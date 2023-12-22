https://ria.ru/20231222/strakhovanie-1917430833.html

Совфед одобрил закон о новом для российского рынка виде страхования

Совфед одобрил закон о новом для российского рынка виде страхования - РИА Новости, 22.12.2023

Совфед одобрил закон о новом для российского рынка виде страхования

Совфед одобрил закон о новом для российского рынка виде страхования с инвестиционной составляющей - долевом страховании жизни (ДСЖ). РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T12:06

2023-12-22T12:06

2023-12-22T12:06

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Совфед одобрил закон о новом для российского рынка виде страхования с инвестиционной составляющей - долевом страховании жизни (ДСЖ). Документ в целях развития сегмента добровольного страхования жизни предусматривает введение ДСЖ и устанавливает его особенности. Это аналог распространенного за рубежом долевого страхования жизни (unit-linked). Он включает в себя одновременно предоставление страховой защиты страхователю или лицу, в пользу которого заключен договор страхования, и возможность получения инвестиционного дохода. Часть страховой премии идет на страхование жизни, а часть - на приобретение инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ), а для квалифицированных инвесторов – закрытых ПИФов, поясняют законодатели. При этом Банк России будет вправе устанавливать требования к условиям и порядку осуществления ДСЖ. Закон, который содержит и другие положения, должен вступить в силу со дня официального опубликования. При этом большинство норм, касающихся ДСЖ, начнет действовать с 1 января 2025 года.

https://ria.ru/20231124/oms-1911469306.html

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совет федерации рф