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В медучреждениях Краснодарского края ввели масочный режим
В медучреждениях Краснодарского края ввели масочный режим - РИА Новости, 22.12.2023
В медучреждениях Краснодарского края ввели масочный режим
Обязательный масочный режим введен во всех медучреждениях Краснодарского края из-за эпидемиологического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе,... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T17:46
2023-12-22T17:46
2023-12-22T17:46
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КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Обязательный масочный режим введен во всех медучреждениях Краснодарского края из-за эпидемиологического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе, сообщили в пресс-службе администрации Кубани. "Маски должны будут использовать не только сотрудники медицинских учреждений, но и все посетители. Просим пациентов отнестись к этому с пониманием, позаботиться о своем здоровье и здоровье своих родных и близких. Потому что именно на зимний период приходится пик заболеваемости", - передает пресс-служба слова первого заместителя министра здравоохранения региона Ирины Вязовской. Отмечается, что масочный режим будет действовать во всех больницах и поликлиниках региона, его ввели из-за роста числа случаев ОРВИ и гриппа. По информации ведомства, всего в этом осенне-зимнем сезоне от гриппа привились более 3,1 миллиона человек. Мобильные пункты вакцинации завершили свою работу. Те, кто еще не успел защититься от болезни, могут обратиться в поликлинику по месту жительства, добавляют власти.
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общество, краснодарский край, здоровье - общество
Общество, Краснодарский край, Здоровье - Общество
В медучреждениях Краснодарского края ввели масочный режим
В медучреждениях Краснодарского края ввели обязательный масочный режим