Cиловики пришли с проверкой на второй день "голой" вечеринки Ивлеевой
Силовики пришли на вечеринку к Ивлеевой для изъятия записей с камер наблюдения
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса, режиссер, продюсер и блогер Анастасия Ивлеева перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Силовики на второй день вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой в московском клубе "Мутабор" пришли с обысками и изъяли записи с камер наблюдения, сообщает RT со ссылкой на сотрудников заведения.
Из-за проверки гостям пришлось стоять в очереди у входа, а сам праздник начался с опозданием. Задержку персонал объяснил "возникшими техническими сложностями".
Один из барменов сообщил RT, что представители правоохранительных органов приходили с проверкой и в первый день, на нашумевшую "голую" вечеринку.
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"Тогда все было гораздо серьезнее, чем в ночь на пятницу", — рассказал сотрудник.
Вечеринка Ивлеевой, первый день которой прошел в ночь на четверг, получила название "голая". Следуя дресс-коду, гости пришли в полуобнаженном виде.
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
"Голый бал" в первый день посетили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Дима Билан, Ксения Собчак и другие знаменитости. На второй день из селебрити была замечена только сама Ивлеева.
Организатор и гости выкладывали фото с вечеринки на своих страницах в соцсетях, чем вызвали волну возмущения со стороны пользователей и общественности.
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