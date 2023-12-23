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Умер народный артист СССР Мурад Кажлаев

Умер народный артист СССР Мурад Кажлаев - РИА Новости, 23.12.2023

Умер народный артист СССР Мурад Кажлаев

Композитор, дирижер, народный артист СССР Мурад Кажлаев умер в 92 года, сообщила министр культуры Дагестана Зарема Бутаева в Telegram-канале. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T14:42

2023-12-23T14:42

2023-12-23T15:16

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баку

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МАХАЧКАЛА, 23 дек — РИА Новости. Композитор, дирижер, народный артист СССР Мурад Кажлаев умер в 92 года, сообщила министр культуры Дагестана Зарема Бутаева в Telegram-канале. "На 93-м году жизни ушел из жизни наш дорогой маэстро, народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, заслуженный деятель искусств РСФСР, советский и российский композитор, дирижер, педагог, общественный деятель Мурад Магомедович Кажлаев", — написала она.Как отметила министр, творческое наследие и многогранная профессиональная деятельность Кажлаева стали одним из самых высоких достижений дагестанской культуры XX века и навсегда останутся предметом национальной гордости народов республики. Композитор также создал Республиканскую школу для особо одаренных детей, которой сам руководил до последних дней, добавила Бутаева.Мурад Кажлаев родился 15 января 1931 года в Баку. В 1955 году окончил Азербайджанскую государственную консерваторию имени Узеира Гаджибекова. Его композиции звучат в нескольких десятках фильмов, среди которых "Тучи покидают небо" (1959), "Адам и Хева" (1969), "Исполнение желаний" (1973), "Талисман любви" (1984). Он также написал музыку для гимна Республики Дагестан.В 1981 году получил звание Народного артиста СССР, а в 2021 — Героя Труда Российской Федерации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ссср, республика дагестан, рсфср, баку