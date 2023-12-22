https://ria.ru/20231222/razvitie-1917548816.html
Перспективы развития грузового вагоностроения обсудили в Мордовии
Перспективы развития грузового вагоностроения обсудили в Мордовии - РИА Новости, 22.12.2023
Перспективы развития грузового вагоностроения обсудили в Мордовии
Перспективы развития грузового вагоностроения обсудили на встрече главы Мордовии Артёма Здунова с генеральным директором компании "РМ Рейл" Максимом Тевсом,... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T17:41
2023-12-22T17:41
2023-12-22T17:47
республика мордовия
республика мордовия
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Перспективы развития грузового вагоностроения обсудили на встрече главы Мордовии Артёма Здунова с генеральным директором компании "РМ Рейл" Максимом Тевсом, сообщает пресс-служба главы республики. "В текущем году компания сосредоточилась на выпуске специализированного подвижного состава и разработке моделей под индивидуальные требования заказчиков. Значимым достижением стал вывод на рынок вагонной тележки собственной разработки с повышенной до 25 тонн нагрузкой и инновационных вагонов на ней. Высокую оценку рынка получили новые разработки компании - вагон-термос для перевозки скоропортящихся грузов и контейнер-цистерна для перевозки сжиженного природного газа", - говорится в сообщении. Объемы производства грузового подвижного состава сохраняются на уровне прошлого года. В текущем году компания значительно увеличила выпуск литья - до 12 тысяч вагонокомплектов крупного вагонного литья и свыше 19 тысяч тонн среднего и мелкого вагонного литья. Ведется активная работа по дополнительному расширению мощностей. Компания завершает год с хорошими результатами, и в этом, по словам Тевса, есть вклад каждого сотрудника. "Именно поэтому принято решение о выплате премии в размере от 14% до 20% ежемесячной средней заработной платы, которую получат 95% работников производственных предприятий – это более 6,6 тысячи человек", - подчеркнул руководитель компании. Он также отметил, что налоговые отчисления компании в бюджет республики за 2023 год выросли в три раза по сравнению с 2021 годом. Глава Мордовии назвал холдинг "надёжным партнером республики", который предоставляет рабочие места, обеспечивает существенные налоговые отчисления и наращивает инвестиционную активность. "Машиностроение – флагман нашей промышленности, а "РМ Рейл" позволяет республике сохранять лидерскую позицию среди российских вагоностроителей. Особое внимание компания традиционно направляет на исполнение социальных обязательств, привлечение новых сотрудников – это, безусловно, остается приоритетом нашей совместной работы", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
https://ria.ru/20231221/zdunov-1917289751.html
https://ria.ru/20231219/tsentr-1916795014.html
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республика мордовия, артем здунов
Республика Мордовия, Республика Мордовия, Артем Здунов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Перспективы развития грузового вагоностроения обсудили на встрече главы Мордовии Артёма Здунова с генеральным директором компании "РМ Рейл" Максимом Тевсом, сообщает пресс-служба главы республики.
"В текущем году компания сосредоточилась на выпуске специализированного подвижного состава и разработке моделей под индивидуальные требования заказчиков. Значимым достижением стал вывод на рынок вагонной тележки собственной разработки с повышенной до 25 тонн нагрузкой и инновационных вагонов на ней. Высокую оценку рынка получили новые разработки компании - вагон-термос для перевозки скоропортящихся грузов и контейнер-цистерна для перевозки сжиженного природного газа", - говорится в сообщении.
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Объемы производства грузового подвижного состава сохраняются на уровне прошлого года. В текущем году компания значительно увеличила выпуск литья - до 12 тысяч вагонокомплектов крупного вагонного литья и свыше 19 тысяч тонн среднего и мелкого вагонного литья. Ведется активная работа по дополнительному расширению мощностей.
Компания завершает год с хорошими результатами, и в этом, по словам Тевса, есть вклад каждого сотрудника. "Именно поэтому принято решение о выплате премии в размере от 14% до 20% ежемесячной средней заработной платы, которую получат 95% работников производственных предприятий – это более 6,6 тысячи человек", - подчеркнул руководитель компании. Он также отметил, что налоговые отчисления компании в бюджет республики за 2023 год выросли в три раза по сравнению с 2021 годом.
Глава Мордовии назвал холдинг "надёжным партнером республики", который предоставляет рабочие места, обеспечивает существенные налоговые отчисления и наращивает инвестиционную активность. "Машиностроение – флагман нашей промышленности, а "РМ Рейл" позволяет республике сохранять лидерскую позицию среди российских вагоностроителей. Особое внимание компания традиционно направляет на исполнение социальных обязательств, привлечение новых сотрудников – это, безусловно, остается приоритетом нашей совместной работы", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
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