луга", "Приморск", "Высоцк" - это крупнейшие порты Балтики. А "Усть-Луга" уже по итогам этого года будет самым крупным портом Балтики. Став таким за 20 лет из небольшого угольного терминала", - сказал Дрозденко на открытии.
Также губернатор рассказал о развитии экономики в Ленобласти. По его словам, в настоящее время валовой региональный продукт области приближается к 1,7 триллиона рублей.
"Это рекорд за всю нашу историю и вообще за последние десять лет ВРП региона вырос в 2,5 раза. Когда начались гонки по санкциям в отношении России нам предрекали падение на 12%. Мы регион, где больше всего предприятий с участием иностранного капитала, в том числе недружественных стран. Но мы выдержали и сегодня мы растем на 7,5%", - отметил Дрозденко.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на выставке "Россия"
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на выставке Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на выставке "Россия"
Он подчеркнул, что растет в целом промышленность Ленобласти, создаются новые экономические зоны и сегодня область является регионом с одним из самых высоких темпов экономического развития.
«
"За последние десять лет в экономику региона было вложено четыре триллиона рублей. А в ближайшие семь лет в экономику Ленобласти будет вложено 6,5 триллиона рублей. Это самые большие инвестиции в России на ближайшие семь лет в конкретном регионе", - подчеркнул губернатор.
В День Ленинградской области для посетителей организована насыщенная культурная и деловая программа: концерты, лекции и дискуссии, мастер-классы, викторина, квест, гастрономическое представление и многое другое.
Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Стенд Ленобласти располагается в павильоне 75.
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© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 16

В выставке участвуют все 89 российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 16

Воспитанников детского приюта "Счастье дарить счастье" поздравили с наступающим Новым годом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 16

Им вручили подарки, а также организовали квиз-игру.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 16

В День Запорожской области с концертной программой выступил музыкальный коллектив ZOV.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 16

Самым популярным объектом на стенде Астраханской области стал двугорбый верблюд. Многие приходят специально ради фотографии с ним.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 16

Число посетителей выставки уже превысило три миллиона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 16

Прошла презентация Ямало-Ненецкого автономного округа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 16

На выставке провели жеребьевку первых пяти фиджитал-дисциплин "Игр Будущего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 16
 
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