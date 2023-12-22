https://ria.ru/20231222/vystavka-1917400783.html
Лыжники, хоккеисты и космонавт представили Архангельскую область на ВДНХ
Лыжники, хоккеисты и космонавт представили Архангельскую область на ВДНХ - РИА Новости, 22.12.2023
Лыжники, хоккеисты и космонавт представили Архангельскую область на ВДНХ
Знаменитые олимпийские чемпионы-лыжники, прославленные хоккеисты и легендарный космонавт встретились с гостями Дня Архангельской области на международной... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T10:29
2023-12-22T10:29
2023-12-22T10:29
архангельская область
архангельская область
россия
архангельск
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АРХАНГЕЛЬСК, 22 дек – РИА Новости. Знаменитые олимпийские чемпионы-лыжники, прославленные хоккеисты и легендарный космонавт встретились с гостями Дня Архангельской области на международной выставке "Россия" на ВДНХ, сообщила пресс-служба правительства региона. В автограф-сессии приняли участие именитые лыжники России и Архангельской области Наталья Терентьева (Непряева), Николай Зимятов и Александр Завьялов. Каждый из них не понаслышке знаком с Архангельской областью и одной из ее визитных карточек – устьянским центром лыжного спорта "Малиновка". Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева (Непряева) с 2019 года выступает в составе сборной, и большинство тренировочных сборов проходит для нее именно в "Малиновке". По словам именитой спортсменки, в современных условиях существует принцип – спортсмены представляют тот регион, который дает им больше возможностей для подготовки и достижения результатов и, конечно, поддерживает финансово. "Не случайно все ведущие лыжники страны сегодня представляют сборную Архангельской области. Уверена, регион будет еще наращивать спортивный потенциал, и это даст возможность воспитывать и своих, родившихся на архангельской земле, чемпионов. В "Малиновке" уже сегодня для этого созданы все условия", – сказала спортсменка, слова которой приводятся в сообщении. Еще один участник автограф-сессии – Александр Завьялов – советский лыжник, трехкратный призер зимних Олимпийских игр, чемпион мира рассказал гостям выставки, что был одним из первых лыжников, осваивавших трассы "Малиновки". "Очень важно, что в Архангельской области создан и развивается лыжный центр, где спортсмены могут тренироваться в отличных условиях и зимой, и летом. Окруженные лесами, прекрасно подготовленные трассы отлично для этого подходят", – отметил Завьялов. По словам четырехкратного олимпийского чемпиона Николая Зимятова, сегодня "Малиновка" – один из ведущих спортивных центров России. Это доказывает уровень проводимых здесь состязаний. "Мы гордимся тем, что сегодня все ведущие лыжники страны выступают за Архангельскую область, они члены нашей региональной сборной", – подчеркнул Цыбульский. Также у гостей ВДНХ была возможность осмотреть выставку достижений хоккейного клуба "Водник" на стенде Архангельской области: здесь представлены кубки, медали и игровая форма "Водника" разных лет. Хоккей с мячом – вид спорта, который уже практически век занимает лидирующие позиции в рейтинге архангельских любителей спорта. Такую популярность ему завоевал хоккейный клуб "Водник", созданный в столице региона в 1925 году. О себе, своем пути в хоккее и, конечно, о любимом клубе посетителям рассказали ведущие игроки: полузащитник Максим Анциферов, полузащитник Арсений Козлов, нападающий Илья Насекин и главный тренер команды "Водник" Иван Максимов. "Знать о хоккее Архангельской области очень важно. "Водник" – это бренд региона. По всей стране многие люди ассоциируют Архангельск со словами "Водник" и "хоккей с мячом", поэтому нам приятно сегодня представлять регион на выставке "Россия" в Москве", - отметил Максимов. В День Архангельской области на площадке Международной выставки-форума "Россия" Герой России, летчик-космонавт Иван Вагнер пообщался с гостями стенда региона. Именно в Архангельской области расположен первый государственный испытательный космодром Плесецк – самый северный в мире и единственный в европейской части России. Вагнер, уроженец Плесецкого округа, на встрече с гостями выставки рассказал, что связать жизнь с космонавтикой мечтал с детства. После школы учился на факультете авиа- и ракетостроения Балтийского государственного технического университета имени Д.Ф. Устинова "Военмех" в Санкт-Петербурге. На МКС Иван Вагнер впервые отправился 9 апреля 2020 года. Вместе с Анатолием Иванишиным и астронавтом Кристофером Кэссиди он провел на орбите 187 суток и вернулся на Землю 22 октября того же года. Сегодня Ивану Вагнеру 37 лет, и он продолжает свою профессиональную деятельность. В День Архангельской области на встречу с космонавтом пришло огромное число людей от мала до велика. Иван Вагнер с радостью делился впечатлениями от выставки и фотографировался с поклонниками. Высоко оценил космонавт и организацию стенда региона: по его словам, в рамках одной площадки удалось показать множество достижений области. "Плесецк – это первый государственный испытательный космодром министерства обороны Российской Федерации, обеспечивающий часть российских космических программ, связанных с оборонными, а также прикладными, научными и коммерческими пусками непилотируемых космических аппаратов. Это единственный действующий космодром в Европе и самый северный космодром на планете", – подчеркнул Цыбульский. За 57 лет на космодроме проведено более 2000 орбитальных пусков ракет-носителей, 2144 космических аппарата выведено на орбиту. Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября по поручению президента РФ Владимира Путина. Она посвящена демонстрации важнейших достижений страны в экономике, промышленности, энергетике, агропромышленном комплексе, транспорте, строительстве, науке и культуре, а также положительного опыта развития регионов страны.
https://ria.ru/20231218/soglasheniya-1916546655.html
https://ria.ru/20231211/port-1915192167.html
https://ria.ru/20231213/arkhangelsk-1915572994.html
https://ria.ru/20231118/soglasheniya-1910238149.html
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РИА Новости
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архангельская область, россия, архангельск
Архангельская область, Архангельская область, Россия, Архангельск
АРХАНГЕЛЬСК, 22 дек – РИА Новости. Знаменитые олимпийские чемпионы-лыжники, прославленные хоккеисты и легендарный космонавт встретились с гостями Дня Архангельской области на международной выставке "Россия" на ВДНХ, сообщила пресс-служба правительства региона.
В автограф-сессии приняли участие именитые лыжники России
и Архангельской области Наталья Терентьева (Непряева), Николай Зимятов и Александр Завьялов. Каждый из них не понаслышке знаком с Архангельской областью и одной из ее визитных карточек – устьянским центром лыжного спорта "Малиновка".
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Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева (Непряева) с 2019 года выступает в составе сборной, и большинство тренировочных сборов проходит для нее именно в "Малиновке". По словам именитой спортсменки, в современных условиях существует принцип – спортсмены представляют тот регион, который дает им больше возможностей для подготовки и достижения результатов и, конечно, поддерживает финансово.
"Не случайно все ведущие лыжники страны сегодня представляют сборную Архангельской области. Уверена, регион будет еще наращивать спортивный потенциал, и это даст возможность воспитывать и своих, родившихся на архангельской земле, чемпионов. В "Малиновке" уже сегодня для этого созданы все условия", – сказала спортсменка, слова которой приводятся в сообщении.
Еще один участник автограф-сессии – Александр Завьялов – советский лыжник, трехкратный призер зимних Олимпийских игр, чемпион мира рассказал гостям выставки, что был одним из первых лыжников, осваивавших трассы "Малиновки". "Очень важно, что в Архангельской области создан и развивается лыжный центр, где спортсмены могут тренироваться в отличных условиях и зимой, и летом. Окруженные лесами, прекрасно подготовленные трассы отлично для этого подходят", – отметил Завьялов.
По словам четырехкратного олимпийского чемпиона Николая Зимятова, сегодня "Малиновка" – один из ведущих спортивных центров России. Это доказывает уровень проводимых здесь состязаний. "Мы гордимся тем, что сегодня все ведущие лыжники страны выступают за Архангельскую область, они члены нашей региональной сборной", – подчеркнул Цыбульский.
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Также у гостей ВДНХ была возможность осмотреть выставку достижений хоккейного клуба "Водник" на стенде Архангельской области: здесь представлены кубки, медали и игровая форма "Водника" разных лет.
Хоккей с мячом – вид спорта, который уже практически век занимает лидирующие позиции в рейтинге архангельских любителей спорта. Такую популярность ему завоевал хоккейный клуб "Водник", созданный в столице региона в 1925 году. О себе, своем пути в хоккее и, конечно, о любимом клубе посетителям рассказали ведущие игроки: полузащитник Максим Анциферов, полузащитник Арсений Козлов, нападающий Илья Насекин и главный тренер команды "Водник" Иван Максимов.
"Знать о хоккее Архангельской области очень важно. "Водник" – это бренд региона. По всей стране многие люди ассоциируют Архангельск
со словами "Водник" и "хоккей с мячом", поэтому нам приятно сегодня представлять регион на выставке "Россия" в Москве", - отметил Максимов.
В День Архангельской области на площадке Международной выставки-форума "Россия" Герой России, летчик-космонавт Иван Вагнер пообщался с гостями стенда региона. Именно в Архангельской области расположен первый государственный испытательный космодром Плесецк
– самый северный в мире и единственный в европейской части России.
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Вагнер, уроженец Плесецкого округа, на встрече с гостями выставки рассказал, что связать жизнь с космонавтикой мечтал с детства. После школы учился на факультете авиа- и ракетостроения Балтийского государственного технического университета имени Д.Ф. Устинова "Военмех" в Санкт-Петербурге. На МКС Иван Вагнер впервые отправился 9 апреля 2020 года. Вместе с Анатолием Иванишиным и астронавтом Кристофером Кэссиди он провел на орбите 187 суток и вернулся на Землю 22 октября того же года. Сегодня Ивану Вагнеру 37 лет, и он продолжает свою профессиональную деятельность.
В День Архангельской области на встречу с космонавтом пришло огромное число людей от мала до велика. Иван Вагнер с радостью делился впечатлениями от выставки и фотографировался с поклонниками. Высоко оценил космонавт и организацию стенда региона: по его словам, в рамках одной площадки удалось показать множество достижений области.
"Плесецк – это первый государственный испытательный космодром министерства обороны Российской Федерации, обеспечивающий часть российских космических программ, связанных с оборонными, а также прикладными, научными и коммерческими пусками непилотируемых космических аппаратов. Это единственный действующий космодром в Европе и самый северный космодром на планете", – подчеркнул Цыбульский.
За 57 лет на космодроме проведено более 2000 орбитальных пусков ракет-носителей, 2144 космических аппарата выведено на орбиту.
Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ в Москве
4 ноября по поручению президента РФ Владимира Путина
. Она посвящена демонстрации важнейших достижений страны в экономике, промышленности, энергетике, агропромышленном комплексе, транспорте, строительстве, науке и культуре, а также положительного опыта развития регионов страны.
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