https://ria.ru/20231222/zakon-1917421929.html

СФ одобрил закон о повышении уровня безопасности на опасных производствах

СФ одобрил закон о повышении уровня безопасности на опасных производствах - РИА Новости, 22.12.2023

СФ одобрил закон о повышении уровня безопасности на опасных производствах

Сенаторы одобрили закон, направленный на повышение уровня промышленной безопасности на опасных производственных объектах (ОПО). РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T11:33

2023-12-22T11:33

2023-12-22T11:33

россия

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736471261_0:0:2844:1601_1920x0_80_0_0_d835fba9b4e704b273c5af83b3470417.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, направленный на повышение уровня промышленной безопасности на опасных производственных объектах (ОПО). Документ обязывает организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I класса опасности, обеспечивать аудит систем управления промышленной безопасностью, а по его итогам - принимать меры по устранению выявленных нарушений. В состав комиссии по техническому расследованию причин аварии на ОПО будут включаться представители профессиональных аварийно-спасательных служб или формирований, обслуживающих такой объект, а также профессионального объединения страховщиков. Кроме того, закон сокращает сроки проверки технических устройств, применяемых на таких объектах: экспертиза промышленной безопасности должна проводиться после 10, а не 12 лет службы. Эта норма вводится для случаев, когда в технической документации устройства нет данных о его сроке службы, а техрегламентом не установлена иная форма оценки соответствия такого устройства обязательным требованиям. Одновременно исключается согласование с федеральным органом в области промышленной безопасности или его территориальным органом изменений, вносимых в документацию на техническое перевооружение ОПО. Кроме того, предусматривается, что на объектах, используемых при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, государственный надзор в области промышленной безопасности осуществляют подразделения Минобороны России. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года за исключением иных норм, вступающих в силу в другие сроки.

https://ria.ru/20231222/energetika-1917394275.html

https://ria.ru/20231214/putin-1915766440.html

https://ria.ru/20231208/svetodiody-1914486278.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, совет федерации рф