https://ria.ru/20231222/vybory-1917406281.html

Дегтярев призвал организовать выборы президента в Хабаровском крае гласно

Дегтярев призвал организовать выборы президента в Хабаровском крае гласно - РИА Новости, 22.12.2023

Дегтярев призвал организовать выборы президента в Хабаровском крае гласно

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв поставил задачу организовать избирательную кампанию на предстоящих выборах президента в марте 2024 года на самом... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T10:47

2023-12-22T10:47

2023-12-22T10:47

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ХАБАРОВСК, 22 дек - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв поставил задачу организовать избирательную кампанию на предстоящих выборах президента в марте 2024 года на самом высоком уровне, гласно и легитимно. Глава региона в пятницу провел совещание с коллективами краевого избиркома, территориальных избирательных комиссий, главами городов и районов края. "В марте 2024 года нас ждет историческое событие, которое определит будущее не только страны, но и всего мира – выборы президента России. Наша прямая обязанность – организовать избирательную кампанию на самом высоком уровне. Гласно и легитимно... Не стоит забывать о провокациях: пособники коллективного Запада будут очень стараться дестабилизировать обстановку. Наша задача – пресекать любые попытки информационных вбросов и фейков", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Он отметил, что ответственные должны обеспечить возможность волеизъявления для каждого жителя края, несмотря на расстояния, погодные условия и другие факторы. "Хабаровский край стал форпостом развития избирательной системы на Дальнем Востоке. Мы организовали первый Дальневосточный электоральный форум под председательством Эллы Александровны Памфиловой. Его ключевой тезис – "Выборы начинаются здесь – на Востоке страны", - заключил губернатор. Действующий президент РФ Владимир Путин в декабре объявил о своем участии в выборах президента. До этого его четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024 году. Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.

https://ria.ru/20231222/melioratsiya-1917386715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, хабаровский край, дальний восток, владимир путин, михаил дегтярев, совет федерации рф