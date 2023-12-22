https://ria.ru/20231222/servis-1917457708.html

Сервис финансовой поддержки для экспортеров АПК появился на "Моем экспорте"

Сервис финансовой поддержки для экспортеров АПК появился на "Моем экспорте" - РИА Новости, 22.12.2023

Сервис финансовой поддержки для экспортеров АПК появился на "Моем экспорте"

Сервис "Подбор льготного финансирования для экспортеров продукции АПК", который является частью недавно открытой Финансовой платформы - уникального маркетплейса РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T13:34

2023-12-22T13:34

2023-12-22T13:34

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

росэксимбанк

экономика

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сервис "Подбор льготного финансирования для экспортеров продукции АПК", который является частью недавно открытой Финансовой платформы - уникального маркетплейса банковских продуктов для экспортеров, запущен на "Моем экспорте", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ). "Сервис предлагает новые возможности для поддержки российских производителей сельскохозяйственной продукции. Так, экспортеры могут подобрать финансирование в соответствии с заключенными с Минсельхозом РФ соглашениями о повышении конкурентоспособности", - говорится в сообщении. Также предприниматели могут подать заявку на различные виды финансирования внешнеторговой деятельности по льготной ставке в уполномоченных банках Минсельхоза. "Новый сервис станет удобным инструментом для поддержки экспортеров продукции АПК, способствуя развитию отечественных сельскохозяйственных предприятий и улучшению их конкурентоспособности на мировых рынках. По мере того, как коммерческие банки будут добавлять свои продукты на платформу, экспортерам будет проще подобрать наиболее выгодное и удобное финансирование. Уже сейчас можно быстро и удобно, не выходя из офиса, направить кредитные заявки в банки, сотрудничающие с платформой "Мой экспорт", для подбора финансирования своей экспортной программы", - уточнил заместитель председателя правления Росэксимбанка (входит в группу РЭЦ) Роман Смагин. Поддержка оказывается юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, которые занимаются экспортом сельхозтоваров. Процедура подачи заявки составляет всего десять минут. Подбор коммерческих предложений осуществляется бесплатно, а стоимость выбранной финансовой услуги определяется банком, оказывающим данную услугу.

https://ria.ru/20231221/rets-1917189399.html

https://ria.ru/20231215/zadachi-1916122422.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), росэксимбанк, экономика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)