https://ria.ru/20231222/vecherinka-1917418182.html

Cиловики пришли с проверкой на второй день "голой" вечеринки Ивлеевой

Cиловики пришли с проверкой на второй день "голой" вечеринки Ивлеевой - РИА Новости, 22.12.2023

Cиловики пришли с проверкой на второй день "голой" вечеринки Ивлеевой

Силовики на второй день вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой в московском клубе "Мутабор" пришли с обысками и изъяли записи с камер наблюдения, сообщает RT со... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T12:56

2023-12-22T12:56

2023-12-22T13:34

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Силовики на второй день вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой в московском клубе "Мутабор" пришли с обысками и изъяли записи с камер наблюдения, сообщает RT со ссылкой на сотрудников заведения. Из-за проверки гостям пришлось стоять в очереди у входа, а сам праздник начался с опозданием. Задержку персонал объяснил "возникшими техническими сложностями".Один из барменов сообщил RT, что представители правоохранительных органов приходили с проверкой и в первый день, на нашумевшую "голую" вечеринку."Тогда все было гораздо серьезнее, чем в ночь на пятницу", — рассказал сотрудник. Вечеринка Ивлеевой, первый день которой прошел в ночь на четверг, получила название "голая". Следуя дресс-коду, гости пришли в полуобнаженном виде. "Голый бал" в первый день посетили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Дима Билан, Ксения Собчак и другие знаменитости. На второй день из селебрити была замечена только сама Ивлеева. Организатор и гости выкладывали фото с вечеринки на своих страницах в соцсетях, чем вызвали волну возмущения со стороны пользователей и общественности. Так, активисты движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо. Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ*.

https://ria.ru/20231221/mizulina-1917216115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

филипп киркоров, генеральная прокуратура рф, лига безопасного интернета, лолита милявская, госдума рф, знаменитости, новости шоу-бизнеса