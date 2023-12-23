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Умер народный артист СССР Мурад Кажлаев - РИА Новости, 23.12.2023
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Культура
 
14:42 23.12.2023 (обновлено: 15:16 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/kazhlaev-1917655736.html
Умер народный артист СССР Мурад Кажлаев
Умер народный артист СССР Мурад Кажлаев - РИА Новости, 23.12.2023
Умер народный артист СССР Мурад Кажлаев
Композитор, дирижер, народный артист СССР Мурад Кажлаев умер в 92 года, сообщила министр культуры Дагестана Зарема Бутаева в Telegram-канале. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T14:42
2023-12-23T15:16
культура
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МАХАЧКАЛА, 23 дек — РИА Новости. Композитор, дирижер, народный артист СССР Мурад Кажлаев умер в 92 года, сообщила министр культуры Дагестана Зарема Бутаева в Telegram-канале. &quot;На 93-м году жизни ушел из жизни наш дорогой маэстро, народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, заслуженный деятель искусств РСФСР, советский и российский композитор, дирижер, педагог, общественный деятель Мурад Магомедович Кажлаев&quot;, — написала она.Как отметила министр, творческое наследие и многогранная профессиональная деятельность Кажлаева стали одним из самых высоких достижений дагестанской культуры XX века и навсегда останутся предметом национальной гордости народов республики. Композитор также создал Республиканскую школу для особо одаренных детей, которой сам руководил до последних дней, добавила Бутаева.Мурад Кажлаев родился 15 января 1931 года в Баку. В 1955 году окончил Азербайджанскую государственную консерваторию имени Узеира Гаджибекова. Его композиции звучат в нескольких десятках фильмов, среди которых "Тучи покидают небо" (1959), "Адам и Хева" (1969), "Исполнение желаний" (1973), "Талисман любви" (1984). Он также написал музыку для гимна Республики Дагестан.В 1981 году получил звание Народного артиста СССР, а в 2021 — Героя Труда Российской Федерации.
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ссср, республика дагестан, рсфср, баку
Культура, СССР, Республика Дагестан, РСФСР, Баку
Умер народный артист СССР Мурад Кажлаев

Композитор и дирижер, народный артист СССР Мурад Кажлаев умер в 92 года

© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкКомпозитор Мурад Кажлаев
Композитор Мурад Кажлаев - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Композитор Мурад Кажлаев. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 23 дек — РИА Новости. Композитор, дирижер, народный артист СССР Мурад Кажлаев умер в 92 года, сообщила министр культуры Дагестана Зарема Бутаева в Telegram-канале.
«

"На 93-м году жизни ушел из жизни наш дорогой маэстро, народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, заслуженный деятель искусств РСФСР, советский и российский композитор, дирижер, педагог, общественный деятель Мурад Магомедович Кажлаев", — написала она.

Как отметила министр, творческое наследие и многогранная профессиональная деятельность Кажлаева стали одним из самых высоких достижений дагестанской культуры XX века и навсегда останутся предметом национальной гордости народов республики.
Композитор также создал Республиканскую школу для особо одаренных детей, которой сам руководил до последних дней, добавила Бутаева.
Мурад Кажлаев родился 15 января 1931 года в Баку. В 1955 году окончил Азербайджанскую государственную консерваторию имени Узеира Гаджибекова. Его композиции звучат в нескольких десятках фильмов, среди которых "Тучи покидают небо" (1959), "Адам и Хева" (1969), "Исполнение желаний" (1973), "Талисман любви" (1984). Он также написал музыку для гимна Республики Дагестан.
В 1981 году получил звание Народного артиста СССР, а в 2021 — Героя Труда Российской Федерации.
 
КультураСССРРеспублика ДагестанРСФСРБаку
 
 
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