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СФ одобрил закон о повышении уровня безопасности на опасных производствах
СФ одобрил закон о повышении уровня безопасности на опасных производствах - РИА Новости, 22.12.2023
СФ одобрил закон о повышении уровня безопасности на опасных производствах
Сенаторы одобрили закон, направленный на повышение уровня промышленной безопасности на опасных производственных объектах (ОПО). РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T11:33
2023-12-22T11:33
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, направленный на повышение уровня промышленной безопасности на опасных производственных объектах (ОПО). Документ обязывает организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I класса опасности, обеспечивать аудит систем управления промышленной безопасностью, а по его итогам - принимать меры по устранению выявленных нарушений. В состав комиссии по техническому расследованию причин аварии на ОПО будут включаться представители профессиональных аварийно-спасательных служб или формирований, обслуживающих такой объект, а также профессионального объединения страховщиков. Кроме того, закон сокращает сроки проверки технических устройств, применяемых на таких объектах: экспертиза промышленной безопасности должна проводиться после 10, а не 12 лет службы. Эта норма вводится для случаев, когда в технической документации устройства нет данных о его сроке службы, а техрегламентом не установлена иная форма оценки соответствия такого устройства обязательным требованиям. Одновременно исключается согласование с федеральным органом в области промышленной безопасности или его территориальным органом изменений, вносимых в документацию на техническое перевооружение ОПО. Кроме того, предусматривается, что на объектах, используемых при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, государственный надзор в области промышленной безопасности осуществляют подразделения Минобороны России. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года за исключением иных норм, вступающих в силу в другие сроки.
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СФ одобрил закон о повышении уровня безопасности на опасных производствах
Сенаторы одобрили закон о повышении уровня безопасности на опасных производствах
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, направленный на повышение уровня промышленной безопасности на опасных производственных объектах (ОПО).
Документ обязывает организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I класса опасности, обеспечивать аудит систем управления промышленной безопасностью, а по его итогам - принимать меры по устранению выявленных нарушений.
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В состав комиссии по техническому расследованию причин аварии на ОПО будут включаться представители профессиональных аварийно-спасательных служб или формирований, обслуживающих такой объект, а также профессионального объединения страховщиков.
Кроме того, закон сокращает сроки проверки технических устройств, применяемых на таких объектах: экспертиза промышленной безопасности должна проводиться после 10, а не 12 лет службы. Эта норма вводится для случаев, когда в технической документации устройства нет данных о его сроке службы, а техрегламентом не установлена иная форма оценки соответствия такого устройства обязательным требованиям.
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Одновременно исключается согласование с федеральным органом в области промышленной безопасности или его территориальным органом изменений, вносимых в документацию на техническое перевооружение ОПО.
Кроме того, предусматривается, что на объектах, используемых при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, государственный надзор в области промышленной безопасности осуществляют подразделения Минобороны России.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года за исключением иных норм, вступающих в силу в другие сроки.
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