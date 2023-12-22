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Дегтярев призвал организовать выборы президента в Хабаровском крае гласно - РИА Новости, 22.12.2023
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
10:47 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/vybory-1917406281.html
Дегтярев призвал организовать выборы президента в Хабаровском крае гласно
Дегтярев призвал организовать выборы президента в Хабаровском крае гласно - РИА Новости, 22.12.2023
Дегтярев призвал организовать выборы президента в Хабаровском крае гласно
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв поставил задачу организовать избирательную кампанию на предстоящих выборах президента в марте 2024 года на самом... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T10:47
2023-12-22T10:47
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ХАБАРОВСК, 22 дек - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв поставил задачу организовать избирательную кампанию на предстоящих выборах президента в марте 2024 года на самом высоком уровне, гласно и легитимно. Глава региона в пятницу провел совещание с коллективами краевого избиркома, территориальных избирательных комиссий, главами городов и районов края. "В марте 2024 года нас ждет историческое событие, которое определит будущее не только страны, но и всего мира – выборы президента России. Наша прямая обязанность – организовать избирательную кампанию на самом высоком уровне. Гласно и легитимно... Не стоит забывать о провокациях: пособники коллективного Запада будут очень стараться дестабилизировать обстановку. Наша задача – пресекать любые попытки информационных вбросов и фейков", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Он отметил, что ответственные должны обеспечить возможность волеизъявления для каждого жителя края, несмотря на расстояния, погодные условия и другие факторы. "Хабаровский край стал форпостом развития избирательной системы на Дальнем Востоке. Мы организовали первый Дальневосточный электоральный форум под председательством Эллы Александровны Памфиловой. Его ключевой тезис – "Выборы начинаются здесь – на Востоке страны", - заключил губернатор. Действующий президент РФ Владимир Путин в декабре объявил о своем участии в выборах президента. До этого его четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024 году. Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.
https://ria.ru/20231222/melioratsiya-1917386715.html
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россия, хабаровский край, дальний восток, владимир путин, михаил дегтярев, совет федерации рф
Хабаровский край, Россия, Хабаровский край, Дальний Восток, Владимир Путин, Михаил Дегтярев, Совет Федерации РФ

Дегтярев призвал организовать выборы президента в Хабаровском крае гласно

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 22 дек - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв поставил задачу организовать избирательную кампанию на предстоящих выборах президента в марте 2024 года на самом высоком уровне, гласно и легитимно.
Глава региона в пятницу провел совещание с коллективами краевого избиркома, территориальных избирательных комиссий, главами городов и районов края.
В Хабаровском крае к осени 2024 года будут завершены пять проектов мелиорации - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
В Хабаровском крае в 2024 году завершат пять проектов мелиорации
Вчера, 08:51
"В марте 2024 года нас ждет историческое событие, которое определит будущее не только страны, но и всего мира – выборы президента России. Наша прямая обязанность – организовать избирательную кампанию на самом высоком уровне. Гласно и легитимно... Не стоит забывать о провокациях: пособники коллективного Запада будут очень стараться дестабилизировать обстановку. Наша задача – пресекать любые попытки информационных вбросов и фейков", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ответственные должны обеспечить возможность волеизъявления для каждого жителя края, несмотря на расстояния, погодные условия и другие факторы.
"Хабаровский край стал форпостом развития избирательной системы на Дальнем Востоке. Мы организовали первый Дальневосточный электоральный форум под председательством Эллы Александровны Памфиловой. Его ключевой тезис – "Выборы начинаются здесь – на Востоке страны", - заключил губернатор.
Действующий президент РФ Владимир Путин в декабре объявил о своем участии в выборах президента. До этого его четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024 году.
Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.
Хабаровск - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Хабаровский губернатор Дегтярев рассказал о строительстве порта "Эльга"
21 декабря, 11:37
 
Хабаровский крайРоссияХабаровский крайДальний ВостокВладимир ПутинМихаил ДегтяревСовет Федерации РФ
 
 
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