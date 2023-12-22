https://ria.ru/20231222/razvitie-1917548816.html

Перспективы развития грузового вагоностроения обсудили в Мордовии

Перспективы развития грузового вагоностроения обсудили в Мордовии - РИА Новости, 22.12.2023

Перспективы развития грузового вагоностроения обсудили в Мордовии

Перспективы развития грузового вагоностроения обсудили на встрече главы Мордовии Артёма Здунова с генеральным директором компании "РМ Рейл" Максимом Тевсом,... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T17:41

2023-12-22T17:41

2023-12-22T17:47

республика мордовия

республика мордовия

артем здунов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796992605_0:209:3270:2048_1920x0_80_0_0_cda8c3fef4b76ea262a7b70d201e25e6.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Перспективы развития грузового вагоностроения обсудили на встрече главы Мордовии Артёма Здунова с генеральным директором компании "РМ Рейл" Максимом Тевсом, сообщает пресс-служба главы республики. "В текущем году компания сосредоточилась на выпуске специализированного подвижного состава и разработке моделей под индивидуальные требования заказчиков. Значимым достижением стал вывод на рынок вагонной тележки собственной разработки с повышенной до 25 тонн нагрузкой и инновационных вагонов на ней. Высокую оценку рынка получили новые разработки компании - вагон-термос для перевозки скоропортящихся грузов и контейнер-цистерна для перевозки сжиженного природного газа", - говорится в сообщении. Объемы производства грузового подвижного состава сохраняются на уровне прошлого года. В текущем году компания значительно увеличила выпуск литья - до 12 тысяч вагонокомплектов крупного вагонного литья и свыше 19 тысяч тонн среднего и мелкого вагонного литья. Ведется активная работа по дополнительному расширению мощностей. Компания завершает год с хорошими результатами, и в этом, по словам Тевса, есть вклад каждого сотрудника. "Именно поэтому принято решение о выплате премии в размере от 14% до 20% ежемесячной средней заработной платы, которую получат 95% работников производственных предприятий – это более 6,6 тысячи человек", - подчеркнул руководитель компании. Он также отметил, что налоговые отчисления компании в бюджет республики за 2023 год выросли в три раза по сравнению с 2021 годом. Глава Мордовии назвал холдинг "надёжным партнером республики", который предоставляет рабочие места, обеспечивает существенные налоговые отчисления и наращивает инвестиционную активность. "Машиностроение – флагман нашей промышленности, а "РМ Рейл" позволяет республике сохранять лидерскую позицию среди российских вагоностроителей. Особое внимание компания традиционно направляет на исполнение социальных обязательств, привлечение новых сотрудников – это, безусловно, остается приоритетом нашей совместной работы", - цитирует пресс-служба слова Здунова.

https://ria.ru/20231221/zdunov-1917289751.html

https://ria.ru/20231219/tsentr-1916795014.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика мордовия, артем здунов