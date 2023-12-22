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В Петербурге вынесли приговор военному, разбившему "Панцирь-С" о мост
В Петербурге вынесли приговор военному, разбившему "Панцирь-С" о мост - РИА Новости, 22.12.2023
В Петербурге вынесли приговор военному, разбившему "Панцирь-С" о мост
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд взыскал с военнослужащего почти 14 миллионов рублей за повреждение ЗРК "Панцирь-С" при проезде под мостом, сообщила... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T18:36
2023-12-22T18:36
2023-12-22T23:52
санкт-петербург
происшествия
"панцирь-с"
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд взыскал с военнослужащего почти 14 миллионов рублей за повреждение ЗРК "Панцирь-С" при проезде под мостом, сообщила Объединенная пресс-служба судов города."Военный суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Гражданский иск Министерства обороны Российской Федерации о возмещении имущественного ущерба военный суд удовлетворил полностью и взыскал с фигуранта 13 981 014 рублей 96 копеек", — говорится в публикации в Telegram-канале.Сообщается, что зенитная ракетно-артиллерийская батарея при проезде по Пулковскому шоссе 1 июля 2023 года врезалась в пролет железнодорожного моста, поскольку командир не перевел автономный оптический пост (АОП) из боевого положения в походное.При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: подсудимый участвовал в СВО и служил в составе контингента ООН в Африке. Также у него на иждивении находятся малолетний ребенок и мать-инвалид. Мужчина осознал вину и раскаялся в содеянном.
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санкт-петербург, происшествия, "панцирь-с"
Санкт-Петербург, Происшествия, "Панцирь-С"
В Петербурге вынесли приговор военному, разбившему "Панцирь-С" о мост
Суд в Петербурге взыскал с военного 13,9 млн рублей за повреждение "Панциря-С"
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд взыскал с военнослужащего почти 14 миллионов рублей за повреждение ЗРК "Панцирь-С" при проезде под мостом, сообщила
Объединенная пресс-служба судов города.
"Военный суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Гражданский иск Министерства обороны Российской Федерации о возмещении имущественного ущерба военный суд удовлетворил полностью и взыскал с фигуранта 13 981 014 рублей 96 копеек", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Сообщается, что зенитная ракетно-артиллерийская батарея при проезде по Пулковскому шоссе 1 июля 2023 года врезалась в пролет железнодорожного моста, поскольку командир не перевел автономный оптический пост (АОП) из боевого положения в походное.
При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: подсудимый участвовал в СВО и служил в составе контингента ООН в Африке. Также у него на иждивении находятся малолетний ребенок и мать-инвалид. Мужчина осознал вину и раскаялся в содеянном.
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