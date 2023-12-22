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Cиловики пришли с проверкой на второй день "голой" вечеринки Ивлеевой - РИА Новости, 22.12.2023
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Шоубиз
 
12:56 22.12.2023 (обновлено: 13:34 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/vecherinka-1917418182.html
Cиловики пришли с проверкой на второй день "голой" вечеринки Ивлеевой
Cиловики пришли с проверкой на второй день "голой" вечеринки Ивлеевой - РИА Новости, 22.12.2023
Cиловики пришли с проверкой на второй день "голой" вечеринки Ивлеевой
Силовики на второй день вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой в московском клубе "Мутабор" пришли с обысками и изъяли записи с камер наблюдения, сообщает RT со... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T12:56
2023-12-22T13:34
шоубиз
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лига безопасного интернета
лолита милявская
госдума рф
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новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Силовики на второй день вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой в московском клубе "Мутабор" пришли с обысками и изъяли записи с камер наблюдения, сообщает RT со ссылкой на сотрудников заведения. Из-за проверки гостям пришлось стоять в очереди у входа, а сам праздник начался с опозданием. Задержку персонал объяснил "возникшими техническими сложностями".Один из барменов сообщил RT, что представители правоохранительных органов приходили с проверкой и в первый день, на нашумевшую "голую" вечеринку."Тогда все было гораздо серьезнее, чем в ночь на пятницу", — рассказал сотрудник. Вечеринка Ивлеевой, первый день которой прошел в ночь на четверг, получила название "голая". Следуя дресс-коду, гости пришли в полуобнаженном виде. "Голый бал" в первый день посетили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Дима Билан, Ксения Собчак и другие знаменитости. На второй день из селебрити была замечена только сама Ивлеева. Организатор и гости выкладывали фото с вечеринки на своих страницах в соцсетях, чем вызвали волну возмущения со стороны пользователей и общественности. Так, активисты движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо. Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ*.
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филипп киркоров, генеральная прокуратура рф, лига безопасного интернета, лолита милявская, госдума рф, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Филипп Киркоров, Генеральная прокуратура РФ, Лига безопасного интернета, Лолита Милявская, Госдума РФ, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Cиловики пришли с проверкой на второй день "голой" вечеринки Ивлеевой

Силовики пришли на вечеринку к Ивлеевой для изъятия записей с камер наблюдения

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса, режиссер, продюсер и блогер Анастасия Ивлеева перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
Актриса, режиссер, продюсер и блогер Анастасия Ивлеева перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Силовики на второй день вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой в московском клубе "Мутабор" пришли с обысками и изъяли записи с камер наблюдения, сообщает RT со ссылкой на сотрудников заведения.
Из-за проверки гостям пришлось стоять в очереди у входа, а сам праздник начался с опозданием. Задержку персонал объяснил "возникшими техническими сложностями".
Один из барменов сообщил RT, что представители правоохранительных органов приходили с проверкой и в первый день, на нашумевшую "голую" вечеринку.
«
"Тогда все было гораздо серьезнее, чем в ночь на пятницу", — рассказал сотрудник.
Вечеринка Ивлеевой, первый день которой прошел в ночь на четверг, получила название "голая". Следуя дресс-коду, гости пришли в полуобнаженном виде.
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
"Голый бал" в первый день посетили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Дима Билан, Ксения Собчак и другие знаменитости. На второй день из селебрити была замечена только сама Ивлеева.
Организатор и гости выкладывали фото с вечеринки на своих страницах в соцсетях, чем вызвали волну возмущения со стороны пользователей и общественности.
Так, активисты движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.
Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ*.
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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ШоубизФилипп КиркоровГенеральная прокуратура РФЛига безопасного интернетаЛолита МилявскаяГосдума РФЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
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