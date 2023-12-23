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Биография Николая Харитонова

Биография Николая Харитонова - РИА Новости, 23.12.2023

Биография Николая Харитонова

Николай Михайлович Харитонов родился 30 октября 1948 года в селе Резино Усть-Тарского района Новосибирской области. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T15:46

2023-12-23T15:46

2023-12-23T15:54

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Николай Михайлович Харитонов родился 30 октября 1948 года в селе Резино Усть-Тарского района Новосибирской области. В 1972 году окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт (ныне – Новосибирский государственный аграрный университет), в 1995 году – Академию народного хозяйства при правительстве РФ (с 2010 года – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Кандидат экономических наук. Был командиром артиллерийского взвода пограничных войск СССР. Работал агрономом, управляющим отделением совхоза "Большевик" Мошковского района Новосибирской области. В 1976-1994 годах – директор совхоза, позже преобразованного в АО "Галинское". Неоднократно избирался депутатом сельского, районного и областного Советов народных депутатов Новосибирской области. В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР, был членом комитета Верховного Совета по социальному развитию села, аграрным вопросам и продовольствию, членом фракции "Аграрный союз" (депутатский блок "Народное единство"). В начале 1990-х годов Харитонов состоял в Социалистической партии трудящихся. В 1993 году он принял участие в создании Аграрной партии России (АПР), был заместителем председателя партии, с 1994 года – председатель Новосибирской областной организации АПР. Был также председателем координационного комитета представителей трудовых коллективов агропромышленного комплекса Новосибирской области. В ходе политического кризиса сентября-октября 1993 года (противостояние президента России Бориса Ельцина и Верховного совета) возглавлял координационный совет Х внеочередного Съезда народных депутатов в Москве. Был в числе сторонников сохранения советской власти. Николай Харитонов – депутат Государственной Думы России всех восьми созывов. В Госдуме I созыва (1994-1996) был депутатом от Барабинского одномандатного округа Новосибирской области (57,18% голосов), заместителем руководителя фракции АПР. В Госдуме II созыва (1996-2000) возглавлял Аграрную депутатскую группу, был членом комитета по аграрным вопросам, членом Совета Госдумы. В 1999 году в ходе выборов в Госдуму III созыва (2000-2003) АПР вошла в избирательный блок "Отечество – Вся Россия", в ответ представители 18 региональных организаций АПР во главе с Николаем Харитоновым вступили в союз с Коммунистической партией России (КПРФ), получив 36 мест в ее общефедеральном списке. В Госдуме III созыва возглавлял Аграрную депутатскую группу в статусе председателя комитета по аграрным вопросам. В мае 2000 года пленум центрального совета АПР приостановил членство Харитонова в руководящих органах партии. В 2003 году он был избран депутатом Госдумы IV созыва (2003-2007) от Барабинского округа по списку от КПРФ. 28 декабря 2003 года на съезде КПРФ Харитонов был выдвинут кандидатом в президенты России. По итогам выборов, прошедших 14 марта 2004 года, занял второе место, набрав 9,5 миллионов голосов (13,69%). В июле 2007 года объявил о выходе из АПР. В декабре 2007 года был избран в Госдуму V созыва по списку КПРФ. В ноябре 2008 года, после объединения АПР с партией "Единая Россия", Николай Харитонов восстановил свое членство в КПРФ. С 2008 года и по настоящее время – член Президиума ЦК КПРФ. Член Центрального Комитета КПРФ (Московское городское отделение). В Госдуме VI (2011-2016) и VII (2016-2021) созывов был председателем комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. С 19 сентября 2021 года – депутат Госдумы VIII созыва (фракция КПРФ), председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики. Был членом парламентской ассамблеи Совета Европы. Полковник государственной безопасности (2000). 23 декабря 2023 года съезд КПРФ выдвинул депутата ГД Николая Харитонова кандидатом на выборы президента РФ.Николай Харитонов награжден орденом Дружбы (2014), орденом Александра Невского (2019), удостоен медали "За трудовую доблесть". Заслуженный работник физической культуры РСФСР, заслуженный работник сельского хозяйства России. Был одним из организаторов футбольной команды Госдумы РФ. Николай Харитонов женат, у него четыре дочери.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

справки, николай харитонов, госдума рф, кпрф, новосибирская область