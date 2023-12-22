https://ria.ru/20231222/rezhim-1917550709.html

В медучреждениях Краснодарского края ввели масочный режим

В медучреждениях Краснодарского края ввели масочный режим - РИА Новости, 22.12.2023

В медучреждениях Краснодарского края ввели масочный режим

Обязательный масочный режим введен во всех медучреждениях Краснодарского края из-за эпидемиологического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе,... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T17:46

2023-12-22T17:46

2023-12-22T17:46

общество

краснодарский край

здоровье - общество

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КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Обязательный масочный режим введен во всех медучреждениях Краснодарского края из-за эпидемиологического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе, сообщили в пресс-службе администрации Кубани. "Маски должны будут использовать не только сотрудники медицинских учреждений, но и все посетители. Просим пациентов отнестись к этому с пониманием, позаботиться о своем здоровье и здоровье своих родных и близких. Потому что именно на зимний период приходится пик заболеваемости", - передает пресс-служба слова первого заместителя министра здравоохранения региона Ирины Вязовской. Отмечается, что масочный режим будет действовать во всех больницах и поликлиниках региона, его ввели из-за роста числа случаев ОРВИ и гриппа. По информации ведомства, всего в этом осенне-зимнем сезоне от гриппа привились более 3,1 миллиона человек. Мобильные пункты вакцинации завершили свою работу. Те, кто еще не успел защититься от болезни, могут обратиться в поликлинику по месту жительства, добавляют власти.

https://ria.ru/20231220/rezhim-1917057798.html

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общество, краснодарский край, здоровье - общество