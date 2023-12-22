https://ria.ru/20231222/vytyazhka-1917536679.html

Мужчина в Волгограде погиб дома из-за вытяжки в кафе по соседству

Мужчина в Волгограде погиб дома из-за вытяжки в кафе по соседству - РИА Новости, 22.12.2023

Мужчина в Волгограде погиб дома из-за вытяжки в кафе по соседству

Уголовное дело возбуждено после гибели мужчины в Волгограде, который отравился угарным газом в ванной из-за неправильно установленной вытяжки в кафе по... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T17:05

2023-12-22T17:05

2023-12-22T17:05

происшествия

волгоград

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 22 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели мужчины в Волгограде, который отравился угарным газом в ванной из-за неправильно установленной вытяжки в кафе по соседству, сообщает в пятницу СУСК по региону. По информации ведомства, в среду в ванной комнате арендованной квартиры в центре Волгограда был обнаружен мертвым уроженец Московской области. По данным СК, причиной смерти стало отравление угарным газом. Как удалось выяснить следователям, мужчина снимал квартиру, за стеной которой находится кафе, оборудованное принудительной вентиляцией. Оборудование смонтировано было так, что угарный газ поступал в ванную комнату по соседству, где и скапливался. По данным следствия, ремонт в кафе проводился шесть лет назад, тогда же была смонтирована система вентиляции, проект делала одна из местных строительных фирм. Следователи уже изъяли документы в организации. "Следственным отделом по Центральному району города Волгоград следственного управления СК России возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231215/otravlenie-1915984193.html

волгоград

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, волгоград, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)