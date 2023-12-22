https://ria.ru/20231222/shtab-1917551125.html

В Петербурге начал работу избирательный штаб Владимира Путина

В Петербурге начал работу избирательный штаб Владимира Путина - РИА Новости, 22.12.2023

В Петербурге начал работу избирательный штаб Владимира Путина

Избирательный штаб кандидата на должность президента РФ Владимира Путина начал работу в Санкт-Петербурге, сообщил региональный штаб. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T17:46

2023-12-22T17:46

2023-12-22T17:46

политика

санкт-петербург

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Избирательный штаб кандидата на должность президента РФ Владимира Путина начал работу в Санкт-Петербурге, сообщил региональный штаб. "Избирательный штаб Владимира Путина приступил к работе в Петербурге. Он расположился в пространстве "Артплей" на Красногвардейской площади", - говорится в сообщении. В пятницу там прошло первое организационное заседание. Сопредседателями штаба стали ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов, глава Совета городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев и социальный координатор петербургского филиала фонда "Защитники Отечества" Евгений Шувалов. "Сегодня первый день работы штаба, очень напряженный. Много вопросов. Постараемся достойно, с честью ответить на все", - сказал Шувалов. Как отмечают в избирательном штабе, первоочередная задача штаба - подготовка к сбору подписей для выдвижения кандидата. Сбор подписей стартует в Петербурге в ближайшее время и продолжится до конца января. В штабе будет проводиться подробный инструктаж сборщиков подписей, которые будут стоять на точках и заполнять подписные листы. "Конечно, обсуждаем уже детали начала сбора подписей. Предполагаются пикеты в первую очередь, 38 пикетов по городу в разных районах. Важна вся юридическая обоснованность и, естественно, мы это все соблюдем", - сказал Демидов. "Прежде всего мы должны быть доступны для всех, мы должны создать возможности, чтобы каждый желающий вблизи к дому, недалеко от работы в удобное для него время смог оставить подпись в поддержку нашего кандидата", - отметила руководитель регионального исполкома "Народного фронта" в Санкт-Петербурге Екатерина Машкова. Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил Центральную избирательную комиссию, где представил документы для регистрации в качестве кандидата на должность главы государства в порядке самовыдвижения. Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата.

https://ria.ru/20231221/vybory-1917149092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, санкт-петербург, россия, владимир путин