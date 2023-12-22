https://ria.ru/20231222/ukraina-1917557482.html

Немецкий журналист провел три дня на Украине и выдал, что скрывает Киев

Немецкий журналист провел три дня на Украине и выдал, что скрывает Киев - РИА Новости, 22.12.2023

Немецкий журналист провел три дня на Украине и выдал, что скрывает Киев

В Киеве замалчивают реальное положение дел на фронте, рассказал побывавший на Украине заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер. Об этом он... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T18:25

2023-12-22T18:25

2023-12-22T18:25

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владимир зеленский

михаил подоляк

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Киеве замалчивают реальное положение дел на фронте, рассказал побывавший на Украине заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер. Об этом он написал в Х."Три дня на Украине, в течение которых я встретился с министром обороны Умеровым и несколькими другими официальными лицами и военными, показали мне, в частности, одну вещь: официальные заявления все меньше и меньше соответствуют той картине, которая преподносится на пресс-конференциях или в интервью", — написал он.Ронцхаймер добавил, что основные проблемы Украины, такие как нехватка солдат, боеприпасов, а также превосходство России на поле боя, озвучиваются лишь за закрытыми дверями. По мнению журналиста, если все будет продолжаться в том же духе, то время явно сыграет в пользу России, поэтому украинские чиновники должны честно признать проблемы Киева.Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал в пятницу, что украинское контрнаступление не дало ожидаемого Киевом результата. ВСУ пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника только с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.Кроме того, в начале месяца украинский главком Валерий Залужный в статье для журнала The Economist заявил, что ВСУ зашли в тупик: "Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.

https://ria.ru/20231220/neudacha-1917096914.html

https://ria.ru/20231128/ozhidaniya-1912500130.html

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украина, киев, россия, владимир зеленский, михаил подоляк, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, в мире