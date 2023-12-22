https://ria.ru/20231222/shtab-1917551125.html
В Петербурге начал работу избирательный штаб Владимира Путина
В Петербурге начал работу избирательный штаб Владимира Путина - РИА Новости, 22.12.2023
В Петербурге начал работу избирательный штаб Владимира Путина
Избирательный штаб кандидата на должность президента РФ Владимира Путина начал работу в Санкт-Петербурге, сообщил региональный штаб. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T17:46
2023-12-22T17:46
2023-12-22T17:46
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Избирательный штаб кандидата на должность президента РФ Владимира Путина начал работу в Санкт-Петербурге, сообщил региональный штаб. "Избирательный штаб Владимира Путина приступил к работе в Петербурге. Он расположился в пространстве "Артплей" на Красногвардейской площади", - говорится в сообщении. В пятницу там прошло первое организационное заседание. Сопредседателями штаба стали ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов, глава Совета городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев и социальный координатор петербургского филиала фонда "Защитники Отечества" Евгений Шувалов. "Сегодня первый день работы штаба, очень напряженный. Много вопросов. Постараемся достойно, с честью ответить на все", - сказал Шувалов. Как отмечают в избирательном штабе, первоочередная задача штаба - подготовка к сбору подписей для выдвижения кандидата. Сбор подписей стартует в Петербурге в ближайшее время и продолжится до конца января. В штабе будет проводиться подробный инструктаж сборщиков подписей, которые будут стоять на точках и заполнять подписные листы. "Конечно, обсуждаем уже детали начала сбора подписей. Предполагаются пикеты в первую очередь, 38 пикетов по городу в разных районах. Важна вся юридическая обоснованность и, естественно, мы это все соблюдем", - сказал Демидов. "Прежде всего мы должны быть доступны для всех, мы должны создать возможности, чтобы каждый желающий вблизи к дому, недалеко от работы в удобное для него время смог оставить подпись в поддержку нашего кандидата", - отметила руководитель регионального исполкома "Народного фронта" в Санкт-Петербурге Екатерина Машкова. Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил Центральную избирательную комиссию, где представил документы для регистрации в качестве кандидата на должность главы государства в порядке самовыдвижения. Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата.
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политика, санкт-петербург, россия, владимир путин
Политика, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Избирательный штаб кандидата на должность президента РФ Владимира Путина начал работу в Санкт-Петербурге, сообщил региональный штаб.
«
"Избирательный штаб Владимира Путина приступил к работе в Петербурге. Он расположился в пространстве "Артплей" на Красногвардейской площади", - говорится в сообщении.
В пятницу там прошло первое организационное заседание. Сопредседателями штаба стали ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов, глава Совета городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев и социальный координатор петербургского филиала фонда "Защитники Отечества" Евгений Шувалов.
«
"Сегодня первый день работы штаба, очень напряженный. Много вопросов. Постараемся достойно, с честью ответить на все", - сказал Шувалов.
Сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина на выборах стартует 23 декабря
Как отмечают в избирательном штабе, первоочередная задача штаба - подготовка к сбору подписей для выдвижения кандидата. Сбор подписей стартует в Петербурге в ближайшее время и продолжится до конца января. В штабе будет проводиться подробный инструктаж сборщиков подписей, которые будут стоять на точках и заполнять подписные листы.
«
"Конечно, обсуждаем уже детали начала сбора подписей. Предполагаются пикеты в первую очередь, 38 пикетов по городу в разных районах. Важна вся юридическая обоснованность и, естественно, мы это все соблюдем", - сказал Демидов.
«
"Прежде всего мы должны быть доступны для всех, мы должны создать возможности, чтобы каждый желающий вблизи к дому, недалеко от работы в удобное для него время смог оставить подпись в поддержку нашего кандидата", - отметила руководитель регионального исполкома "Народного фронта" в Санкт-Петербурге Екатерина Машкова.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил Центральную избирательную комиссию, где представил документы для регистрации в качестве кандидата на должность главы государства в порядке самовыдвижения.
Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата.
Президентские выборы в России под угрозой