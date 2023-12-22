Дегтярев призвал организовать выборы президента в Хабаровском крае гласно
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 22 дек - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв поставил задачу организовать избирательную кампанию на предстоящих выборах президента в марте 2024 года на самом высоком уровне, гласно и легитимно.
Глава региона в пятницу провел совещание с коллективами краевого избиркома, территориальных избирательных комиссий, главами городов и районов края.
"В марте 2024 года нас ждет историческое событие, которое определит будущее не только страны, но и всего мира – выборы президента России. Наша прямая обязанность – организовать избирательную кампанию на самом высоком уровне. Гласно и легитимно... Не стоит забывать о провокациях: пособники коллективного Запада будут очень стараться дестабилизировать обстановку. Наша задача – пресекать любые попытки информационных вбросов и фейков", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ответственные должны обеспечить возможность волеизъявления для каждого жителя края, несмотря на расстояния, погодные условия и другие факторы.
"Хабаровский край стал форпостом развития избирательной системы на Дальнем Востоке. Мы организовали первый Дальневосточный электоральный форум под председательством Эллы Александровны Памфиловой. Его ключевой тезис – "Выборы начинаются здесь – на Востоке страны", - заключил губернатор.
Действующий президент РФ Владимир Путин в декабре объявил о своем участии в выборах президента. До этого его четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024 году.
Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.