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В медучреждениях Краснодарского края ввели масочный режим - РИА Новости, 22.12.2023
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17:46 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/rezhim-1917550709.html
В медучреждениях Краснодарского края ввели масочный режим
В медучреждениях Краснодарского края ввели масочный режим - РИА Новости, 22.12.2023
В медучреждениях Краснодарского края ввели масочный режим
Обязательный масочный режим введен во всех медучреждениях Краснодарского края из-за эпидемиологического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе,... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T17:46
2023-12-22T17:46
общество
краснодарский край
здоровье - общество
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КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Обязательный масочный режим введен во всех медучреждениях Краснодарского края из-за эпидемиологического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе, сообщили в пресс-службе администрации Кубани. "Маски должны будут использовать не только сотрудники медицинских учреждений, но и все посетители. Просим пациентов отнестись к этому с пониманием, позаботиться о своем здоровье и здоровье своих родных и близких. Потому что именно на зимний период приходится пик заболеваемости", - передает пресс-служба слова первого заместителя министра здравоохранения региона Ирины Вязовской. Отмечается, что масочный режим будет действовать во всех больницах и поликлиниках региона, его ввели из-за роста числа случаев ОРВИ и гриппа. По информации ведомства, всего в этом осенне-зимнем сезоне от гриппа привились более 3,1 миллиона человек. Мобильные пункты вакцинации завершили свою работу. Те, кто еще не успел защититься от болезни, могут обратиться в поликлинику по месту жительства, добавляют власти.
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общество, краснодарский край, здоровье - общество
Общество, Краснодарский край, Здоровье - Общество
В медучреждениях Краснодарского края ввели масочный режим

В медучреждениях Краснодарского края ввели обязательный масочный режим

© РИА Новости / Константин МихальчевскийПациенты ожидают приема врача
Пациенты ожидают приема врача - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Пациенты ожидают приема врача . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Обязательный масочный режим введен во всех медучреждениях Краснодарского края из-за эпидемиологического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.
«
"Маски должны будут использовать не только сотрудники медицинских учреждений, но и все посетители. Просим пациентов отнестись к этому с пониманием, позаботиться о своем здоровье и здоровье своих родных и близких. Потому что именно на зимний период приходится пик заболеваемости", - передает пресс-служба слова первого заместителя министра здравоохранения региона Ирины Вязовской.
Отмечается, что масочный режим будет действовать во всех больницах и поликлиниках региона, его ввели из-за роста числа случаев ОРВИ и гриппа. По информации ведомства, всего в этом осенне-зимнем сезоне от гриппа привились более 3,1 миллиона человек. Мобильные пункты вакцинации завершили свою работу. Те, кто еще не успел защититься от болезни, могут обратиться в поликлинику по месту жительства, добавляют власти.
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