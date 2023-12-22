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Сервис финансовой поддержки для экспортеров АПК появился на "Моем экспорте" - РИА Новости, 22.12.2023
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13:34 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/servis-1917457708.html
Сервис финансовой поддержки для экспортеров АПК появился на "Моем экспорте"
Сервис финансовой поддержки для экспортеров АПК появился на "Моем экспорте" - РИА Новости, 22.12.2023
Сервис финансовой поддержки для экспортеров АПК появился на "Моем экспорте"
Сервис "Подбор льготного финансирования для экспортеров продукции АПК", который является частью недавно открытой Финансовой платформы - уникального маркетплейса РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T13:34
2023-12-22T13:34
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
росэксимбанк
экономика
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сервис "Подбор льготного финансирования для экспортеров продукции АПК", который является частью недавно открытой Финансовой платформы - уникального маркетплейса банковских продуктов для экспортеров, запущен на "Моем экспорте", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ). "Сервис предлагает новые возможности для поддержки российских производителей сельскохозяйственной продукции. Так, экспортеры могут подобрать финансирование в соответствии с заключенными с Минсельхозом РФ соглашениями о повышении конкурентоспособности", - говорится в сообщении. Также предприниматели могут подать заявку на различные виды финансирования внешнеторговой деятельности по льготной ставке в уполномоченных банках Минсельхоза. "Новый сервис станет удобным инструментом для поддержки экспортеров продукции АПК, способствуя развитию отечественных сельскохозяйственных предприятий и улучшению их конкурентоспособности на мировых рынках. По мере того, как коммерческие банки будут добавлять свои продукты на платформу, экспортерам будет проще подобрать наиболее выгодное и удобное финансирование. Уже сейчас можно быстро и удобно, не выходя из офиса, направить кредитные заявки в банки, сотрудничающие с платформой "Мой экспорт", для подбора финансирования своей экспортной программы", - уточнил заместитель председателя правления Росэксимбанка (входит в группу РЭЦ) Роман Смагин. Поддержка оказывается юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, которые занимаются экспортом сельхозтоваров. Процедура подачи заявки составляет всего десять минут. Подбор коммерческих предложений осуществляется бесплатно, а стоимость выбранной финансовой услуги определяется банком, оказывающим данную услугу.
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), росэксимбанк, экономика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Росэксимбанк, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Сервис финансовой поддержки для экспортеров АПК появился на "Моем экспорте"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр" . Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сервис "Подбор льготного финансирования для экспортеров продукции АПК", который является частью недавно открытой Финансовой платформы - уникального маркетплейса банковских продуктов для экспортеров, запущен на "Моем экспорте", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ).
"Сервис предлагает новые возможности для поддержки российских производителей сельскохозяйственной продукции. Так, экспортеры могут подобрать финансирование в соответствии с заключенными с Минсельхозом РФ соглашениями о повышении конкурентоспособности", - говорится в сообщении.
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Также предприниматели могут подать заявку на различные виды финансирования внешнеторговой деятельности по льготной ставке в уполномоченных банках Минсельхоза.
"Новый сервис станет удобным инструментом для поддержки экспортеров продукции АПК, способствуя развитию отечественных сельскохозяйственных предприятий и улучшению их конкурентоспособности на мировых рынках. По мере того, как коммерческие банки будут добавлять свои продукты на платформу, экспортерам будет проще подобрать наиболее выгодное и удобное финансирование. Уже сейчас можно быстро и удобно, не выходя из офиса, направить кредитные заявки в банки, сотрудничающие с платформой "Мой экспорт", для подбора финансирования своей экспортной программы", - уточнил заместитель председателя правления Росэксимбанка (входит в группу РЭЦ) Роман Смагин.
Поддержка оказывается юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, которые занимаются экспортом сельхозтоваров.
Процедура подачи заявки составляет всего десять минут. Подбор коммерческих предложений осуществляется бесплатно, а стоимость выбранной финансовой услуги определяется банком, оказывающим данную услугу.
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РоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)РосэксимбанкЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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